Székely Vágta: erős mezőny, fiatal lovasok és nagy csaták – videó

Hosszú évek óta nem volt ilyen népes mezőny a Székely Vágtán, összesen 35 lovas állt rajthoz. A szervezők szerint külön öröm, hogy egyre több fiatal kapcsolódik be a lovassportba, ami azt mutatja, hogy van utánpótlás.

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A szombati futamok szorosak és látványosak voltak, a legfontosabb azonban az, hogy minden versenyszám után ló és lovas épségben hagyta el a pályát – magyarázta Demeter János, a szervező Vadon Egyesület igazgatója.

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A szervező ugyanakkor úgy látja, Székelyföldön nem lenne szabad évi egyetlen alkalomra korlátozni a galoppversenyeket. A lovak tartása és egész éves felkészítése komoly anyagi terhet jelent, ezért