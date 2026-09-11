A börtönbüntetés sem tántorította el attól, hogy kiskorúval folytasson szexuális kapcsolatot

Képünk illusztráció
Fotó: Olti Angyalka
Szexuális bűncselekmény miatt korábban már letöltötte jogerősen kiszabott börtönbüntetését az a 40 éves, Kovászna megyei férfi, akinek ismételten egy kiskorúval folytatott szexuális kapcsolat miatt kell felelnie a törvény előtt.
A Kézdivásárhelyi Ügyészség közleménye szerint a 40 éves F. S. A. ellen 2026. szeptember 11-én indítottak büntetőeljárást kiskorú ellen elkövetett nemi erőszak miatt. A gyanú szerint a férfi 2026 júliusának végétől augusztusig,
Az ügyészség szerint a férfi tisztában volt a lány életkorával.
Az ügy különösen súlyos körülménye, hogy a férfit korábban már elítélték nemi erőszak miatt. Büntetését letöltötte, és 2026 júliusában szabadult a börtönből. A férfit korábbi büntetése miatt visszaesőként kezelik az eljárásban.
A közleményből az is kiderül, hogy a mostani ügyben érintett 15 éves lány korábban már két másik nemi erőszak áldozata volt. A hatóságok tájékoztatása szerint az egyik eset 2024-ben, a másik pedig 2026 nyarán történt, és
A rendőrök szeptember 10-én vették őrizetbe a férfit, másnap pedig a bíróság helyt adott az ügyészség indítványának, és
Romániában a büntetőjog külön szabályozza a 16 év alatti kiskorúakkal létesített szexuális kapcsolatokat. A Büntető Törvénykönyv 218¹. cikke alapján, ha egy nagykorú a 16. életévét be nem töltött kiskorúval szexuális kapcsolatot létesít, a törvényben meghatározott esetekben a cselekmény „kiskorú sérelmére elkövetett nemi erőszaknak” minősül akkor is, ha a kiskorú beleegyezett a kapcsolatba.
Az alapeset büntetési tétele 7-től 12 évig terjedő szabadságvesztés. A törvény ugyanakkor kivételt állapít meg: az ilyen cselekmény nem büntetendő, ha az elkövető és a kiskorú közötti életkorbeli különbség nem haladja meg az öt évet.
Zajlik a hektáronkénti 300 eurós állami de minimis támogatást igénylő háromszéki burgonyatermesztők ellenőrzése. A Kovászna Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vendégellenőrökkel próbálja felgyorsítani a folyamatot, de a gazdák egyre türelmetlenebbek.
Személyzetének negyedét, 172 embert engedett el a kézdivásárhelyi Zarah Moden nadrággyár múlt hét végén. A kényszerintézkedést a minimálbér kötelező emelése és az olcsó ázsiai munkaerő jelentette konkurencia váltotta ki.
Beteltek a helyek az ingyenes melanómaszűrésre, amelyet szeptember 21–25. között szervez a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház a Kézdivásárhelyi Municípiumi Kórházzal együttműködésben.
Jelvénykíállítás nyílik csütörtökön a sepsiszentgyörgyi Vadászati és Természettudományi Múzeumban. A több mint 5000 darabos tárlat a sporttól az űrkutatásig több témát is felölel.
Hosszú évek óta nem volt ilyen népes mezőny a Székely Vágtán, összesen 35 lovas állt rajthoz. A szervezők szerint külön öröm, hogy egyre több fiatal kapcsolódik be a lovassportba, ami azt mutatja, hogy van utánpótlás.
Tizenkettedik alkalommal vitték motorozni a sepsiszentgyörgyi Írisz Ház fogyatékkal élő foglalkoztatottjait a háromszéki motorosok. A résztvevők Erősdre utaztak, ahol ünnepi istentiszteleten majd közös bográcsozáson vesznek részt.
Terepjárós honfitársaink Mongólia után kissé megülték magukat Kazahsztánban. Azóta azonban megkerülték az Iszik-tavat, átkeltek a Pamíron, végigautóztak az afgán hegyek mentén, zongorakoncertet hallgattak Szamarkandban, és most hazafelé tartanak.
Nagy hajrával, a vezetést az utolsó körben megszerezve Etéd lovasa, Kelemen Sándor Géza nyerte a 15. Székely Vágtát. A verseny többi futama is számos előre nem látott helyzetet, sok izgalmat hozott a nézőknek. Sérülés vagy baleset szerencsére nem történt.
Elkezdődött a Bodok-hegység 1194 méter magas csúcsára tervezett kilátó építése. Egyelőre az alapozásnál tartanak, az építményt darabonként szállítják fel a hegytetőre – adta hírül Tamás Sándor, a Kovászna megyei tanács elnöke.
A vasgárdista szemlélet markáns jelenlétét jelzi az AUR által kezdeményezett, a román zászló megcsókolását kötelezővé tevő törvénytervezet – véli Antal Árpád. Sepsiszentgyörgy polgármestere szerint az államnak kötelessége lenne határozottan fellépni.
szóljon hozzá!