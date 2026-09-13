Több mint ötszáz sofőr maradt jogosítvány nélkül egyetlen nap alatt

Szombaton országszerte 549 járművezetőnek vonták be a jogosítványát, 133-nak gyorshajtás, 71-nek alkohol hatása alatti vezetés miatt – derül ki a Román Rendőrség vasárnapi közleményéből.

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A tájékoztatás szerint a közlekedésrendészet munkatársai 130 közlekedési bűncselekményt állapítottak meg az elmúlt nap, és bevonták 377 jármű forgalmi engedélyét

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Szombaton országszerte 3251 esetben volt szükség rendőri intézkedésre, ebből 2801 alkalommal a 112-es segélyhívószámra érkezett lakossági bejelentés nyomán. Összesen 10 országos vagy nemzetközi körözés alatt álló személyt állítottak elő, és 48 személy ellen rendeltek el valamilyen kényszerintézkedést. Emellett