Filmek, amiket nem hagynánk ki az ősz első felében

Dél-koreai idegeninváziós sci-fi, parasztlázadást feldolgozó kosztümös dráma, Cristian Mungiu Arany Pálmát nyert filmje, Tom Cruise visszatérése és Anne Hathaway idei ötödik filmje is megtalálható az ősz első felét felölelő moziajánlónkban.

Tamás Attila 2026. szeptember 12., 19:122026. szeptember 12., 19:12 2026. szeptember 14., 23:002026. szeptember 14., 23:00

Emlékezetes volt az idei mozis nyár, hiszen hatalmasat ment az új Pókember és a Christopher Nolan által rendezett Odüsszeia, de a sikerre ítélt többi blocbuster helyett két, fiatal alkotó filmje, a Hátsó szobák és a Megszállottság is kasszát robbantottak. Hirdetés Stephen Spielberg is visszatért egy idegeninvázió érzelmi vetületeit pengető alkotással, nagyot ment a Michael Jackson életének első szakaszáról készített biopic, de a Toy Strory animált szereplői és Anne Hathaway is visszatértek a vászonra. A Supegirl, valamint az új Star Wars-mozi a Mandalóri és Grogu bukásként könyvelhetők el, a mozik üzemeltetőinek azonban nem lehetett panaszuk az idei nyárra, mivel a covid-járvány óta a legtöbben adták egymásnak a filmszínházak kilincseit és váltottak jegyet a meglehetősen széles filmkínálat népszerű darabjaira. korábban írtuk Ödüsszeia: grandiózus hőseposz, amivel Christopher Nolan ismét lenyűgöz mindenkit Homérosz Odüsszeiáját senki nem tudta volna Christopher Nolannél jobban vászonra adaptálni. Bár a rendezőt a készítési folyamat alatt a sokszínű casting miatt támadták, ez azonban semennyire nem csorbítja a végeredményt. Kritika. Az őszi szezonban is számos ígéretesnek tűnő film érkezik, ezekből válogattuk össze az általunk legjobban várt alkotásokat. A cím mellett az amerikai mozipremiert jelöltük meg, vannak köztük olyanok is, amik nálunk nagy valószínűség szerint nem kerülnek moziforgalmazásba, de majd streamingen, vagy éppen a filmes díjszezonban pótolhatjuk majd őket. The Sun Never Sets – szeptember 4. Joe Swanberg, aki korábban olyan dramedy-sorozatokon is dolgozott, mint a netflixes Love vagy az Easy, a Dakota Fanning főszereplésével készült új filmjében ismét egy párkapcsolati drámát szálaz szét annak minden vetületével együtt. A történet szerint nála idősebb, korábban már elvált gyerekes családapával járó Wendy (Dakota Fanning) azzal szembesül, hogy párja kiadja az útját, azt kéri, hogy fedezze fel mit tartogat számára az élet. Wendy-t pedig rövid útkeresés után az exével hozza össze a sors, ami nem várt bonyodalmakat eredményez. Swamberg filmje egy szívszorongató lélektani dramedynek tűnik, amire lehet hogy pont szükségünk van a szomorkás őszi napok kezdetén, ha valahol sikerül elcsípnünk ezt az alkotást.

• Videó: Independent Film Company

Hope – szeptember 9. A Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában szereplő, végül a Fjorddal szemben alulmaradó dél-koreai Hope az év egyik leglátványosabb fesztiválfilmjének díját is megérdemelné, ha létezne ilyen. Na Hong-jin sci-fije hatalmas és látványos nagytotálokkal készült, és egy idegeninvázióról szól egy olyan városban, ahol garmadában állnak a fegyverek, a helyiek pedig a maguk módján próbálnak leszámolni a teheneket megmocskoló, és hatalmas felfordulást okozó idegenekkel. A filmre egyébként úgy érdemes beülni, hogy előtte nem láttuk az előzetest, az idei filmfelhozatalból pedig remélhetőleg ez az alkotás is az emlékezetes oldalt fogja erősíteni.

• Videó: NEON

The Uprising – szeptember 11. Paul Greengrass (A Bourne-trilógia, Captain Phillips) új filmje az 1381-es angliai parasztlázadás történetét dolgozza fel, természetesen fikciós elemekkel felöntve és továbbgondolva. Az Andrew Garfield és Jamie Bell főszereplésével készült alkotás elitellenes lázadásként értelmezendő, hiszen azt mutatja be, hogy milyen volt, amikor az egyszerű emberek úgy döntöttek, hogy szembemennek az őket elnyomó hatalmasokkal. A film sajtókörútján egyébként a lázadást kirobbantó Ploughmant alakító Andrew Garfield azt nyilatkozta, hogy reméli, hogy a film az emberek mindennapi küzdelmeit fogja tükrözni a múltbeli szereplők küzdelmeivel, és reméli, hogy a mostani milliárdosok, akik megnézik, „összeszarják magukat” félelmükben.

• Videó: Focus Features

Resident Evil – szeptember 18. A Resident Evil mozik és a minőség nem egy napon említhető fogalmak, szemben a Resident Evil játékokkal, amik többsége viszont magas minőséget képvisel, elég csak az év elején megjelent, Resident Evil: Requiem-re gondolni, ami egy elképesztően jól sikerült szórakoztatóipari termék lett. A magyarul Kaptárként ismert franchise horrorfilmjei kivétel nélkül egytől-egyig a B-kategóriás filmkészítést súrolják, most viszont a Barbár és a Fegyverek rendezője, Zach Cregger megmutathatja, hogy mozis fronton is emlékezetes tud maradni a franchise, amiben most egy futárt látunk, aki egy téli estén Racoon Citybe kell eljuttasson egy csomagot, a megbízás pedig a történet egy adott pontján zombi- és vérzuhatagba fordul át.

