Halálos gázolás: a kórházban vesztette életét az idős nő

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Fotó: László Ildikó
Halálos gázolás történt a Maros megyei Erdőlibánfalva községben péntek este: egy 63 éves sofőr elütött egy 82 éves nőt, aki szabálytalan helyen próbált átkelni az úttesten.
Péntek fél 8 körül a szászrégeni közlekedésrendészet rendőreit közúti balesetről értesítették, amely a 153C jelzésű megyei úton, Erdőlibánfalva községben történt. A helyszíni vizsgálat első eredményei szerint egy 63 éves libánfalvi férfi, aki Szászrégen felől Dulcsatelep irányába vezetett, elütött egy 82 éves erdőlibánfalvi nőt.
A Maros megyei rendőrség tájékoztatása szerint a nő kiszállt egy gépkocsiból, majd szabálytalan helyen kelt át az úttesten, ekkor történt a baleset.
A gépkocsivezetőt alkoholszondával tesztelték, az eredmény negatív lett.
A rendőrség gondatlanságból elkövetett emberölés gyanúja miatt indított eljárást az ügyben.
Tánczos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter szerint a keddi gazdatüntetést olyan személyek térítették el és változtatták vandál akcióvá, akik nem az állattenyésztők érdekeit képviselik.
A kormány kedden közölte, hogy tiszteletben tartja az állampolgárok törvényes jogát a békés tiltakozáshoz, de az állattartók keddi tüntetése túllépte ezt a határt, és sajnálatos erőszakba torkollott.
Elfogadta kedden a szenátus oktatási bizottsága az iskolai egyenruha kötelező viselését előíró törvénytervezetet.
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