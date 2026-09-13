Szeptember végére elkészül a sátortetős műjégpálya Csíkszentsimonban

Csíkszentsimonban már áll a sátor, készülnek a próbaüzemre
Fotó: Borbély Fanni
Próbaüzemre készen fog állni a hónap végére a Csíkszentsimonban épülő alcsíki sátortetős műjégpálya, el lehet kezdeni a jégkészítést. Az előkészületek zajlanak Gyimesközéplokon is, ott a műjégpálya év végéig készülhet el.
Két új sátortetős műjégpályát építenek év végéig a Mens Sana Alapítvány megbízásából a Székelyföldi Jégkorong Akadémia két jégkorong utánpótlás-nevelő alközpontja, az Alcsík SK és a Loki SC számára. Az alcsíki létesítmény, amely Csíkszentsimonban készül, már formát öltött,
A víz- és szennyvízhálózathoz történő csatlakozás mellett a legfontosabb a megfelelő áramerősség biztosításához szükséges transzformátor-állomás, amelynek a jégpálya mellett az épülő bölcsőde, illetve egy elektromos töltőállomás számára is biztosítania kell az ellátást. Az áramszolgáltató vállalat egy meglévő trafót korszerűsít ennek érdekében.
Gyimesközéplokon a községhez tartozó Hidegségen biztosítottak helyet a műjégpálya számára, a létesítmény a helybeli általános iskola melletti szabadtéri jégpálya helyére épül.
a területet a törvény által előírt beépíthetőség biztosítása érdekében ki kellett egészíteni egy szomszédos telekkel, az viszont a Hidegség patak közelsége miatt árterületnek minősül, és partvédelem kiépítésére volt szükség ahhoz, hogy a Szeret Vízügyi Igazgatóság beleegyezését megkapják.
Ugyanakkor ott is a szükséges áramerősség biztosításáért kellett új trafóállomást létrehozni, ennek költségét viszont a helyi önkormányzat nem tudta bevállalni a sok más kiadásuk, beruházások önrészei miatt – mutatott rá Gergely Károly polgármester. Ezért a költséget a beruházó átvállalta,
munkálat még nincs a kijelölt területen.
Kérdésünkre Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes, a Mens Sana Alapítvány és a Székelyföldi Jégkorong Akadémia elnöke arról tájékoztatott, hogy Csíkszentsimonban már
a hét folyamán a fagyasztórendszerrel dolgoznak, és a belső világítás szerelése is befejeződik a hónap végére, akárcsak a palánké. A jéggyalut már korábban leszállították.
A hidegségi létesítményről azt mondta, a szükséges felszereltség, berendezések meg vannak rendelve, miután a trafó elkészül, lehet továbblépni. Úgy látja, egy-két héten belül elkezdődik a területrendezés, majd a szükséges szerelések, így
Az üzemeltetést mindkét esetben az önkormányzati társulások fogják biztosítani, Tánczos szerint nemsokára erről is egyeztetni kell az alcsíkiakkal, leszögezni, hogy melyik önkormányzat mit vállal.
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