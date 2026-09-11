Agyagból gyúrt hagyomány – jön az Erdélyi Mesterségek Ünnepe

Eddig is voltak fazekasok az Erdélyi Mesterségek Ünnepén, de idén övéké a főszerep
Fotó: Haáz Vince
A marosvásárhelyi Várudvar szeptember 18-20. között negyedik alkalommal ad helyet az Erdélyi Mesterségek Ünnepének, amely idén az agyagot és a kerámiát állítja középpontba. Ez nemcsak vásár, hanem a hagyományos mesterségek továbbéltetése is egyben.
A rendezvény célja a hagyományos mesterségek bemutatása, és azok továbbadása, ezért
de lesz sok zene, tánc, gyerekfoglalkozá is, ráadásul a mesterségek képviselői egymás technikáit is megfigyelhetik – mondta el Kelemen László, az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány elnöke a rendezvény pénteki sajtótájékoztatóján. Hozzátette,
tehát nem csak a magyar hagyományokat, hanem az erdélyi román és szász hagyományokat is.
Fotó: Haáz Vince
Az idei kiadásra 25 erdélyi és csángóföldi kézműves szervezet érkezik, csatlakozik két magyarországi partnerintézmény, valamint egy bolgár kézműves házaspár is.
A közönség közel 30 hagyományos mesterséggel ismerkedhet meg: a fazekasság és kerámiaművesség mellett jelen lesz a szövés, hímzés, nemezelés, kosárfonás, bőrművesség, fafaragás, üvegfúvás és még sok más is.
Kolozsi Ildikó, az Erdélyi Kézműves Egyesületek Szövetségének elnöke szerint a rendezvényt éppen a szakmai és ismeretterjesztő programok emelik ki a klasszikus vásárok sorából.
Fotó: Haáz Vince
A nagyszebeni ASTRA Múzeum – amellyel az Erdélyi Hagyományok Háza már három éve működik együtt – kiváló fazekasmestereket hoz Marosvásárhelyre, akik
– számolt be erről Carla Roșca, a nagyszebeni ASTRA múzeum részlegvezetője, muzeográfusa, aki maga és elismert kerámiakutató.
Az idei rendezvény különlegessége, hogy három idős erdélyi mester munkásságát is elismerik, az
– emelte ki a nagyszebeni muzeográfus. A háromnapos rendezvény összesen 56 programot kínál. Szombaton és vasárnap 27 kézműves foglalkozás várja a gyerekeket, a szakmai programban pedig hét előadás és két kerekasztal-beszélgetés kapott helyet, emellett négy könyvet is bemutatnak.
– fellép többek között a Heveder, az Üsztürü és a Góbé –, de lesz gyermekelőadás és bábelőadás is. A rendezvényt az Erdélyi Kézműves Egyesületek Szövetsége, az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége és a Hagyományok Háza szervezi.
amelyhez két tárlat is kapcsolódik: a Kallós 100 vándorkiállítás és egy fotókiállítás a néprajzkutató gyűjteményéből. Összesen öt kiállítás várja a látogatókat, köztük a népi kerámia erdélyi hagyományait bemutató tárlat is.
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