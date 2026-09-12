Játszótér, esőkert, futópálya – átalakul a Kerekerdő környéke

Az új szabadidős létesítmény látványterve
Fotó: Márk Endre közösségi oldala
Több mint 17 hektáros városi parkot hoznak létre a Szászrégen melletti Kerekerdő környékén: játszóteret és futópályát alakítanak ki, 2500 fát és cserjét ültetnek el, az elképzelések szerint pedig a terület teljesen akadálymentesített lesz.
A Szászrégen melletti Kerekerdő ma is népszerű a helyiek és a környékbeliek körében, sokan járnak oda kirándulni, piknikezni, a városvezetés pedig több fesztivált is szervez itt. Most uniós pályázaton nyert támogatásból kívánja átalakítani a környéket a helyi önkormányzat.
Márk Endre, Szászrégen polgármestere közösségi oldalán számolt be arról, hogy aláírta a támogatási szerződést, amely révén 13 millió lejből teszik még vonzóbbá a Kerekerdőt és környékét.
Mint a sajtóirodától megtudtuk, többféle munkálatot terveznek, többek között tereprendezést, valamint gumiborítású, futásra alkalmas sportpályák kialakítását. Padok és játszóeszközök kerülnek a kijelölt területre, ugyanakkor szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas szemeteseket és kerékpártárolókat is elhelyeznek. Lesznek mosdók, és rovarhotelt is kialakítanak.
Márk Endre, Szászrégen polgármestere
Fotó: Haáz Vince
Külön odafigyelnek a városi park növényzetére is:
és esőkertet alakítanak ki az esővíz összegyűjtésére.
Mint megtudtuk, a nyertes terv nem egyszerűen parkfelújítás, hanem
Következik a versenytárgyalás kiírása, amelyen kiválasztják a kivitelezőt, majd a szerződéskötés. A leendő cégnek negyven hónapja lesz arra, hogy a tervek alapján elkészítse a városi parkot a Kerekerdőben.
Tiltakoznak a marosvásárhelyi George Coșbuc iskola diákjainak szülei amiatt, hogy az ideiglenes székhelyre, a város másik felébe induló iskolabuszok miatt csak 9 órakor kezdődik a tanítás. A polgármesteri hivatalhoz fordultak korábbi járatot kérve.
Zajlik a Reggeli a kerékpárosoknak elnevezésű rendezvény, amely keretében Marosvásárhelyen kávézni, beszélgetni lehet a rendőrökkel.
Marosvásárhelyen rendezik meg a TERMOSZ – Természettudományok Oktatásmódszertani Szemléjét október 24-én, ahol az élményszerű természettudomány-oktatásról és gyakorlatias módszerek tapasztalatcseréjéről lesz szó, két ismert főelőadó közreműködésével.
Verekedéshez riasztották a rendőröket szeptember 14-én, hétfőn este egy szászrégeni kórházi egységhez. A helyszínen egy 29 éves férfit vettek őrizetbe, aki a gyanú szerint két másik férfit is bántalmazott.
Több Maros megyei településen nem lesz vízszolgáltatás a keddi nap folyamán – tájékoztat közleményében az Aquaserv vízszolgáltató.
A marosvásárhelyi diákok szeptember 15-től igényelhetik a 2026–2027-es tanévre érvényes utazási kártyákat, de október végéig még a régiek is érvényesek.
Jóváhagyták két kövesdombi tömbház hőszigeteléséhez szükséges iratokat a marosvásárhelyi tanácsosok rendkívüli ülésen, hogy a szeptember 15-i határidőig benyújthassák a pályázatot. A beruházás értéke 9,69 millió lej.
Nyolc hónapja nincs tömegközlekedés biztosítva a Marosvásárhelytől tíz kilométerre levő településekre, jelenleg a diákoknak sincs mivel iskolába ingázniuk – panaszolják a szülők. A polgármester szerint ősz végére megoldódik a gond.
Kigyulladt és leégett egy lakóház tetőszerkezete Dédán vasárnap délután. A tulajdonos lányát pánikroham miatt kellett ellátni.
Közúti baleset történt Gernyeszegen vasárnap délután. Két személygépkocsi ütközött, több utas is a járművekbe szorult. A forgalmat lezárták az érintett útszakaszon.
szóljon hozzá!