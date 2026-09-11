Megvan, hogy miként tárolnák a radiológiai hulladékot Romániában, ez azonban nem a közeljövőben fog megvalósulni

A kormány pénteken memorandumot fogadott el az ország stratégiai nukleáris projektjeinek az európai fenntarthatósági követelményekhez való hozzáigazításáról, és meghatározta az ehhez szükséges intézkedések ütemtervét.

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A kabinet közleménye szerint a memorandum egyik legfontosabb eleme a kiégett nukleáris üzemanyag és a radioaktív hulladék biztonságos kezelése, ezen belül

egy mélygeológiai tároló létrehozása a nagy aktivitású radioaktív hulladék számára.

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Románia jelenlegi nemzeti stratégiája 2055-re irányozza elő a tároló üzembe helyezését, az uniós előírások szerint azonban annak már 2050-re működnie kell. A kormány ezért intézkedési ütemtervet határozott meg az ötéves eltérés megszüntetésére és annak elkerülésére, hogy emiatt késedelmet szenvedjen a nukleáris projektek értékelése – magyarázták az Agerpres beszámolója szerint.

A kabinet szerint hiteles megvalósítási terv hiányában késhetne a projektek európai bizottsági értékelése és jóváhagyása, ami a hátráltatná a beruházások megvalósítását és üzembe helyezését.