Őszies fordulat: van, ahol megfeleződött a hőmérséklet

Jelentős lehűlést hozott az országot hétvégén elérő hideg légtömeg: míg pénteken még nyárias, 30 Celsius-fok fölötti meleget mértek Székelyföldön, szombatra 8–10 fokot hűlt a levegő, de olyan település is van, ahol megfeleződött a hőmérséklet.

Székelyhon 2026. szeptember 12., 15:192026. szeptember 12., 15:19 2026. szeptember 12., 15:212026. szeptember 12., 15:21

Bevált a meteorológusok előrejelzése, mely szerint a pénteki volt az utolsó, az évszakhoz képest szokatlanul meleg nap. A Romániát elérő hideg légtömeg hatására országszerte csökkentek a hőmérsékletek, a legnagyobb mértékben azonban a Kárpátokon belüli régiókban esett vissza a hőmérséklet. Hirdetés Az Országos Meteorológia Szolgálat (ANM) adatai szerint

Székelyföldön Marosvásárhelyen zuhant legnagyobbat a hőmérséklet: míg pénteken még 34,1 fokos maximumot mértek, szombat délután 15 órakor már csak 16,6 fokot mutatott a hőmérő,

ami több mint 17 fokos visszaesés jelent egyetlen nap alatt.

Jelentősen csökkentek a hőmérsékletek országszerte péntekről szombatra. Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat