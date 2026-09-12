Hiány van a magyarul beszélő bírókból és ügyészekből, ösztöndíjjal segítik a fiatal jogászokat

Ösztöndíjprogram indul bírónak és ügyésznek jelentkező fiatal magyar jogászok számára Romániában, hogy elősegítsék a romániai igazságszolgáltatásban dolgozó, magyarul is beszélő szakemberek számának növekedését – jelentették be a kezdeményezők pénteken sajtótájékoztatón Kolozsváron.

Székelyhon 2026. szeptember 12., 10:272026. szeptember 12., 10:27

Az ösztöndíjprogramot a Communitas Alapítvány indítja a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) megbízásából. A kezdeményezés a romániai igazságszolgáltatásban előírt anyanyelvhasználati jogok gyakorlatba ültetését kívánja előmozdítani, a magyarul is beszélő bírók és ügyészek számát növelni – számolt be az MTI.

Romániában becslések szerint a romániai magyarság hat százalék körüli számarányához viszonyítva csupán az ügyészek és bírák 1,5 százaléka beszél magyarul. Mintegy 300 ilyen szakember hiányzik a rendszerből

– hangzott el. Hirdetés Az ösztöndíjprogramot és az annak meghirdetéséhez vezető okokat Horváth Anna, a Communitas Alapítvány kuratóriumi tagja, az RMDSZ ügyvezető alelnöke és Fábián Gyula, a BBTE Jogtudományi Karának egyetemi docense, nyugalmazott ügyész ismertette. Mint elhangzott,

a program keretében idén három ösztöndíjat osztanak ki havi 1400 lej értékben.

Ezt hat hónapon keresztül, 2026 novembere és 2027 áprilisa között folyósítják a kedvezményezetteknek, mindaddig, amíg a romániai bírói és ügyészképző intézetbe való felvételi időszak tart. A pályázat beküldésének határideje október 26., 16 óra. A pályázati felhívás és űrlap a Communitas Alapítvány honlapján található. A pályázatokat egy szakemberekből álló bizottság bírálja el. Fábián Gyula elmondta: a tény, hogy Románia ratifikálta a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartáját, lehetővé teszi számára, hogy a kisebbségek nyelvét is használni lehessen az igazságszolgáltatásban. Ennek ellenére az országban nem lehet bírósági eljárást kisebbségi nyelven folytatni, csupán a beadványok és egyéb dokumentumok lehetnek a kissebbségek nyelvén.

A kisebbségi nyelvek használata a bírósági eljárásban a bíró és ügyész jóhiszeműségén múlik, és főként a tömbmagyar Székelyföldön fordul elő, amennyiben mindkét fél, valamint a bíró és ügyész is beleegyezik.

A jegyzőkönyv ez esetben is román nyelven készül. Büntetőperek esetén az állam köteles tolmácsot biztosítani a románul nem beszélő érintetteknek, polgári perekben ezeknek saját költségen kell fordítót fogadni. A bírósági eljárás alapelve azonban a közvetlenség, és a tolmács alkalmazása sok esetben torzít, bonyolítja a folyamatot. Ezért lenne fontos, hogy a bíró személyesen tudjon beszélni a perben résztvevőkkel, és ismerje az anyanyelvüket – hangsúlyozta Fábián. Romániában mintegy 5000 bíró és 3000 ügyész van.

A bírói és ügyészi kamarák magyar nemzetiségű vagy magyarul is tudó tagjairól az adatvédelmi szabályok miatt nincs pontos adat.

Számukra főként az államelnöki kinevezésekből lehet következtetni, melyek a hivatalos közlönyben is megjelennek. Ezek az adatok is megtévesztők lehetnek, hiszen egy magyar nevű bíró vagy ügyész is elutasíthatja a magyar nyelv használatát, míg román nevű szakember tudhat magyarul – mondta Horváth Anna. Fábián Gyula szerint a követendő példa a dél-tiroli lenne, ahol a kisebbségek nyelvén is folytatható bírósági eljárás.

Az ösztöndíjrendszer a bírói és ügyészképző féléves felvételi időszakában kíván segíteni a 35 év alatti magyar jogászoknak, akik nem román anyanyelvűként eleve hátránnyal indulnak.