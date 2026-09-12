Bukovina, mit vétettem... A zene és tánc nyelvén meséltek egy hányatott sorsú népről

Húsz néptánccsoport, több mint négyszáz táncos, és egy olyan előadás, amelyhez méltó színpadot is kellett építeni: jubileumi, 30. kiadásához érkezett a háromnapos Botorka Nemzetközi Néptáncfesztivál Balánbányán. Az eseménysorozat pénteki gálaműsora minden korábbi produkciót felülmúlt.

Székelyhon 2026. szeptember 12., 13:052026. szeptember 12., 13:05

A csütörtöktől szombatig tartó fesztiválra Erdély számos vidékéről, Magyarországról és a Vajdaságból érkeztek táncosok. Újvidéktől Derecskén és Kőbányán át Szamosújvárig, Gyimesig és Moldváig sokféle tájegység kultúrája találkozik itt. Székely Árpád-Tamás, az Ördögborda Néptáncegyüttes vezetője, a Botorka főszervezője szerint éppen ez a fesztivál egyik legnagyobb ereje:

mindenki hoz magával egy másfajta „fűszert”, amelyek végül egységgé állnak össze.

A harmincadik évforduló csúcspontja a péntek esti Bukovina, mit vétettem… című táncszínházi előadás volt. A produkció évekkel ezelőtt még mindössze húsz táncossal született meg. Idén ugyanazt a történetet hússzor nagyobb léptékben, mintegy négyszáz szereplővel és élőzenével vitték színpadra. Hirdetés A gálaműsorra épült kétszáz négyzetméteres játéktéren

a bukovinai székelyek hányatott története, menekülései és újrakezdései elevenedtek meg eredeti táncokon, énekeken és imákon keresztül.