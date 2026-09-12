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Etéd lovasa nyerte a váratlan fordulatokban gazdag 15. Székely Vágtát Nagy hajrával, a vezetést az utolsó körben megszerezve Etéd lovasa, Kelemen Sándor Géza nyerte a 15. Székely Vágtát. A verseny többi futama is számos előre nem látott helyzetet, sok izgalmat hozott a nézőknek. Sérülés vagy baleset szerencsére nem történt. Bodor Tünde 2026. szeptember 12., 22:262026. szeptember 12., 22:26 2026. szeptember 12., 22:512026. szeptember 12., 22:51

Fotó: Tuchiluș Alex

Nagy hajrával, a vezetést az utolsó körben megszerezve Etéd lovasa, Kelemen Sándor Géza nyerte a 15. Székely Vágtát. A verseny többi futama is számos előre nem látott helyzetet, sok izgalmat hozott a nézőknek. Sérülés vagy baleset szerencsére nem történt.

Bodor Tünde 2026. szeptember 12., 22:262026. szeptember 12., 22:26 2026. szeptember 12., 22:512026. szeptember 12., 22:51

A Nemzeti Vágta kvalifikációs futamaként megrendezett Székely Vágta négy versenyszámára a korábbi éveknél jóval több, összesen 37 lovas jelentkezett: a Székely Vágtára és a Góbé Futamra 12–12, a Huszárgyerek Vágtára a 10–13 éves korosztályban 4, míg a Kishuszár Vágtára a 14–17 éves korosztályban 9 nevezés érkezett.

Féltem attól, hogy az egy napba besűrített rendezvény mennyire vonzza az embereket, de sokan jöttek

– árulta el érdeklődésünkre Demeter János, a szervező Vadon Egyesület igazgatója. Hirdetés

Lovasíjászok is szórakoztatták a közönséget Fotó: Tuchiluș Alex

További pozitívumként említette, hogy „a lovak jó kondícióban vannak, csak egy ló nem felelt meg az orvosi vizsgálaton, és egy póni miatt is volt némi vita, de a döntőig rendeződött.

Az előfutamokban is szoros versenyek voltak, de nem történt baleset, vigyáztak egymásra a lovasok. Komoly döntők elé nézünk”

– nyilatkozta a versenyek megkezdése előtt a Vágta főszervezője.

Fotó: Tuchiluș Alex

A Székely Vágtán csak ismert eredetű lóval lehet részt venni (a telivérezettségi szint nem mehet 75 százalék fölé), az állat nem lehet 5 évnél fiatalabb, a versenyző pedig 18 év fölötti kell legyen.

Lóban és lovasban ilyenkor egyaránt magas az adrenalinszint, előfordult olyan is, hogy egyik gyerek lovas hátasát az izgatottsága miatt ki kellett zárni a versenyről, másik két ló pedig verseny közben a kijárat felé vette az irányt, és elhagyta a pályát.

Fotó: Tuchiluș Alex

Végül a 10–13 évesek korosztályában, a Huszárgyerek futamban a sepsiszentgyörgyi Hermány Bianka nyert Puszta nevű lovával, a Kishuszár futamban (14–17 évesek) pedig a gidófalvi Kész Laura Tímea didalmaskodott Kassim nyergében. A Góbé futamban a lövétei Ladó Bernadett győzedelmeskedett Herceg hátán, pár centivel megelőzve a Nyárádszeredát képviselő Török Csabát.

Fotó: Tuchiluș Alex

A Székely Vágtán – annak ellenére, hogy kissé „beragadt” a rajtnál – nagy hajrával

az etédi Kelemen Sándor Géza győzött Korax Forrás Szigetszépe nevű lovával, így ő fogja képviselni Székelyföldet a Szilvásváradon megrendezett Nemzeti Vágtán.

Az idei versenyeken szerencsére sem sérülés, sem baleset nem történt, pedig a nézőknek mindig van miért izgulni: a lovak akár 35–40 kilométer/órás sebességet is elérhetnek, a pálya kanyarjaiban való előzés pedig különösen veszélyes.

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Izgalmas fordulatokkal honorálta a verseny azoknak a kitartását, akik a szeles, borús időben is figyelmet szenteltek a lovasoknak Fotó: Tuchiluș Alex

A Székely Vágta nyertesének sokan szurkoltak Fotó: Tuchiluș Alex