• Videó: Sony Pictures Entertaintment

Primetime – szeptember 25. Robert Pattinson első Oscar-jelölését hozhatja el Lance Oppenheim új filmje, a Velencei Filmfesztiválon debütáló Primetime. A potenciális szexuális ragadozókra televíziós műsorokban lecsapó Chris Hansen újságíró és televíziós személyiség történetét feldolgozó film meglehetősen nyomasztó néznivalónak ígérkezik, Pattinson pedig azt csinálja amihez a legjobban ért: egy másik embert játszik el a legnagyobb beleéléssel. Az életrajzi true-crime drámával nagy valószínűséggel a jövőbeni filmes díjszezonban is többször fogunk majd találkozni.

• Videó: A24

Digger – október 2. Elitizmus, populizmus és egy nagy adag szürrealizmus. Címszavakban így lehetne összefoglalni a mexikói Alejandro G. Iñárritu (Amores Perros, 21, Gramm, Babel, Biutiful, Birdman, The Revenant) legújabb filmjét, aminek főszereplőjét, a Digger Rockwell nevű milliárdost Tom Cruise alakítja. A markába röhögő és tehetetlen elit kikarikírozásáról is szóló alkotásban milliárdosunk egy, az emberiséget fenyegető természeti katasztrófát idéz elő, amire ő és elitista társai, köztük a John Goodman által eljátszott amerikai elnök próbál megoldást találni, de csak még rosszabbá teszik a helyzetet. Iñárritu fekete komédiája és társadalom-paródiája az ősz egyik legnagyobb filmjének ígérkezik.

• Videó: Warner Bros

Verity – október 2. Újabb Coleen Hoover-regény költözik a vászonra idén októberben, mégházza Anne Hathaway és Dakota Johnson főszereplésével, ráadásul ez lesz Hathaway idén bemutatott ötödik filmje. A bestseller-író Verity Crawford (Anne Hathaway) leromlott egészségi állapota miatt nem tudja befejezni utolsó regényét, ezért férje Lowen Ashleigh (Dakota Johnson) szellemírót kéri fel a mű befejezéséhez, aki az írónő házába bejutva és az önéletrajzához hozzájutva, megmagyarázhatatlan dolgokkal szembesül. A nyomasztó pszichológiai thriller biztosan népszerű lesz a mozikban az alapjául szolgáló, azonos című regény miatt.

• Videó: Amazon MGM Studios

Fjord – október 9. Cristian Mungiu legújabb filmje a Cannesi Nemzetközi Filmfesztivál Arany Pálma-díjának megnyerése után elkezi a menetelését az Oscar-felé, hiszen ahogy a Variety is megírta, több kategóriában is jelölhetik aranyszoborra, az alkotás pedig Románia hivatalos nevezettje lesz a legjobb idegennyelvű film kategóriájában. korábban írtuk Október elején kerül moziforgalmazásba az Arany Pálma-díjas Fjord, ami Oscar-jelölésekre is esélyes Több kategóriában is Oscar-esélyes lehet Cristian Mungiu Arany Pálmát nyert legújabb filmje, a Renate Reinsve és Sebastian Stan főszereplésével készült Fjord. Az olajozottan működő norvég gyermekvédelmi rendszert és a vallásos romániai család kálváriáját bemutató alkotás október 9-én kerül nemzetközi moziforgalmazásba, és várhatóan a romániai mozikban teltházzal fogják vetíteni Mungiu, a nemzetközi színtéren is taroló alkotását.

• Videó: NEON

The Social Reckoning – október 9. Nem csak egy filmre való botrányt szolgáltatott már Mark Zuckerberg a róla és a Facebook megalapításának botrányairól szóló, 2010-ben megjelent David Fincher-film, a Social Network óta. Most Aaron Sorkin rendezésében érkezik a „folytatás”, ami Frances Haugen történetét meséli el, aki Jeff Horowitz, a Wall Street Journal újságírójának szivárogtatott a platform visszaéléseiről, ami aztán Zuckerberg kongresszusi meghallgatását is eredményezte. A szivárogató Frances Haugent az Anora-ért nyújtott szerepeért Oscar-díjat kapott Mickey Madison, az újságírót pedig a Mackó-sorozat séfje Jeremy Allen White játssza el. Mark Zuckerberg bőrébe az Utódlás Kendall Royaként ismertté vált Jeremy Strong bújik aki elmondása szerint nem Jesse Eisenberg 2010-es alakítását vette alapul az előző filmből, hanem mélyrehatóan tanulmányozta Zuckerberg való életbeli megnyilvánulásait és ez alapján játssza el rendkívül hitelesen a mindent átszövő közösségi platform milliárdos tulajdonosát.

• Videó: Sony Pictures Entertaintment

Bónusz: Unabomber – Netflix – szeptember 26. A Netflixen nézhető szeptember végétől Janus Metz új filmje, amely az Unabomber néven elhíresült anarchista, Theodore Kaczynski történetét meséli el, aki kiálltványt tett közzé, és több levélbombát is küldött az 1970-es évek végétől az 1990-es évek elejéig, amelyek 3 ember életét követelték és 23 embert megsebesítettek. Az életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt bűnöző gyerekkorát és az utána zajló hajtóvadászatot bemutató filmben olyan színészeket láthatunk mint Russel Crowe, Shailene Woodley, Annabelle Wallis, Jacob Tremblay, Alexander Ludvig és Steven Ogg.