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Agyagból gyúrt hagyomány – jön az Erdélyi Mesterségek Ünnepe

Eddig is voltak fazekasok az Erdélyi Mesterségek Ünnepén, de idén övéké a főszerep • Fotó: Haáz Vince

Eddig is voltak fazekasok az Erdélyi Mesterségek Ünnepén, de idén övéké a főszerep

Fotó: Haáz Vince

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A marosvásárhelyi Várudvar szeptember 18-20. között negyedik alkalommal ad helyet az Erdélyi Mesterségek Ünnepének, amely idén az agyagot és a kerámiát állítja középpontba. Ez nemcsak vásár, hanem a hagyományos mesterségek továbbéltetése is egyben.

Hajnal Csilla

2026. szeptember 11., 16:152026. szeptember 11., 16:15

A rendezvény célja a hagyományos mesterségek bemutatása, és azok továbbadása, ezért

a látogatók testközelből követhetik az alkotás folyamatát, találkozhatnak a mesterekkel, és sok technikát ki is próbálhatnak,

de lesz sok zene, tánc, gyerekfoglalkozá is, ráadásul a mesterségek képviselői egymás technikáit is megfigyelhetik – mondta el Kelemen László, az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány elnöke a rendezvény pénteki sajtótájékoztatóján. Hozzátette,

a rendezvény Erdély népi kézműves kultúrájának sokszínűségét és az etnikumok közötti kölcsönhatásokat kívánja bemutatni,

tehát nem csak a magyar hagyományokat, hanem az erdélyi román és szász hagyományokat is.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Közel 140 alkotó, harminc mesterség

Az idei kiadásra 25 erdélyi és csángóföldi kézműves szervezet érkezik, csatlakozik két magyarországi partnerintézmény, valamint egy bolgár kézműves házaspár is.

Összesen 140 regisztrált alkotó vesz részt legalább 15 térségből.

A közönség közel 30 hagyományos mesterséggel ismerkedhet meg: a fazekasság és kerámiaművesség mellett jelen lesz a szövés, hímzés, nemezelés, kosárfonás, bőrművesség, fafaragás, üvegfúvás és még sok más is.

Nyolcvannégy mester munka közben mutatja be szakmája fogásait.

Kolozsi Ildikó, az Erdélyi Kézműves Egyesületek Szövetségének elnöke szerint a rendezvényt éppen a szakmai és ismeretterjesztő programok emelik ki a klasszikus vásárok sorából.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Az agyag kerül a középpontba

A nagyszebeni ASTRA Múzeum – amellyel az Erdélyi Hagyományok Háza már három éve működik együtt – kiváló fazekasmestereket hoz Marosvásárhelyre, akik

a fazekasság és a hagyományos kályhacsempe-készítés mesterségét mutatják be

– számolt be erről Carla Roșca, a nagyszebeni ASTRA múzeum részlegvezetője, muzeográfusa, aki maga és elismert kerámiakutató.

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Az idei rendezvény különlegessége, hogy három idős erdélyi mester munkásságát is elismerik, az

egyik közülük 94 éves, és még mindig alkot

– emelte ki a nagyszebeni muzeográfus. A háromnapos rendezvény összesen 56 programot kínál. Szombaton és vasárnap 27 kézműves foglalkozás várja a gyerekeket, a szakmai programban pedig hét előadás és két kerekasztal-beszélgetés kapott helyet, emellett négy könyvet is bemutatnak.

A zenei kínálatban hat koncert szerepel

– fellép többek között a Heveder, az Üsztürü és a Góbé –, de lesz gyermekelőadás és bábelőadás is. A rendezvényt az Erdélyi Kézműves Egyesületek Szövetsége, az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége és a Hagyományok Háza szervezi.

Az idei kiadás másik fontos vonulata Kallós Zoltán születésének 100. évfordulója,

amelyhez két tárlat is kapcsolódik: a Kallós 100 vándorkiállítás és egy fotókiállítás a néprajzkutató gyűjteményéből. Összesen öt kiállítás várja a látogatókat, köztük a népi kerámia erdélyi hagyományait bemutató tárlat is.

Marosszék Marosvásárhely esemény
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