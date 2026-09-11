A tervezésnél tart a csíkszeredai idősotthon létrehozása

Készül a megvalósíthatósági tanulmány, majd a műszaki terv is a csíkszeredai idősotthon számára, amelyet a helyi önkormányzat szeretne építtetni Erdőalján. A finanszírozáshoz viszont pályázati lehetőséget kell találni.

Kovács Attila 2026. szeptember 11., 20:112026. szeptember 11., 20:11 2026. szeptember 11., 20:162026. szeptember 11., 20:16

Többszöri próbálkozás után 2024-ben sikerült két olyan területet vásárolnia a csíkszeredai önkormányzatnak, amelyek alkalmasak idősotthon építésére. A két, összesen 1,7 hektáros telek a város peremén, Erdőalján található, hasznosításuk érdekében pedig tavaly hirdettek közbeszerzési eljárást az elképzelt, folyamatosan bővíthető létesítmény megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére. Hirdetés Mint Korodi Attila polgármester kérdésünkre elmondta, a tanulmány első változata idén tavasszal elkészült, utána egyeztetések voltak a Gyulafehérvári Caritasszal, mivel a segélyszervezet Csíksomlyón is működtet idősotthont, és szakmai tapasztalataikat igyekeznek átvenni, ezek egy részét be is építik a tervbe. korábban írtuk A csíkszeredai idősek otthona építéséig hosszú még az út Miután sikerült két területet is vásárolnia a csíkszeredai önkormányzatnak idősotthon építésére, következhet a beruházáshoz szükséges megvalósíthatósági tanulmány, majd a műszaki tervek elkészítése, közben pedig finanszírozást is igyekeznek találni hozzá. A dokumentáció szükséges módosításairól a tervezővel konzultáltak,

a megvalósíthatósági tanulmány végleges változata pedig nemsokára az önkormányzati képviselő-testület elé kerül elfogadás céljából

– tudtuk meg. Ezt követi a műszaki tervek elkészítése.

Az EP-választási kampányban a csíkszeredai idősekkel is egyeztettek a jövőbeni öregotthon szükségességéről a politikusok Fotó: Pinti Attila

A városvezető szerint a tanulmány tartalmazza egy központi épület és egy lakóépület előterveit;

valamint a két telek belső elrendezését;

ott ugyanis azt szeretnék, hogy több hasonló lakóépület épüljön az évek folyamán, az anyagi lehetőségek függvényében, így bővítve a befogadóképességet. Napirenden van ugyanakkor a finanszírozási lehetőségek, pályázati kiírások keresése, és ahogy lesz ilyen, kész dokumentációval fognak pályázni. A megvásárolt területekről A területvásárlási szándékot korábban megalapozó célszerűségi tanulmány egy 5000–6000 négyzetméteres, közművesített, telekkönyvezett, közútról jól megközelíthető beltelek vásárlását irányozta elő, ahol felépíthető több, egyenként mintegy húsz embert befogadó ingatlan, moduláris szerkezettel.

Fotó: Pinti Attila

A megjelent területvásárlási felhívásra korábban több ajánlat is érkezett, de ezek csak részben feleltek meg az elvárásoknak, később viszont

sikerült kiválasztani két beltelket, amelyeket az önkormányzati képviselő-testület döntése alapján megvásároltak.