Fotó: Tamás Sándor/Facebook
Elkezdődött a Bodok-hegység 1194 méter magas csúcsára tervezett kilátó építése. Egyelőre az alapozásnál tartanak, az építményt darabonként szállítják fel a hegytetőre – adta hírül Tamás Sándor, a Kovászna megyei tanács elnöke.
A Bodok-hegység csúcsáról páratlan panoráma tárul a néző szeme elé: látható a Háromszéki-medence, a Csíki-havasok és a Barcasági-hegyek is.
A fa- és fémszerkezetű, háromszintes kilátó 15 méter magas, illetve 9 méter átmérőjű lesz, a tervek szerint panorámakabint és menedékhelyet alakítanak ki benne, áramellátását napelemekkel oldják meg.
Fotó: Tamás Sándor/Facebook
A modern építményt elemekből rakják össze, amelyek szeptember végén érkeznek meg Ausztriából. A másfél millió lej értékű beruházást a Központi Fejlesztési Régió keretében valósítja meg Kovászna Megye Tanácsa. A kivitelezést a marosvásárhelyi Constrall Construct Srl. végzi.
Az egyedi panorámát kínáló kilátó a tervek szerint év végétől menedékházként és különleges turisztikai látványosságként is várja majd a túrázókat.
Megnövelheti a hegyi túrázók számát az a kilátó, amelyet a Bodok-hegység 1194 méter magas csúcsára, a Bodoki-havasra építenek. A nem mindennapi formájú építmény és az onnan nyíló panoráma együtt csodálatos élményt kínál majd.
Amint azt korábban megírtuk, a multifunkcionális kilátó elemeit műhelyben készíti el a kivitelező. Henning László, Kovászna Megye Tanácsának alelnöke elmondta, hogy az építő legóként rakja össze a fa- és fémszerkezetű menedéket.
Fotó: Tamás Sándor/Facebook
Mint kitért rá, ez nem lesz egyszerű, hiszen az építmény külalakja egyedi, már-már futurisztikus kinézetű, és három szintből fog állni. A kilátó elemeit felszállítják a Bodoki-tetőre, és az addigra kiöntött alapon elkezdik összeszerelni a tornyot.
Sokan várják, hogy elkészüljön a Bodoki-tetőhöz közeli panorámakabin, de egyelőre nyoma sincs az építkezésnek. Mint megtudtuk, az elemeket már készíti a kivitelező, de idén nyáron még nem csodálhatjuk meg a tájat a háromszintes kilátóról.
A csúcsot több településről is meg lehet közelíteni, a leggyakrabban használt útvonal azonban Bodok településről vezet, innen a kirándulók gyalog, illetve terepjárókkal juthatnak fel a tetőre. Az autókat a jövőben egy parkolóban kell hagyni és gyalogosan felmenni a csúcsra.
Gyönyörű látvány a Bodoki-tetőn
Fotó: Tuchiluș Alex
Az épülő kilátó tetejéről egyedülálló panorámát lehet majd megcsodálni: csaknem egész Háromszéket, sőt a Csukás-hegységet, a Bodzai-havasokat, a Bucsecs vonulatát, a Királykőt és a Fogarasi-havasokat is lehet látni onnan tiszta, napfényes időjárás esetén.
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