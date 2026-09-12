Két autó ütközött össze Szabédon, lezárták a forgalmat

Közúti baleset történt a 15E jelzésű országúton, Szabédon szombat délelőtt: összeütközött két személygépkocsi, melyekben összesen négyen utaztak. A mentés idejére a forgalmat lezárták.

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A baleset helyszínére a mezőrücsi tűzoltók siettek egy tűzoltóautóval, továbbá a mezőcsávási önkéntes tűzoltóalakulat, valamint egy SMURD-rohammentőautó is a helyszínen tartózkodik – közölte a Maros megyei tűzoltóság sajtóosztálya.

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A két járműben összesen négyen utaztak, őket a helyszínen ellátták.