Az ügyvivő oktatási miniszter is tudomásul vette, hogy nagyon gyengén állnak a romániai diákok a szövegértés terén

Gyengék a romániai diákok 2025-ös PISA-eredményei, és ezt kertelés nélkül ki kell mondani – jelentette ki pénteken Mihai Dimian ügyvivő oktatási miniszter.

Székelyhon 2026. szeptember 11., 18:202026. szeptember 11., 18:20 2026. szeptember 11., 18:222026. szeptember 11., 18:22

A tárcavezető Facebook-bejegyzésében felidézte, hogy matematikából a tanulók 52 százaléka nem érte el a PISA-felmérés második kompetenciaszintjét, amelyet a matematikai funkcionális analfabetizmus küszöbének tekintenek – ismerteti az Agerpres. Hirdetés Dimian hangsúlyozta, hogy az országos képességfelmérő vizsgán kapott

5-ös vagy 6-os osztályzat nem feleltethető meg a PISA második szintjének, mert a két felmérés célja és módszertana is eltér.

A képességfelmérő vizsga azt méri, hogy a tanulók mennyire sajátították el a tantervben előírtakat, míg a PISA-felmérés azt teszteli, képesek-e alkalmazni tudásukat és készségeiket valós élethelyzetekben, illetve a jövő szakmáival kapcsolatos feladatokban. A miniszter szerint a hasonló eredmények mégis arra utalnak, hogy a nyolcadik osztályt befejező tanulók mintegy fele nem rendelkezik az elvárt minimális tudással és készségekkel. Úgy vélte, az általános iskola felső tagozatán (V-VIII. osztályban) sok diák azért léphetett tovább a következő osztályba, mert

alacsonyabb követelményeket támasztottak velük szemben, nem azért, mert megszerezték az 5-ös átlaghoz szükséges tudást és készségeket.