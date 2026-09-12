Halálos gázolás: a kórházban vesztette életét az idős nő

Halálos gázolás történt a Maros megyei Erdőlibánfalva községben péntek este: egy 63 éves sofőr elütött egy 82 éves nőt, aki szabálytalan helyen próbált átkelni az úttesten.

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Péntek fél 8 körül a szászrégeni közlekedésrendészet rendőreit közúti balesetről értesítették, amely a 153C jelzésű megyei úton, Erdőlibánfalva községben történt. A helyszíni vizsgálat első eredményei szerint egy 63 éves libánfalvi férfi, aki Szászrégen felől Dulcsatelep irányába vezetett, elütött egy 82 éves erdőlibánfalvi nőt.

A Maros megyei rendőrség tájékoztatása szerint a nő kiszállt egy gépkocsiból, majd szabálytalan helyen kelt át az úttesten, ekkor történt a baleset.