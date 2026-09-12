Hiány van a magyarul beszélő bírókból és ügyészekből, ösztöndíjjal segítik a fiatal jogászokat

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Fotó: Pál Árpád
Ösztöndíjprogram indul bírónak és ügyésznek jelentkező fiatal magyar jogászok számára Romániában, hogy elősegítsék a romániai igazságszolgáltatásban dolgozó, magyarul is beszélő szakemberek számának növekedését – jelentették be a kezdeményezők pénteken sajtótájékoztatón Kolozsváron.
Az ösztöndíjprogramot a Communitas Alapítvány indítja a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) megbízásából. A kezdeményezés a romániai igazságszolgáltatásban előírt anyanyelvhasználati jogok gyakorlatba ültetését kívánja előmozdítani, a magyarul is beszélő bírók és ügyészek számát növelni – számolt be az MTI.
– hangzott el.
Az ösztöndíjprogramot és az annak meghirdetéséhez vezető okokat Horváth Anna, a Communitas Alapítvány kuratóriumi tagja, az RMDSZ ügyvezető alelnöke és Fábián Gyula, a BBTE Jogtudományi Karának egyetemi docense, nyugalmazott ügyész ismertette. Mint elhangzott,
Ezt hat hónapon keresztül, 2026 novembere és 2027 áprilisa között folyósítják a kedvezményezetteknek, mindaddig, amíg a romániai bírói és ügyészképző intézetbe való felvételi időszak tart.
A pályázat beküldésének határideje október 26., 16 óra. A pályázati felhívás és űrlap a Communitas Alapítvány honlapján található. A pályázatokat egy szakemberekből álló bizottság bírálja el.
Fábián Gyula elmondta: a tény, hogy Románia ratifikálta a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartáját, lehetővé teszi számára, hogy a kisebbségek nyelvét is használni lehessen az igazságszolgáltatásban. Ennek ellenére az országban nem lehet bírósági eljárást kisebbségi nyelven folytatni, csupán a beadványok és egyéb dokumentumok lehetnek a kissebbségek nyelvén.
A jegyzőkönyv ez esetben is román nyelven készül.
Büntetőperek esetén az állam köteles tolmácsot biztosítani a románul nem beszélő érintetteknek, polgári perekben ezeknek saját költségen kell fordítót fogadni.
A bírósági eljárás alapelve azonban a közvetlenség, és a tolmács alkalmazása sok esetben torzít, bonyolítja a folyamatot. Ezért lenne fontos, hogy a bíró személyesen tudjon beszélni a perben résztvevőkkel, és ismerje az anyanyelvüket – hangsúlyozta Fábián.
Romániában mintegy 5000 bíró és 3000 ügyész van.
Számukra főként az államelnöki kinevezésekből lehet következtetni, melyek a hivatalos közlönyben is megjelennek. Ezek az adatok is megtévesztők lehetnek, hiszen egy magyar nevű bíró vagy ügyész is elutasíthatja a magyar nyelv használatát, míg román nevű szakember tudhat magyarul – mondta Horváth Anna.
Fábián Gyula szerint a követendő példa a dél-tiroli lenne, ahol a kisebbségek nyelvén is folytatható bírósági eljárás.
Mivel a felvételi többszintes és nagyon nehéz, ráadásul a vizsgadíj is jelentős, a mentorálás mellett anyagi segítségre is szükségük van. A 240 helyre ugyanis több mint hétszeres a túljelentkezés.
Az igényfelmérés után a kezdeményezők idővel növelnék az ösztöndíjak számát. Horváth Anna szerint ez így is „csepp a tengerben”. Ennek ellenére ragaszkodni kell az arányos képviselethez azon területeken, ahol megbecsülhető a magyarul beszélő szakemberek száma – mondta.
Romániában Kolozsváron, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen és a Babeș–Bolyai Tudományegyetemen folyik kétnyelvű jogászképzés.
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