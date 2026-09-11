A tervezésnél tart a csíkszeredai idősotthon létrehozása

A város peremén található területen építkeznének
Fotó: Pinti Attila
Készül a megvalósíthatósági tanulmány, majd a műszaki terv is a csíkszeredai idősotthon számára, amelyet a helyi önkormányzat szeretne építtetni Erdőalján. A finanszírozáshoz viszont pályázati lehetőséget kell találni.
2026. szeptember 11., 20:112026. szeptember 11., 20:11
2026. szeptember 11., 20:162026. szeptember 11., 20:16
Többszöri próbálkozás után 2024-ben sikerült két olyan területet vásárolnia a csíkszeredai önkormányzatnak, amelyek alkalmasak idősotthon építésére. A két, összesen 1,7 hektáros telek a város peremén, Erdőalján található, hasznosításuk érdekében pedig tavaly hirdettek közbeszerzési eljárást az elképzelt, folyamatosan bővíthető létesítmény megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére.
Mint Korodi Attila polgármester kérdésünkre elmondta, a tanulmány első változata idén tavasszal elkészült, utána egyeztetések voltak a Gyulafehérvári Caritasszal, mivel a segélyszervezet Csíksomlyón is működtet idősotthont, és szakmai tapasztalataikat igyekeznek átvenni, ezek egy részét be is építik a tervbe.
Miután sikerült két területet is vásárolnia a csíkszeredai önkormányzatnak idősotthon építésére, következhet a beruházáshoz szükséges megvalósíthatósági tanulmány, majd a műszaki tervek elkészítése, közben pedig finanszírozást is igyekeznek találni hozzá.
A dokumentáció szükséges módosításairól a tervezővel konzultáltak,
– tudtuk meg. Ezt követi a műszaki tervek elkészítése.
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Fotó: Pinti Attila
A városvezető szerint a tanulmány tartalmazza
egy központi épület és egy lakóépület előterveit;
valamint a két telek belső elrendezését;
ott ugyanis azt szeretnék, hogy több hasonló lakóépület épüljön az évek folyamán, az anyagi lehetőségek függvényében, így bővítve a befogadóképességet.
Napirenden van ugyanakkor a finanszírozási lehetőségek, pályázati kiírások keresése, és ahogy lesz ilyen, kész dokumentációval fognak pályázni.
A területvásárlási szándékot korábban megalapozó célszerűségi tanulmány egy 5000–6000 négyzetméteres, közművesített, telekkönyvezett, közútról jól megközelíthető beltelek vásárlását irányozta elő, ahol felépíthető több, egyenként mintegy húsz embert befogadó ingatlan, moduláris szerkezettel.
Fotó: Pinti Attila
A megjelent területvásárlási felhívásra korábban több ajánlat is érkezett, de ezek csak részben feleltek meg az elvárásoknak, később viszont
Ezek az Erdőalja utcában, a csibai iskolával átellenben találhatók. Egyik terület 6600 négyzetméteres, ezt áfa nélkül 138 ezer euróért vásárolták meg, a másik, 11 ezer négyzetméteres telek ára áfa nélkül 240 ezer euró volt.
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