A Maros megyei rendőrség keresi azt az 55 éves nőt, aki önként távozott a Mezőrücs községhez tartozó Mezőszentmártonban található otthonából csütörtökön, és azóta nem tért vissza.

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A rendőrséghez szombaton érkezett bejelentés arról, hogy Șopterean Cornelia Victoria szeptember 10-én, reggel 8 óra körül önként elhagyta otthonát, és azóta nem tért haza.

Személyleírás: kb. 160 cm magas, körülbelül 70 kg súlyú, ősz hajú, barna szemű.

Eltűnésekor fekete melegítőnadrágot és ugyanolyan színű felsőt viselt. Nála volt egy fekete táska, benne több ruhadarabbal, valamint egy fehér szatyor, amelyben személyes iratait tartotta.

Aki bármilyen információval rendelkezik a nő hollétéről, jelezze a legközelebbi rendőrségen, vagy hívja a 112-es segélyhívó számot – kéri a Maros megyei rendőrség.