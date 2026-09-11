Grindeanu az AUR kezdeményezéséről: a hazaszeretetet másképp is ki lehet fejezni

Sorin Grindeanu szociáldemokrata pártelnök pénteken közölte, hogy nem híve a Trikolór terek kijelölését és a tisztségviselők számára a román zászló megcsókolását előíró kezdeményezésnek.

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A politikus Neptunon nyilatkozott az újságíróknak a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) által kezdeményezett jogszabályjavaslatról, amely

10 ezer lejig terjedő bírsággal sújtaná azt a tisztségviselőt, aki megtagadja a román zászló megcsókolását.

A tervezet szerint ugyanakkor a médiaszolgáltatókra húszezer lejes bírságot szabhatnának ki, ha a román zászló napján nem biztosítanak harmincpercnyi műsoridőt a témának.

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Emmellett szankció járna azért is, ha a helyi hatóságok nem jelölnének ki Trikolór tereket.

„Magam is értesültem a témáról csütörtökön (...)