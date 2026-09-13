Legszebb nap: 12. alkalommal vitték motorozni a fogyatékkal élőket

Fotó: Tuchiluș Alex
Tizenkettedik alkalommal vitték motorozni a sepsiszentgyörgyi Írisz Ház fogyatékkal élő foglalkoztatottjait a háromszéki motorosok. A résztvevők Erősdre utaztak, ahol ünnepi istentiszteleten vettek részt, majd közös bográcsos ebéddel töltöttek együtt néhány órát.
2026. szeptember 13., 13:072026. szeptember 13., 13:07
2026. szeptember 13., 13:132026. szeptember 13., 13:13
Az Legszebb napon a hagyomány szerint motorosok – élükön Makkai Péterrel, az Írisz Ház igazgatójával – viszik Erősdre az Írisz Házba járó felnőtt fogyatékkal élőket. Ott a református templomban motoros ünnepi istentiszteleten vesznek részt, azt követően pedig közös bográcsos ebéd mellett töltik a délutánt.
Aki nem érzi magát biztonságban a motoron, azt autóval szállítják a helyszínre, hiszen sok szülő is elkíséri gyerekeit erre az alkalomra.
Fotó: Tuchiluș Alex
A főszervező és az akció alapembere kezdettől fogva Szántó Zoltán, a Free Adventurer Bikers motoros egyesület vezetője. Mint mondta, idén azért jelentkeztek az átlagnál kevesebben – húsz motorost számoltunk össze a menetben –, mert a társaság egy része éppen ezen a hétvégén ment Nagyszalontára jótékonykodni:
Szántó Zoltán főszervező a Írisz Ház egyik foglalkoztatottjával
Fotó: Tuchiluș Alex
A Legszebb napon azonban idén több erdővidéki, illetve kovásznai motoros is részt vett, akik úgy érezték, jó örömet szerezni a kevésbé kedvező helyzetben lévő embertársaiknak. Az általunk megkérdezett étfalvi Csutka Róbertet is ez motiválja: idén nyolcadik alkalommal vitt egy foglalkoztatott fiatalt a motorján.
– fejtette ki Szántó Zoltán.
Kiemelt figyelmet fordítanak az utasok biztonságára
Fotó: Tuchiluș Alex
„Mindig azt mondtam, a motorozáshoz fel kell nőni, mint a házassághoz. Többen azért nem jöttek el, mert úgy érezték, nem tudnának biztonságban utaztatni valakit maguk mögött. Mások pedig eljöttek csak azért, hogy velünk legyenek. Mindenki nagyon óvatos, elővigyázatos, és ilyenkor a sebességből is visszavesznek, 30–40 km/h a maximum, amivel gurulnak” – hangsúlyozta a motoros egyesület vezetője.
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
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