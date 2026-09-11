Két új állás Csíkszeredában

2026. szeptember 14., hétfő

A tehetséggondozó bezárt, a diákok azonban maradhattak az FK-nál

Bezárt a csíkszeredai Márton Áron Tehetséggondozó Központ, de a bentlakók nem maradtak kollégium nélkül. Az FK Csíkszereda ugyanis erre a tanévre is befogadta őket, miközben a Márton Áron Főgimnázium továbbra is saját kollégium kialakításán dolgozik.