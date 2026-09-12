Két férfi lett rosszul a mofettában Büdösfürdőn, egyikük életét vesztette

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Fotó: Olti Angyalka
Halálos baleset történt szombaton a büdösfürdői mofettánál: egy férfi életét vesztette, a másikat életveszélyes állapotban szállították kórházba.
2026. szeptember 12., 19:252026. szeptember 12., 19:25
2026. szeptember 12., 20:302026. szeptember 12., 20:30
Két férfi lett rosszul a mofettában a Csíkszentimréhez tartozó Büdösfürdőn, mindkettőjüket eszméletlen állapotban találták a mentősök szombaton. A helyszínre tűzoltók és mentősök siettek, a két, 40–45 év körüli férfit kivitték a mofettából, és elkezdték az újraélesztésüket. Sajnos
A másik férfit életveszélyes állapotban kórházba szállították – számolt a Hargita megyei tűzoltóság sajtófelelőse.
A Hargita megyei rendőrség szóvivője a Székelyhonnak kifejtette, szombat délután 15.38-kor az 112-es segélyhívószámon értesítették a csíkszeredai rendőrséget, hogy két ember eszméletlen állapotban fekszik egy mofettában Büdösfürdőn.
A helyszínre kiérkező rendőrök megerősítették a bejelentést:
A helyszínen jelen lévő mentőcsapat újraélesztési kísérletet végzett, erőfeszítéseik ellenére azonban a Bákó megyei férfi életét vesztette.
A holttestet a Törvényszéki Orvostani Szolgálathoz szállították, hogy boncolással állapítsák meg a halál pontos okát. A csíkszeredai férfit kórházba szállították szakorvosi ellátásra.
A rendőrség folytatja a nyomozást, hogy pontosan tisztázza a baleset körülményeit.
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