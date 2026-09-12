Elkezdődött a Bodok-hegység 1194 méter magas csúcsára tervezett kilátó építése. Egyelőre az alapozásnál tartanak, az építményt darabonként szállítják fel a hegytetőre – adta hírül Tamás Sándor, a Kovászna megyei tanács elnöke.

Székelyhon 2026. szeptember 12., 08:572026. szeptember 12., 08:57

A Bodok-hegység csúcsáról páratlan panoráma tárul a néző szeme elé: látható a Háromszéki-medence, a Csíki-havasok és a Barcasági-hegyek is. Hirdetés A fa- és fémszerkezetű, háromszintes kilátó 15 méter magas, illetve 9 méter átmérőjű lesz, a tervek szerint panorámakabint és menedékhelyet alakítanak ki benne, áramellátását napelemekkel oldják meg.

Fotó: Tamás Sándor/Facebook

A modern építményt elemekből rakják össze, amelyek szeptember végén érkeznek meg Ausztriából. A másfél millió lej értékű beruházást a Központi Fejlesztési Régió keretében valósítja meg Kovászna Megye Tanácsa. A kivitelezést a marosvásárhelyi Constrall Construct Srl. végzi. Az egyedi panorámát kínáló kilátó a tervek szerint év végétől menedékházként és különleges turisztikai látványosságként is várja majd a túrázókat. korábban írtuk Kilátót és panorámakabint álmodtak a Bodoki-havasra Megnövelheti a hegyi túrázók számát az a kilátó, amelyet a Bodok-hegység 1194 méter magas csúcsára, a Bodoki-havasra építenek. A nem mindennapi formájú építmény és az onnan nyíló panoráma együtt csodálatos élményt kínál majd. Amint azt korábban megírtuk, a multifunkcionális kilátó elemeit műhelyben készíti el a kivitelező. Henning László, Kovászna Megye Tanácsának alelnöke elmondta, hogy az építő legóként rakja össze a fa- és fémszerkezetű menedéket.

Fotó: Tamás Sándor/Facebook

Mint kitért rá, ez nem lesz egyszerű, hiszen az építmény külalakja egyedi, már-már futurisztikus kinézetű, és három szintből fog állni. A kilátó elemeit felszállítják a Bodoki-tetőre, és az addigra kiöntött alapon elkezdik összeszerelni a tornyot. korábban írtuk Mintha legóznának: darabonként szállítják fel a futurisztikus kilátó elemeit a Bodoki-havasra Sokan várják, hogy elkészüljön a Bodoki-tetőhöz közeli panorámakabin, de egyelőre nyoma sincs az építkezésnek. Mint megtudtuk, az elemeket már készíti a kivitelező, de idén nyáron még nem csodálhatjuk meg a tájat a háromszintes kilátóról. A csúcsot több településről is meg lehet közelíteni, a leggyakrabban használt útvonal azonban Bodok településről vezet, innen a kirándulók gyalog, illetve terepjárókkal juthatnak fel a tetőre. Az autókat a jövőben egy parkolóban kell hagyni és gyalogosan felmenni a csúcsra.

Gyönyörű látvány a Bodoki-tetőn Fotó: Tuchiluș Alex