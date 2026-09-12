Őszies fordulat: van, ahol megfeleződött a hőmérséklet

Fotó: Tuchiluș Alex
Jelentős lehűlést hozott az országot hétvégén elérő hideg légtömeg: míg pénteken még nyárias, 30 Celsius-fok fölötti meleget mértek Székelyföldön, szombatra 8–10 fokot hűlt a levegő, de olyan település is van, ahol megfeleződött a hőmérséklet.
2026. szeptember 12., 15:192026. szeptember 12., 15:19
2026. szeptember 12., 15:212026. szeptember 12., 15:21
Bevált a meteorológusok előrejelzése, mely szerint a pénteki volt az utolsó, az évszakhoz képest szokatlanul meleg nap. A Romániát elérő hideg légtömeg hatására országszerte csökkentek a hőmérsékletek, a legnagyobb mértékben azonban a Kárpátokon belüli régiókban esett vissza a hőmérséklet.
Az Országos Meteorológia Szolgálat (ANM) adatai szerint
ami több mint 17 fokos visszaesés jelent egyetlen nap alatt.
Jelentősen csökkentek a hőmérsékletek országszerte péntekről szombatra. Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat
Hargita és Kovászna megye településein szintén jelentősen lehűlt az idő:
Csíkszeredában 31,1-ről 20,2 fokra,
Székelyudvarhelyen 32,1-ről 17,9 fokra,
Gyergyóalfaluban 29,8-ról 18,3 fokra,
Maroshévízen 30,9-ről 16,3 fokra,
Sepsiszentgyörgyön 31,8-ról 22,9 fokra,
Kézdivásárhelyen 31,6-ról 22,6 fokra,
Baróton 32,7-ről 20,6 fokra esett vissza a hőmérséklet péntekről szombatra.
Az ANM szombati előrejelzése szerint egész hétvégén viharos lesz az időjárás Romániában: vasárnap 22 óráig villámlásokkal kísért záporok, helyenként felhőszakadások, elszórtan jégeső és viharos széllökések várhatók.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) előrejelzése szerint viharos időjárás várható a hét végén: a zivatarok szombaton Románia keleti felét érintik, majd vasárnap estig délkeletre, helyenként pedig a középső és déli térségekre is kiterjednek.
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