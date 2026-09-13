Legszebb nap: 12. alkalommal vitték motorozni a fogyatékkal élőket

Tizenkettedik alkalommal vitték motorozni a sepsiszentgyörgyi Írisz Ház fogyatékkal élő foglalkoztatottjait a háromszéki motorosok. A résztvevők Erősdre utaztak, ahol ünnepi istentiszteleten vettek részt, majd közös bográcsos ebéddel töltöttek együtt néhány órát.

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Az Legszebb napon a hagyomány szerint motorosok – élükön Makkai Péterrel, az Írisz Ház igazgatójával – viszik Erősdre az Írisz Házba járó felnőtt fogyatékkal élőket. Ott a református templomban motoros ünnepi istentiszteleten vesznek részt, azt követően pedig közös bográcsos ebéd mellett töltik a délutánt.

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Aki nem érzi magát biztonságban a motoron, azt autóval szállítják a helyszínre, hiszen sok szülő is elkíséri gyerekeit erre az alkalomra.