A csíkszeredai idősek otthona építéséig hosszú még az út

Miután idén sikerült két területet is vásárolnia a csíkszeredai önkormányzatnak idősotthon építésére, a következő lépés a beruházáshoz szükséges megvalósíthatósági tanulmány, majd a műszaki tervek elkészítése, közben pedig finanszírozást is igyekeznek találni hozzá. Ha más mód nem lesz, saját költségvetésből is elkezdik az építkezést.