Székelyfölddel szomszédos megyében csapódott be egy drón

Lezuhant szombaton egy drón a Suceava megyei Botoșenița Mare térségében, egy kukoricásban. A becsapódás helyén mintegy egy méter átmérőjű és 30 centiméter mély kráter keletkezett.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

A védelmi minisztérium közleménye szerint Ukrajna és a Moldovai Köztársaság légi műveleti központjai szombaton értesítették a román felet arról, hogy egy drón átrepült a két ország légterén, és Románia északkeleti térsége felé tart.

A légtér megfigyelésére felszállt a román légierő két F-16-os vadászgépe a Borcea-i 86-os légibázisról.

A katonai parancsnokság értesítette a katasztrófavédelmet, amely 16 óra 20 perckor Ro-Alert-üzenetben figyelmeztette a lehetséges veszélyre Botoșani megye lakosságát – számolt be az Agerpres.

Hirdetés

Ugyanebben az időszakban a 112-es segélyhívó számon azt is jelezték, hogy drónt láttak a Botoșani megyei Știubieni település fölött.

A belügyminisztériumi egységek a helyszínen egy lezuhant drónt találtak a Suceava megyei Botoșenița Mare térségében, egy kukoricásban.