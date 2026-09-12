Költségrobbanás és súlyos szabálytalanságok a Romániába tervezett mini atomerőmű körül

Fotó: Energiaügyi Minisztérium
A Doicești-re tervezett kisméretű moduláris atomreaktorok (SMR) erőmű költségbecslése 2025 decemberében 6,5 milliárd dollár volt, mintegy 3,8 milliárd dollárral több az eredeti becslésnél – derül ki a miniszterelnök ellenőrző testületének jelentéséből.
A dokumentum közzétételét a Nuclearelectrica pénteki rendkívüli közgyűlése hagyta jóvá. Az ellenőrzést 2025. november 15. és 2026. március 20. között végezték az állami vállalatnál – adta hírül az Agerpres.
A Nuclearelectrica péntek esti közleményében ismertetett jelentés szerint a beruházás eredeti ütemterve is csúszik:
Az ellenőrző testület azt is megállapította, hogy a doicești-i helyszínt a Sargent & Lundy tanácsadó cég értékelésében csak a második helyre rangsorolta.
Kiválasztását általános érvekkel indokolta a Nuclearelectrica és a kisméretű moduláris reaktorok fejlesztésére szakosodott NuScale amerikai vállalat, nem készült részletes műszaki és gazdasági összehasonlító elemzés az ajánlott helyszínek előnyeiről és hátrányairól.
Emellett a partner (Nova Power&Gas) kiválasztását sem előzte meg a lehetséges magánbefektetők pénzügyi, műszaki és kockázatvállalási képességeinek összehasonlító elemzése.
A jelentés szerint a Nuclearelectrica és a Nova Power & Gas közötti befektetői megállapodás nem biztosított arányos jogokat és kötelezettségeket a két félnek.
de az állami vállalat a magánpartner támogatása nélkül nem tudott dönteni a RoPower Nuclear néven létrehozott közös beruházó cég működéséről.
A dokumentum kitér arra is, hogy a doicești-i telephely megvásárlása előtt megtízszerezték azt az összeghatárt, ami felett a rendkívüli közgyűlés jóváhagyása szükséges: 5 millió euróról több mint 50 millió euróra emelték a küszöböt. Az ellenőrző testület szerint ezzel
A vizsgálat szerint a telephely értékéről készült becslések jelentősen eltérő összegeket mutattak, de a Nuclearelectrica nem tett lépéseket ezek tisztázására.
Ráadásul az adásvételi szerződéssel és a költségek továbbszámlázásával csak azt a látszatot akarták kelteni, hogy a terület megszerzése piaci feltételek mellett történt A valóságban
A jelentés megállapította azt is, hogy a Nuclearelectrica vezérigazgatója, igazgatótanácsi tagjai, illetve felügyeleti hatóságként az energiaügyi minisztérium olyan döntéseket engedtek vagy könnyítettek meg, amelyek a vállalatot döntéshozatali vagy pénzügyi szempontból hátrányos helyzetbe hozták a magánpartnerrel vagy a projektcéggel szemben.
A miniszterelnök ellenőrző testülete ezért azt javasolja az energiaügyi minisztériumnak, hogy vizsgálja meg a két cég társulásának körülményeit. A jelentés szerint
felelősségre kell vonni mindazokat, akik a hátrányos befektetői megállapodást tárgyalták, véleményezték vagy jóváhagyásra előterjesztették,
emellett megfontolandó a Nuclearelectrica vezetőinek leváltása is.
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