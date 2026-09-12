Több mint 25 ezer lejnyi bírságot szabtak ki Hargita megyében egy nagyszabású ellenőrzés során

Nagyszabású rendőrségi és csendőrségi akciót hajtottak végre Hargita megyében a hatóságok pénteken. 117 személyt igazoltattak és 17 gépjárművet vizsgáltak át, a feltárt szabálysértésekért pedig 13 bírságot szabtak ki több mint 25 600 lej értékben.

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A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság és a Hargita Megyei Csendőrség megerősített létszámmal hajtott végre közös akciót, amelynek célja a közrend és közbiztonság megőrzése, a közlekedés biztonságának növelése, valamint a jogellenes cselekmények visszaszorítása volt – közölte a rendőrség sajtóosztálya.

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Az akcióban részt vettek a közrendvédelmi, közlekedésrendészeti és bűnügyi nyomozó szolgálatok rendőrei, az állatvédelmi szolgálat munkatársai, a Hargita Megyei Különleges Akciók Szolgálata, valamint a maroshévízi csendőrök.

Az ellenőrzés során 118 személyt igazoltattak, és 17 gépjárművet vizsgáltak át.