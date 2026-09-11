Hivatalosan is megvádolták Raed Arafatot a brit helikopter ügyében

Hivatalosan is megvádolták Raed Arafatot, a romániai belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztályának (DSU) vezetőjét abban a büntetőeljárásban, amely egy Nagy-Britanniából beszerzett helikopter vámeljárás nélküli romániai behozatalát vizsgálja.

Székelyhon 2026. szeptember 11., 17:042026. szeptember 11., 17:04

Raed Arafatot, pénteken beidézték a bukaresti katonai ügyészségre a Nagy-Britanniából beszerzett helikopter ügyében. Az épület előtt várakozó újságíróknak Arafat elmondta, a katonai ügyészek tudatták vele, hogy hivatalosan is megvádolták az ügyben – írja az Agerpres. Hozzátette:

magánszemélyként joga van védekezni, amit a törvényesség és a tisztesség határain belül fog megtenni.

Az ügyben összesen tizenhét személy ellen zajlik büntetőeljárás csempészet miatt. A gyanú szerint az érintettek társtettesként, bűnsegédként vagy felbujtóként vettek részt abban, hogy a helikoptert az áfafizetés megkerülésével hozták be Romániába. Hirdetés Az ügy előzménye, hogy 2016. június 2-án a Légirendészeti Főfelügyelőség Moldovai Köztársaságban SMURD-küldetést teljesítő helikoptere Haragîș térségében lezuhant.

A balesetben a fedélzeten tartózkodó négy ember életét vesztette, a helikopter pedig teljesen megsemmisült.

A CASCO-biztosítás alapján a biztosító vagy pénzbeli kártérítést fizethetett volna, vagy egy hasonló felszereltségű másik helikopterrel pótolhatta volna a megsemmisült gépet. korábban írtuk Helikopterügy: 17 személy ellen indult eljárás csempészet miatt, Raed Arafatot is kihallgatták Tizenhét személy ellen indított büntetőeljárást csempészet gyanújával a bukaresti katonai ügyészség egy Nagy-Britanniából beszerzett helikopter ügyében. A felek végül az utóbbi megoldás mellett döntöttek, és 2017 novemberében a Légirendészeti Főfelügyelőség átvette az új helikoptert Guernsey szigetén. Ez a brit fennhatóság alá tartozó terület kívül esik az Európai Unió áfaövezetén, ezért

a helikopter romániai használatba vételéhez vámeljárásra, valamint a kapcsolódó adóterhek kifizetésére lett volna szükség.

A nyomozás megállapította, hogy a helikoptert ezeknek a formaságoknak a teljesítése nélkül hozták be az országba, és nem fizették ki a vámnál esedékes, 4.435.269 lej értékű áfát. Az ügyészség szerint

ezzel kár érte az állami költségvetést, miközben a biztosító jogtalan előnyhöz jutott.