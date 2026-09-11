Az ügyvivő oktatási miniszter is tudomásul vette, hogy nagyon gyengén állnak a romániai diákok a szövegértés terén

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Fotó: Alexandru Nițescu
Gyengék a romániai diákok 2025-ös PISA-eredményei, és ezt kertelés nélkül ki kell mondani – jelentette ki pénteken Mihai Dimian ügyvivő oktatási miniszter.
2026. szeptember 11., 18:202026. szeptember 11., 18:20
2026. szeptember 11., 18:222026. szeptember 11., 18:22
A tárcavezető Facebook-bejegyzésében felidézte, hogy matematikából a tanulók 52 százaléka nem érte el a PISA-felmérés második kompetenciaszintjét, amelyet a matematikai funkcionális analfabetizmus küszöbének tekintenek – ismerteti az Agerpres.
Dimian hangsúlyozta, hogy az országos képességfelmérő vizsgán kapott
A képességfelmérő vizsga azt méri, hogy a tanulók mennyire sajátították el a tantervben előírtakat, míg a PISA-felmérés azt teszteli, képesek-e alkalmazni tudásukat és készségeiket valós élethelyzetekben, illetve a jövő szakmáival kapcsolatos feladatokban.
A miniszter szerint a hasonló eredmények mégis arra utalnak, hogy a nyolcadik osztályt befejező tanulók mintegy fele nem rendelkezik az elvárt minimális tudással és készségekkel. Úgy vélte, az általános iskola felső tagozatán (V-VIII. osztályban) sok diák azért léphetett tovább a következő osztályba, mert
Dimian rámutatott, hogy a romániai PISA-eredmények 2022 és 2025 közötti romlása a nemzetközi trendet követi, hiszen a visszaesés a fejlett OECD-országokat is érinti.
Matematikából Románia és az OECD-országok átlaga egyaránt 9 ponttal, természettudományokból 3 ponttal csökkent. Szövegértésből az OECD-átlag 14, Románia pedig 16 ponttal esett vissza.
Az ügyvivő miniszter közölte továbbá, hogy rövidesen ismerteti a tanulói teljesítmény javítására idén hozott intézkedéseket, valamint az általa rövid és középtávon szükségesnek tartott további lépéseket.
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