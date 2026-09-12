Két férfi lett rosszul a mofettában Büdösfürdőn, egyikük életét vesztette

Halálos baleset történt szombaton a büdösfürdői mofettánál: egy férfi életét vesztette, a másikat életveszélyes állapotban szállították kórházba.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

Két férfi lett rosszul a mofettában a Csíkszentimréhez tartozó Büdösfürdőn, mindkettőjüket eszméletlen állapotban találták a mentősök szombaton. A helyszínre tűzoltók és mentősök siettek, a két, 40–45 év körüli férfit kivitték a mofettából, és elkezdték az újraélesztésüket. Sajnos

az egyik áldozaton már nem tudtak segíteni, a helyszínen életét vesztette.

A helyszínre kiérkező rendőrök megerősítették a bejelentést:

A Hargita megyei rendőrség szóvivője a Székelyhonnak kifejtette, szombat délután 15.38-kor az 112-es segélyhívószámon értesítették a csíkszeredai rendőrséget, hogy két ember eszméletlen állapotban fekszik egy mofettában Büdösfürdőn.

A másik férfit életveszélyes állapotban kórházba szállították – számolt a Hargita megyei tűzoltóság sajtófelelőse.

két férfiról volt szó, az egyik csíkszeredai, a másik Bákó megyei lakos.

A helyszínen jelen lévő mentőcsapat újraélesztési kísérletet végzett, erőfeszítéseik ellenére azonban a Bákó megyei férfi életét vesztette.

A holttestet a Törvényszéki Orvostani Szolgálathoz szállították, hogy boncolással állapítsák meg a halál pontos okát. A csíkszeredai férfit kórházba szállították szakorvosi ellátásra.

A rendőrség folytatja a nyomozást, hogy pontosan tisztázza a baleset körülményeit.