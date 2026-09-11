A börtönbüntetés sem tántorította el attól, hogy kiskorúval folytasson szexuális kapcsolatot

Szexuális bűncselekmény miatt korábban már letöltötte jogerősen kiszabott börtönbüntetését az a 40 éves, Kovászna megyei férfi, akinek ismételten egy kiskorúval folytatott szexuális kapcsolat miatt kell felelnie a törvény előtt.

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A Kézdivásárhelyi Ügyészség közleménye szerint a 40 éves F. S. A. ellen 2026. szeptember 11-én indítottak büntetőeljárást kiskorú ellen elkövetett nemi erőszak miatt. A gyanú szerint a férfi 2026 júliusának végétől augusztusig,

Az ügyészség szerint a férfi tisztában volt a lány életkorával.

Nem sokkal korábban szabadult a börtönből

Az ügy különösen súlyos körülménye, hogy a férfit korábban már elítélték nemi erőszak miatt. Büntetését letöltötte, és 2026 júliusában szabadult a börtönből. A férfit korábbi büntetése miatt visszaesőként kezelik az eljárásban.

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A közleményből az is kiderül, hogy a mostani ügyben érintett 15 éves lány korábban már két másik nemi erőszak áldozata volt. A hatóságok tájékoztatása szerint az egyik eset 2024-ben, a másik pedig 2026 nyarán történt, és