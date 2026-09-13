Az erdélyi magyarok lemészárlásában szerepet játszó Avram Iancut méltatta Nicușor Dan

Az Avram Iancu emlékének szentelt cebei (Țebea) ünnepségek alkalmából megfogalmazott vasárnapi üzenetében Nicușor Dan hangsúlyozta, hogy a tisztelet kifejezése mindazok iránt, akik hozzájárultak a román nemzet emancipációjához.

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Az elnöki hivatal közleménye szerint – melyet az Agerpres ismertet – az államfő rámutatott arra is, hogy az Avram Iancu által képviselt eszmék és értékek ma is a demokratikus társadalom, valamint az európai és euroatlanti közösségbe teljes mértékben integrálódott Románia alapvető viszonyítási pontjai.

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„Ma 154 éve annak, hogy eltávozott közülünk Avram Iancu, történelmünk egyik nagy személyisége, az 1848-as nemzedék emblematikus alakja.