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Hiány van a magyarul beszélő bírókból és ügyészekből, ösztöndíjjal segítik a fiatal jogászokat

Képünk illusztráció • Fotó: Pál Árpád

Képünk illusztráció

Fotó: Pál Árpád

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Ösztöndíjprogram indul bírónak és ügyésznek jelentkező fiatal magyar jogászok számára Romániában, hogy elősegítsék a romániai igazságszolgáltatásban dolgozó, magyarul is beszélő szakemberek számának növekedését – jelentették be a kezdeményezők pénteken sajtótájékoztatón Kolozsváron.

Székelyhon

2026. szeptember 12., 10:272026. szeptember 12., 10:27

Az ösztöndíjprogramot a Communitas Alapítvány indítja a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) megbízásából. A kezdeményezés a romániai igazságszolgáltatásban előírt anyanyelvhasználati jogok gyakorlatba ültetését kívánja előmozdítani, a magyarul is beszélő bírók és ügyészek számát növelni – számolt be az MTI.

Romániában becslések szerint a romániai magyarság hat százalék körüli számarányához viszonyítva csupán az ügyészek és bírák 1,5 százaléka beszél magyarul. Mintegy 300 ilyen szakember hiányzik a rendszerből

– hangzott el.

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Az ösztöndíjprogramot és az annak meghirdetéséhez vezető okokat Horváth Anna, a Communitas Alapítvány kuratóriumi tagja, az RMDSZ ügyvezető alelnöke és Fábián Gyula, a BBTE Jogtudományi Karának egyetemi docense, nyugalmazott ügyész ismertette. Mint elhangzott,

a program keretében idén három ösztöndíjat osztanak ki havi 1400 lej értékben.

Ezt hat hónapon keresztül, 2026 novembere és 2027 áprilisa között folyósítják a kedvezményezetteknek, mindaddig, amíg a romániai bírói és ügyészképző intézetbe való felvételi időszak tart.

A pályázat beküldésének határideje október 26., 16 óra. A pályázati felhívás és űrlap a Communitas Alapítvány honlapján található. A pályázatokat egy szakemberekből álló bizottság bírálja el.

Fábián Gyula elmondta: a tény, hogy Románia ratifikálta a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartáját, lehetővé teszi számára, hogy a kisebbségek nyelvét is használni lehessen az igazságszolgáltatásban. Ennek ellenére az országban nem lehet bírósági eljárást kisebbségi nyelven folytatni, csupán a beadványok és egyéb dokumentumok lehetnek a kissebbségek nyelvén.

A kisebbségi nyelvek használata a bírósági eljárásban a bíró és ügyész jóhiszeműségén múlik, és főként a tömbmagyar Székelyföldön fordul elő, amennyiben mindkét fél, valamint a bíró és ügyész is beleegyezik.

A jegyzőkönyv ez esetben is román nyelven készül.

Büntetőperek esetén az állam köteles tolmácsot biztosítani a románul nem beszélő érintetteknek, polgári perekben ezeknek saját költségen kell fordítót fogadni.

A bírósági eljárás alapelve azonban a közvetlenség, és a tolmács alkalmazása sok esetben torzít, bonyolítja a folyamatot. Ezért lenne fontos, hogy a bíró személyesen tudjon beszélni a perben résztvevőkkel, és ismerje az anyanyelvüket – hangsúlyozta Fábián.

Romániában mintegy 5000 bíró és 3000 ügyész van.

A bírói és ügyészi kamarák magyar nemzetiségű vagy magyarul is tudó tagjairól az adatvédelmi szabályok miatt nincs pontos adat.

Számukra főként az államelnöki kinevezésekből lehet következtetni, melyek a hivatalos közlönyben is megjelennek. Ezek az adatok is megtévesztők lehetnek, hiszen egy magyar nevű bíró vagy ügyész is elutasíthatja a magyar nyelv használatát, míg román nevű szakember tudhat magyarul – mondta Horváth Anna.

Fábián Gyula szerint a követendő példa a dél-tiroli lenne, ahol a kisebbségek nyelvén is folytatható bírósági eljárás.

Az ösztöndíjrendszer a bírói és ügyészképző féléves felvételi időszakában kíván segíteni a 35 év alatti magyar jogászoknak, akik nem román anyanyelvűként eleve hátránnyal indulnak.

Mivel a felvételi többszintes és nagyon nehéz, ráadásul a vizsgadíj is jelentős, a mentorálás mellett anyagi segítségre is szükségük van. A 240 helyre ugyanis több mint hétszeres a túljelentkezés.

Az igényfelmérés után a kezdeményezők idővel növelnék az ösztöndíjak számát. Horváth Anna szerint ez így is „csepp a tengerben”. Ennek ellenére ragaszkodni kell az arányos képviselethez azon területeken, ahol megbecsülhető a magyarul beszélő szakemberek száma – mondta.

Romániában Kolozsváron, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen és a Babeș–Bolyai Tudományegyetemen folyik kétnyelvű jogászképzés.

Belföld
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