Játszótér, esőkert, futópálya – átalakul a Kerekerdő környéke

Több mint 17 hektáros városi parkot hoznak létre a Szászrégen melletti Kerekerdő környékén: játszóteret és futópályát alakítanak ki, 2500 fát és cserjét ültetnek el, az elképzelések szerint pedig a terület teljesen akadálymentesített lesz.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

A Szászrégen melletti Kerekerdő ma is népszerű a helyiek és a környékbeliek körében, sokan járnak oda kirándulni, piknikezni, a városvezetés pedig több fesztivált is szervez itt. Most uniós pályázaton nyert támogatásból kívánja átalakítani a környéket a helyi önkormányzat.

Tizenhárom millió lejes beruházás

Márk Endre, Szászrégen polgármestere közösségi oldalán számolt be arról, hogy aláírta a támogatási szerződést, amely révén 13 millió lejből teszik még vonzóbbá a Kerekerdőt és környékét.

Hirdetés

Mint a sajtóirodától megtudtuk, többféle munkálatot terveznek, többek között tereprendezést, valamint gumiborítású, futásra alkalmas sportpályák kialakítását. Padok és játszóeszközök kerülnek a kijelölt területre, ugyanakkor szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas szemeteseket és kerékpártárolókat is elhelyeznek. Lesznek mosdók, és rovarhotelt is kialakítanak.