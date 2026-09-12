Etéd lovasa nyerte a váratlan fordulatokban gazdag 15. Székely Vágtát

Nagy hajrával, a vezetést az utolsó körben megszerezve Etéd lovasa, Kelemen Sándor Géza nyerte a 15. Székely Vágtát. A verseny többi futama is számos előre nem látott helyzetet, sok izgalmat hozott a nézőknek. Sérülés vagy baleset szerencsére nem történt.
2026. szeptember 12., 22:262026. szeptember 12., 22:26
2026. szeptember 12., 22:512026. szeptember 12., 22:51
Fotó: Tuchiluș Alex
Nagy hajrával, a vezetést az utolsó körben megszerezve Etéd lovasa, Kelemen Sándor Géza nyerte a 15. Székely Vágtát. A verseny többi futama is számos előre nem látott helyzetet, sok izgalmat hozott a nézőknek. Sérülés vagy baleset szerencsére nem történt.
2026. szeptember 12., 22:262026. szeptember 12., 22:26
2026. szeptember 12., 22:512026. szeptember 12., 22:51
A Nemzeti Vágta kvalifikációs futamaként megrendezett Székely Vágta négy versenyszámára a korábbi éveknél jóval több, összesen 37 lovas jelentkezett: a Székely Vágtára és a Góbé Futamra 12–12, a Huszárgyerek Vágtára a 10–13 éves korosztályban 4, míg a Kishuszár Vágtára a 14–17 éves korosztályban 9 nevezés érkezett.
– árulta el érdeklődésünkre Demeter János, a szervező Vadon Egyesület igazgatója.
Lovasíjászok is szórakoztatták a közönséget
Fotó: Tuchiluș Alex
További pozitívumként említette, hogy „a lovak jó kondícióban vannak, csak egy ló nem felelt meg az orvosi vizsgálaton, és egy póni miatt is volt némi vita, de a döntőig rendeződött.
– nyilatkozta a versenyek megkezdése előtt a Vágta főszervezője.
Fotó: Tuchiluș Alex
Lóban és lovasban ilyenkor egyaránt magas az adrenalinszint, előfordult olyan is, hogy egyik gyerek lovas hátasát az izgatottsága miatt ki kellett zárni a versenyről, másik két ló pedig verseny közben a kijárat felé vette az irányt, és elhagyta a pályát.
Fotó: Tuchiluș Alex
Végül a 10–13 évesek korosztályában, a Huszárgyerek futamban a sepsiszentgyörgyi Hermány Bianka nyert Puszta nevű lovával, a Kishuszár futamban (14–17 évesek) pedig a gidófalvi Kész Laura Tímea didalmaskodott Kassim nyergében. A Góbé futamban a lövétei Ladó Bernadett győzedelmeskedett Herceg hátán, pár centivel megelőzve a Nyárádszeredát képviselő Török Csabát.
Fotó: Tuchiluș Alex
A Székely Vágtán – annak ellenére, hogy kissé „beragadt” a rajtnál – nagy hajrával
Az idei versenyeken szerencsére sem sérülés, sem baleset nem történt, pedig a nézőknek mindig van miért izgulni: a lovak akár 35–40 kilométer/órás sebességet is elérhetnek, a pálya kanyarjaiban való előzés pedig különösen veszélyes.
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
Izgalmas fordulatokkal honorálta a verseny azoknak a kitartását, akik a szeles, borús időben is figyelmet szenteltek a lovasoknak
Fotó: Tuchiluș Alex
A Székely Vágta nyertesének sokan szurkoltak
Fotó: Tuchiluș Alex
Kis hátránnyal indult a Székely Vágta győztese, de az utolsó pillanatig nem adta fel
Fotó: Tuchiluș Alex
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