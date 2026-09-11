Kevesebb mobil, több tanulás? Turcan teljes iskolai mobiltilalmat sürget

Raluca Turcan nemzeti liberális párti képviselő kérte a képviselőház oktatási bizottságát, hogy tűzze napirendre a mobiltelefonok általános és középiskolai használatát egyaránt betiltó törvénytervezetet.

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Egy pénteki Facebook-bejegyzésben a politikus közölte, hogy a néhány hónappal ezelőtt benyújtott jogszabályjavaslatát

Kezdeményezésének alátámasztására Dániát említette példaként, ahol a PISA-felmérés eredményeire hivatkozva a tanórák mellett a szünetekben is betiltanák a mobiltelefonokat.

A különbségek egyértelműek: a PISA-felmérésen Dánia természettudományokból 478 pontot ért el, míg Románia 425-öt, matematikából 471-et Románia 419 pontjával szemben, szövegértésből pedig 460-at, míg Románia 413-at” – idézte fel a 2025-ös PISA-felmérés nemrég ismertetett eredményeit Turcan az Agerpres beszámolója szerint.

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A képviselő szerint az intézkedés nem a gyermekek megbüntetését és nem is a technológia elleni harcot szolgálja, hanem azt, hogy