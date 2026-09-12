Orbán Viktor: ha az országnak szüksége van ránk, akkor ránk lehet számítani

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Az a dolgunk, hogy készen álljunk, ha az országnak szüksége van ránk, akkor ránk lehet számítani – mondta Orbán Viktor a Somogy vármegyei Kötcsén szombaton.
A Fidesz elnöke, volt miniszterelnök a Polgári Magyarországért Alapítvány által szervezett Polgári piknik elnevezésű zártkörű találkozón újságíróknak úgy fogalmazott: tizenhat fantasztikus év van Magyarország mögött a polgári, nemzeti kormányzás eredményeképpen.
– hangsúlyozta Orbán Viktor az MTI beszámolója szerint.
Hozzátette, egymás után négy választást nyertek meg, húsz év után egyet elvesztettek; azt kívánja a jobboldalnak, minden húsz évben egyszer veszítsen választást.
amikor arról kérdezték, hogy a túlárazott buszbeszerzésekkel kapcsolatos Volán-ügyben zajló eljárásban többek között a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. egykori vezérigazgatóját is beidézték.
Orbán Viktor azt mondta: ebben a konkrét ügyben a belső ellenőrzést az előző kormány indította meg.
Közölte: az előző kormányzattal kapcsolatban most tett feljelentések mindegyikét ismeri,
„Egyenként is szívesen elmondom” – tette hozzá.
Arra a kérdésre, hogy miért terjesztette fel 2016-ban a bicskei gyermekotthon azóta pedofil vádak miatt elítélt igazgatóját, Orbán Viktor annyit mondott: valaki felterjesztette hozzá.
A dízelautók tulajdonosainak adandó ötezer forintos havi támogatás kapcsán elmondta: a parlament előtt van az idei költségvetés módosítása, amelyben 500 milliárd forintot tettek félre energiaválság esetére.
– mondta a volt miniszterelnök.
Kitért arra, hogy a jövő héten csütörtökön és pénteken kétnapos elnökségi ülést tart a Fidesz. Ezen az egyik legfontosabb kérdés, hogy „milyen erőforrásaink vannak, és azt hogyan tudjuk a nemzeti ellenállásban részt venni akaró” civilek, médiumok, influenszerek, magánemberek segítségére rendelkezésre bocsátani.
Leslie Mandoki napokban megfogalmazott kritikus véleményéhez Orbán Viktor annyit fűzött hozzá, hogy egyáltalán nincs meglepődve. „Azon csodálkozom, hogy valaki meg van lepődve.”
Csehországban és Szlovákiában azért nincs egyáltalán migráció, Ausztriában pedig azért nincs nagyobb, mert Magyarország megvédte Európa külső határait.
A korábbi miniszterelnök azt is közölte: nagyon sok kezdeményezés van ma a Fideszen belül, ő mindegyiket támogatja.
A jobboldal mindig sokszínű volt, csak három dologban értettek egyet.
– hangsúlyozta Orbán Viktor.
Hozzátette: neki az volt a dolga a jobboldal vezetőjeként és miniszterelnökként, „hogy ezt a sokszínűséget valamifajta kormányzati cselekvőképességre” váltsa.
Orbán Viktor közölte, hogy vasárnap tévéinterjúban számol be kötcsei beszédéről.
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