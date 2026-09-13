Szeptember végére elkészül a sátortetős műjégpálya Csíkszentsimonban

Csíkszentsimonban már áll a sátor, készülnek a próbaüzemre

Próbaüzemre készen fog állni a hónap végére a Csíkszentsimonban épülő alcsíki sátortetős műjégpálya, el lehet kezdeni a jégkészítést. Az előkészületek zajlanak Gyimesközéplokon is, ott a műjégpálya év végéig készülhet el.

Kovács Attila 2026. szeptember 13., 19:322026. szeptember 13., 19:32

Két új sátortetős műjégpályát építenek év végéig a Mens Sana Alapítvány megbízásából a Székelyföldi Jégkorong Akadémia két jégkorong utánpótlás-nevelő alközpontja, az Alcsík SK és a Loki SC számára. Az alcsíki létesítmény, amely Csíkszentsimonban készül, már formát öltött,

a sátrat felhúzták, bent pedig szakemberek dolgoznak a belső kialakítással, és a berendezések szerelésével.

A víz- és szennyvízhálózathoz történő csatlakozás mellett a legfontosabb a megfelelő áramerősség biztosításához szükséges transzformátor-állomás, amelynek a jégpálya mellett az épülő bölcsőde, illetve egy elektromos töltőállomás számára is biztosítania kell az ellátást. Az áramszolgáltató vállalat egy meglévő trafót korszerűsít ennek érdekében. Hirdetés Gyimesközéplokon a községhez tartozó Hidegségen biztosítottak helyet a műjégpálya számára, a létesítmény a helybeli általános iskola melletti szabadtéri jégpálya helyére épül.

Nem kis bonyodalommal jártak az előkészületek,

a területet a törvény által előírt beépíthetőség biztosítása érdekében ki kellett egészíteni egy szomszédos telekkel, az viszont a Hidegség patak közelsége miatt árterületnek minősül, és partvédelem kiépítésére volt szükség ahhoz, hogy a Szeret Vízügyi Igazgatóság beleegyezését megkapják. Ugyanakkor ott is a szükséges áramerősség biztosításáért kellett új trafóállomást létrehozni, ennek költségét viszont a helyi önkormányzat nem tudta bevállalni a sok más kiadásuk, beruházások önrészei miatt – mutatott rá Gergely Károly polgármester. Ezért a költséget a beruházó átvállalta,

jelenleg a trafó és az ehhez szükséges hálózat tervezése zajlik,

munkálat még nincs a kijelölt területen. Kérdésünkre Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes, a Mens Sana Alapítvány és a Székelyföldi Jégkorong Akadémia elnöke arról tájékoztatott, hogy Csíkszentsimonban már

szeptember végére beüzemelhető állapotban lesz a műjégpálya,

a hét folyamán a fagyasztórendszerrel dolgoznak, és a belső világítás szerelése is befejeződik a hónap végére, akárcsak a palánké. A jéggyalut már korábban leszállították. A hidegségi létesítményről azt mondta, a szükséges felszereltség, berendezések meg vannak rendelve, miután a trafó elkészül, lehet továbblépni. Úgy látja, egy-két héten belül elkezdődik a területrendezés, majd a szükséges szerelések, így

ha nem lesznek korai fagyok, vagy havazás, idén összeállítják a műjégpályát.