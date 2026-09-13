Az erdélyi magyarok lemészárlásában szerepet játszó Avram Iancut méltatta Nicușor Dan

Fotó: Presidency
Az Avram Iancu emlékének szentelt cebei (Țebea) ünnepségek alkalmából megfogalmazott vasárnapi üzenetében Nicușor Dan hangsúlyozta, hogy a tisztelet kifejezése mindazok iránt, akik hozzájárultak a román nemzet emancipációjához.
Az elnöki hivatal közleménye szerint – melyet az Agerpres ismertet – az államfő rámutatott arra is, hogy az Avram Iancu által képviselt eszmék és értékek ma is a demokratikus társadalom, valamint az európai és euroatlanti közösségbe teljes mértékben integrálódott Románia alapvető viszonyítási pontjai.
„Ma 154 éve annak, hogy eltávozott közülünk Avram Iancu, történelmünk egyik nagy személyisége, az 1848-as nemzedék emblematikus alakja.
Horea tölgyfája és Avram Iancu sírja nemzedékek óta a hála és az emlékezés szimbóluma” – idézte Nicușor Dant az elnöki hivatal közleménye.
Az államfő szerint a cebei megemlékezés évről évre kiemelkedő látogatottsága igazolja, hogy Avram Iancu emléke ma is él, a nemzedékek közötti kötelék pedig töretlen maradt. Ennek kapcsán kitért arra is, hogy Európa békéje és biztonsága próbatétel előtt áll.
„Áldozatuk előtt úgy tiszteleghetünk a legméltóbban, ha erősítjük a demokrácia tiszteletére épülő, fejlődésre és modernizációra törekvő társadalmat. Örök dicsőség Avram Iancunak és valamennyi hősünknek! Nyugodjanak békében!” – üzente Nicușor Dan.
Avram Iancu (1824–1872) erdélyi román jogász, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc ellen Erdélyben szervezett császárhű román felkelés vezetőjeként ismert. Avram Iancu és a vezetése alatt álló román felkelők 1848–49-ben számos, magyar civilek ellen elkövetett tömegmészárlásban játszottak szerepet Erdélyben. Az egyik legnagyobb visszhangot keltő román akció a zalatnai mészárlás volt: Avram Iancu egyik felkelő társa, Petru Dobra vezette a román csapatokat, akik 700 fegyvertelen nemzetőrt, asszonyt és gyereket, miközben aludtak, a preszákai mezőn lemészároltak. Avram Iancut a magyar forradalom leverése után nem vonták felelősségre a mészárlások vezetése, szervezése miatt. (Wikipédia)
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