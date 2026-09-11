Hivatalosan is megvádolták Raed Arafatot a brit helikopter ügyében

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Fotó: Olti Angyalka
Hivatalosan is megvádolták Raed Arafatot, a romániai belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztályának (DSU) vezetőjét abban a büntetőeljárásban, amely egy Nagy-Britanniából beszerzett helikopter vámeljárás nélküli romániai behozatalát vizsgálja.
Raed Arafatot, pénteken beidézték a bukaresti katonai ügyészségre a Nagy-Britanniából beszerzett helikopter ügyében. Az épület előtt várakozó újságíróknak Arafat elmondta, a katonai ügyészek tudatták vele, hogy hivatalosan is megvádolták az ügyben – írja az Agerpres. Hozzátette:
Az ügyben összesen tizenhét személy ellen zajlik büntetőeljárás csempészet miatt. A gyanú szerint az érintettek társtettesként, bűnsegédként vagy felbujtóként vettek részt abban, hogy a helikoptert az áfafizetés megkerülésével hozták be Romániába.
Az ügy előzménye, hogy 2016. június 2-án a Légirendészeti Főfelügyelőség Moldovai Köztársaságban SMURD-küldetést teljesítő helikoptere Haragîș térségében lezuhant.
A CASCO-biztosítás alapján a biztosító vagy pénzbeli kártérítést fizethetett volna, vagy egy hasonló felszereltségű másik helikopterrel pótolhatta volna a megsemmisült gépet.
Tizenhét személy ellen indított büntetőeljárást csempészet gyanújával a bukaresti katonai ügyészség egy Nagy-Britanniából beszerzett helikopter ügyében.
A felek végül az utóbbi megoldás mellett döntöttek, és 2017 novemberében a Légirendészeti Főfelügyelőség átvette az új helikoptert Guernsey szigetén. Ez a brit fennhatóság alá tartozó terület kívül esik az Európai Unió áfaövezetén, ezért
A nyomozás megállapította, hogy a helikoptert ezeknek a formaságoknak a teljesítése nélkül hozták be az országba, és nem fizették ki a vámnál esedékes, 4.435.269 lej értékű áfát. Az ügyészség szerint
A vádhatóság közleménye szerint megalapozott a gyanú, hogy a kár rendezésében részt vevő személyek lehetővé tették a biztosító számára kötelezettsége teljesítését egy olyan helikopter átadásával, amelyre nem alkalmazták a szükséges vámeljárást.
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