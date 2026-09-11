Két új állás Csíkszeredában

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Fotó: Borbély Fanni
A lakossági nyilvántartó közszolgálatnál tapasztalható létszámhiány miatt két új állás létrehozását hagyta jóvá pénteken a csíkszeredai képviselő-testület. A szolgálatnál a hiány már az ügyfélfogadás folyamatosságát, illetve az okmányok időben történő kibocsátását is nehezíti.
Wolhfart Rudolf főjegyző szerint Csíkszereda személyi nyilvántartó közszolgálata megyei szinten is jelentős feladatot lát el, miközben a jelenlegi személyzeti létszám már nem elegendő.
ezért a szolgáltatás működőképességének fenntartása érdekében vált szükségessé a két új állás létrehozása.
A főjegyző szerint különösen fontos a létszám megerősítése az új személyazonosító okmányok bevezetésével járó többletfeladatok miatt is.
A csibai és a szécsenyi úthálózat korszerűsítésének megvalósíthatósági tanulmányait is elfogadta pénteki rendkívüli ülésén a csíkszeredai önkormányzati képviselő-testület. A két beruházás összértéke több mint 25 millió lej.
Gázrobbanás történt kedden egy húsipari üzem füstölőjében, Csíkmindszenten. A robbanást nem követte tűz, azonban két ember égési sérüléseket szenvedett.
Közúti baleset történt kedden délelőtt a 12-es országúton, Tusnád és Tusnádfürdő között. Két személygépkocsi ütközött, az egyik járművezetőt kórházba szállították.
Hónapok óta nem közlekednek vonatok az Újtusnád és Csíkszentsimon közötti vasúti szakaszon, a csatószegi híd javítása miatt. A kivitelező tájékoztatása szerint szerda délutánra befejezik a munkálatokat, így ezt követően újraindulhat a vasúti forgalom.
Bezárt a csíkszeredai Márton Áron Tehetséggondozó Központ, de a bentlakók nem maradtak kollégium nélkül. Az FK Csíkszereda ugyanis erre a tanévre is befogadta őket, miközben a Márton Áron Főgimnázium továbbra is saját kollégium kialakításán dolgozik.
Készül a megvalósíthatósági tanulmány a Csíkszeredában elképzelt parkolóház számára, amely a parkoláson túl új zöldövezet és közösségi terek kialakítását is jelenti. Uniós finanszírozásért pályáznának ennek érdekében.
Próbaüzemre készen fog állni a hónap végére a Csíkszentsimonban épülő alcsíki sátortetős műjégpálya, el lehet kezdeni a jégkészítést. Az előkészületek zajlanak Gyimesközéplokon is, ott a műjégpálya év végéig készülhet el.
A felvételi sikerét gyakran gyorsan felváltja egy új kihívás: hol és mennyiért lakjon a hallgató? Megnéztük, milyen lehetőségek várják a csíkszeredai egyetemistákat, és mennyibe kerül ma egy albérlet vagy kollégiumi férőhely.
A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházba szállították szombaton azt a 43 éves csíkszeredai férfit, akire a büdősfürdői moffetában találtak rá eszméletlen állapotban. Bár még mindig súlyos az állapota, már javuló tendenciát mutat.
Halálos baleset történt szombaton a büdösfürdői mofettánál: egy férfi életét vesztette, a másikat életveszélyes állapotban szállították kórházba.
Várnak minden érdeklődőt és állatbarátot vasárnap a csíkszeredai városi kutyamenhely örökbefogadó nyílt napján, amelynek célja, hogy a menhelyen élő kutyák szerető, felelősségteljes otthonra találjanak.
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