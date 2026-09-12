Nem lesz pénz üzemanyagra? – veszélybe kerülhet a mentőszolgálatok működése

Súlyos gondok jelentkeztek a kórházak, különösen a sürgősségi betegellátó egységek finanszírozásában, és fennáll a veszélye annak, hogy október 1-jétől a mentőszolgálatoknak nem lesz pénzük üzemanyagra – figyelmeztetett szombaton Déván Alexandru Rogobete volt egészségügyi miniszter.

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A Szociáldemokrata Párt (PSD) képviselője szerint „drámai” a helyzet, mert a finanszírozási gondok éppen a kritikus területeket érintik: a mentőszolgálatok mellett a sürgősségi betegellátó osztályokat, az intenzív terápiát, a stroke-os, az akut szívinfarktusos és a súlyos égési sérült betegek ellátását finanszírozó kiemelt országos programokat – írja az Agerpres.

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A politikus szerint az egészségügyi minisztérium költségvetését azért kell év közben kiigazítani, mert az év elején nem lehet pontosan előre jelezni, hány beteget kell majd kórházban kezelni, mennyi sürgősségi eset, tömegbaleset vagy újonnan diagnosztizált daganatos beteg lesz. Emlékeztetett, hogy