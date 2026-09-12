Költségrobbanás és súlyos szabálytalanságok a Romániába tervezett mini atomerőmű körül

A Doicești-re tervezett kisméretű moduláris atomreaktorok (SMR) erőmű költségbecslése 2025 decemberében 6,5 milliárd dollár volt, mintegy 3,8 milliárd dollárral több az eredeti becslésnél – derül ki a miniszterelnök ellenőrző testületének jelentéséből.

Székelyhon 2026. szeptember 12., 12:192026. szeptember 12., 12:19

A dokumentum közzétételét a Nuclearelectrica pénteki rendkívüli közgyűlése hagyta jóvá. Az ellenőrzést 2025. november 15. és 2026. március 20. között végezték az állami vállalatnál – adta hírül az Agerpres. A Nuclearelectrica péntek esti közleményében ismertetett jelentés szerint a beruházás eredeti ütemterve is csúszik:

a részletes megvalósíthatósági szakaszt (FEED 2) az eredeti menetrendhez képest 20 hónapos késéssel zárják le.

Az ellenőrző testület azt is megállapította, hogy a doicești-i helyszínt a Sargent & Lundy tanácsadó cég értékelésében csak a második helyre rangsorolta. Kiválasztását általános érvekkel indokolta a Nuclearelectrica és a kisméretű moduláris reaktorok fejlesztésére szakosodott NuScale amerikai vállalat, nem készült részletes műszaki és gazdasági összehasonlító elemzés az ajánlott helyszínek előnyeiről és hátrányairól.

Emellett a partner (Nova Power&Gas) kiválasztását sem előzte meg a lehetséges magánbefektetők pénzügyi, műszaki és kockázatvállalási képességeinek összehasonlító elemzése. A jelentés szerint a Nuclearelectrica és a Nova Power & Gas közötti befektetői megállapodás nem biztosított arányos jogokat és kötelezettségeket a két félnek.

A kockázatokat aránytalanul a Nuclearelectrica viselte,

de az állami vállalat a magánpartner támogatása nélkül nem tudott dönteni a RoPower Nuclear néven létrehozott közös beruházó cég működéséről. Hirdetés A dokumentum kitér arra is, hogy a doicești-i telephely megvásárlása előtt megtízszerezték azt az összeghatárt, ami felett a rendkívüli közgyűlés jóváhagyása szükséges: 5 millió euróról több mint 50 millió euróra emelték a küszöböt. Az ellenőrző testület szerint ezzel

szándékosan úgy alakították át a szabályokat, hogy a Nuclearelectrica képviselőinek ne kelljen hivatalosan felelősséget vállalniuk a terület megszerzéséért.

A vizsgálat szerint a telephely értékéről készült becslések jelentősen eltérő összegeket mutattak, de a Nuclearelectrica nem tett lépéseket ezek tisztázására. Ráadásul az adásvételi szerződéssel és a költségek továbbszámlázásával csak azt a látszatot akarták kelteni, hogy a terület megszerzése piaci feltételek mellett történt A valóságban

a vevő a piaci árnál lényegesen többet fizetett a telephelyért.