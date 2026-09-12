Viharos idő váltja a nyári meleget a hétvégén, helyenként jégeső is lehet

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) előrejelzése szerint viharos időjárás várható a hét végén: a zivatarok szombaton Románia keleti felét érintik, majd vasárnap estig délkeletre, helyenként pedig a középső és déli térségekre is kiterjednek.

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A meteorológusok szerint szombaton 10 órától vasárnap 22 óráig villámlásokkal kísért záporok, helyenként felhőszakadások, elszórtan jégeső és viharos széllökések várhatók. A szél sebessége 40–60 kilométer/óra között alakul.

Rövid idő alatt 10–15 liter, kisebb területeken 30 liternél is több csapadék hullhat négyzetméterenként.

A szél átmenetileg délnyugaton, keleten és a hegyvidéken is megélénkül.

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Szombaton 10 és 20 óra között sárga jelzésű szélriasztás lesz érvényben Mehedinți és Dolj megyében. Az érintett régiókban 50–65 kilométer/órás széllökésekre kell számítani.

Szintén sárga jelzésű riasztás lesz érvényben szombat 14 órától vasárnap 5 óráig Neamț, Iași, Bákó, Vaslui, Vrancea, Galac és Brăila megyében, valamint Buzău és Prahova megye hegyvidékén. Ezeken a területeken villámlásokkal és erős széllel kísért felhőszakadások és jégeső várható. Rövid idő alatt 20–25 liter, helyenként 30–40 liternél is több csapadék hullhat négyzetméterenként – ismerteti az előrejelzést az Agerpres.