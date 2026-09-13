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Az erdélyi magyarok lemészárlásában szerepet játszó Avram Iancut méltatta Nicușor Dan

• Fotó: Presidency

Fotó: Presidency

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Az Avram Iancu emlékének szentelt cebei (Țebea) ünnepségek alkalmából megfogalmazott vasárnapi üzenetében Nicușor Dan hangsúlyozta, hogy a tisztelet kifejezése mindazok iránt, akik hozzájárultak a román nemzet emancipációjához.

Székelyhon

2026. szeptember 13., 18:192026. szeptember 13., 18:19

Az elnöki hivatal közleménye szerint – melyet az Agerpres ismertet – az államfő rámutatott arra is, hogy az Avram Iancu által képviselt eszmék és értékek ma is a demokratikus társadalom, valamint az európai és euroatlanti közösségbe teljes mértékben integrálódott Románia alapvető viszonyítási pontjai.

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„Ma 154 éve annak, hogy eltávozott közülünk Avram Iancu, történelmünk egyik nagy személyisége, az 1848-as nemzedék emblematikus alakja.

Idézet
Politikai tevékenysége, mozgósító és lelkesítő ereje révén a »Havasok fejedelme« az erdélyi románok jogegyenlőségért és elismerésért folytatott küzdelmének jelképévé vált.

Horea tölgyfája és Avram Iancu sírja nemzedékek óta a hála és az emlékezés szimbóluma” – idézte Nicușor Dant az elnöki hivatal közleménye.

Az államfő szerint a cebei megemlékezés évről évre kiemelkedő látogatottsága igazolja, hogy Avram Iancu emléke ma is él, a nemzedékek közötti kötelék pedig töretlen maradt. Ennek kapcsán kitért arra is, hogy Európa békéje és biztonsága próbatétel előtt áll.

Nicușor Dan hangsúlyozta, hogy életben kell tartani Avram Iancu és mindazon hősök emlékét, akik életüket a nemzeti eszmények megvalósításának szentelték.

„Áldozatuk előtt úgy tiszteleghetünk a legméltóbban, ha erősítjük a demokrácia tiszteletére épülő, fejlődésre és modernizációra törekvő társadalmat. Örök dicsőség Avram Iancunak és valamennyi hősünknek! Nyugodjanak békében!” – üzente Nicușor Dan.

Avram Iancu (1824–1872) erdélyi román jogász, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc ellen Erdélyben szervezett császárhű román felkelés vezetőjeként ismert. Avram Iancu és a vezetése alatt álló román felkelők 1848–49-ben számos, magyar civilek ellen elkövetett tömegmészárlásban játszottak szerepet Erdélyben. Az egyik legnagyobb visszhangot keltő román akció a zalatnai mészárlás volt: Avram Iancu egyik felkelő társa, Petru Dobra vezette a román csapatokat, akik 700 fegyvertelen nemzetőrt, asszonyt és gyereket, miközben aludtak, a preszákai mezőn lemészároltak. Avram Iancut a magyar forradalom leverése után nem vonták felelősségre a mészárlások vezetése, szervezése miatt. (Wikipédia)

Belföld
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