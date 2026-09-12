Bukovina, mit vétettem... A zene és tánc nyelvén meséltek egy hányatott sorsú népről

Húsz néptánccsoport, több mint négyszáz táncos, és egy olyan előadás, amelyhez méltó színpadot is kellett építeni: jubileumi, 30. kiadásához érkezett a háromnapos Botorka Nemzetközi Néptáncfesztivál Balánbányán. Az eseménysorozat pénteki gálaműsora minden korábbi produkciót felülmúlt.
A csütörtöktől szombatig tartó fesztiválra Erdély számos vidékéről, Magyarországról és a Vajdaságból érkeztek táncosok. Újvidéktől Derecskén és Kőbányán át Szamosújvárig, Gyimesig és Moldváig sokféle tájegység kultúrája találkozik itt. Székely Árpád-Tamás, az Ördögborda Néptáncegyüttes vezetője, a Botorka főszervezője szerint éppen ez a fesztivál egyik legnagyobb ereje:
A harmincadik évforduló csúcspontja a péntek esti Bukovina, mit vétettem… című táncszínházi előadás volt. A produkció évekkel ezelőtt még mindössze húsz táncossal született meg. Idén ugyanazt a történetet hússzor nagyobb léptékben, mintegy négyszáz szereplővel és élőzenével vitték színpadra.
A gálaműsorra épült kétszáz négyzetméteres játéktéren
A Botorka harminc év alatt sem veszítette el azt, amiért létrejött – véli a főszervező, aki úgy fogalmaz: a fesztivál lelke ma is a táncház, ahol a tánc és az ének olyan közös nyelv, amelyet a Kárpát-medence minden szegletéből érkezők értenek.
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