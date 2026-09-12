Székelyfölddel szomszédos megyében csapódott be egy drón

Két F-16-os vadászgép szállt fel a légtér megfigyelésére. Képünk illusztráció
Fotó: Román Légierő/Facebook
Lezuhant szombaton egy drón a Suceava megyei Botoșenița Mare térségében, egy kukoricásban. A becsapódás helyén mintegy egy méter átmérőjű és 30 centiméter mély kráter keletkezett.
2026. szeptember 12., 18:412026. szeptember 12., 18:41
2026. szeptember 12., 18:472026. szeptember 12., 18:47
A védelmi minisztérium közleménye szerint Ukrajna és a Moldovai Köztársaság légi műveleti központjai szombaton értesítették a román felet arról, hogy egy drón átrepült a két ország légterén, és Románia északkeleti térsége felé tart.
A katonai parancsnokság értesítette a katasztrófavédelmet, amely 16 óra 20 perckor Ro-Alert-üzenetben figyelmeztette a lehetséges veszélyre Botoșani megye lakosságát – számolt be az Agerpres.
Ugyanebben az időszakban a 112-es segélyhívó számon azt is jelezték, hogy drónt láttak a Botoșani megyei Știubieni település fölött.
A belügyminisztériumi egységek a helyszínen egy lezuhant drónt találtak a Suceava megyei Botoșenița Mare térségében, egy kukoricásban.
Személyi sérülés nem történt.
A Román Hírszerző Szolgálat (SRI) tűzszerészei a helyszínre tartanak felmérni a helyzetet.
A Suceava megyei katasztrófavédelmi felügyelőség közleménye szerint lakossági bejelentés érkezett a 112-es segélyhívó számra arról, hogy egy azonosítatlan tárgy zuhant le a Calafindești községhez tartozó Botoșenița Mare egyik kukoricásában.
A térséget katonai tűzoltók és a belügyminisztérium más egységei vizsgálták át. A helyszínt lezárták, és várják az illetékes intézmények szakembereit. A vizsgálatot az illetékes hatóságok végzik a suceavai regionális ügyészség egyik ügyészének irányításával.
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