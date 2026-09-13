Urmánczy Nándor-díjjal tüntették ki Bölöni Lászlót

Fotó: Antal Gabriella
Urmánczy Nándor-díjjal tüntették ki Maroshévízen Bölöni Lászlót. A legendás labdarúgó és edző sportpályafutását, emberi tartását, valamint magyarságához való ragaszkodását ismerték el.
Tizenkilencedik alkalommal emlékezett meg névadójáról szombaton Maroshévízen a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület. A képviselő, politikus és író nevét viselő, 2008-ban alapított szervezet idén is olyan személyt tüntetett ki, aki tevékenységével a magyarságot szolgálta:
Az emléknap a maroshévízi Szent Péter és Pál római katolikus templomban tartott igeliturgiával kezdődött, ahol László Áron plébános hirdetett igét. Szentbeszédében a keresztségben kapott névről és annak üzenetéről beszélt.
A megemlékezés ezt követően az Urmánczy család sírboltjánál folytatódott, ahol a résztvevők elhelyezték a kegyelet koszorúit. Bölöni László Szabó Attilával, a róla készült Bölöni – Az erdélyi legenda című dokumentumfilm rendezőjével érkezett az ünnepségre.
Fotó: Antal Gabriella
„Az egyesület az elmúlt közel két évtizedben huszonhét, a magyarság érdekeiért kiemelkedő tevékenységet végző személyt díjazott.
– mondta el Czirják Károly, a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület elnöke.
A legendás sportembert Dobos László sportújságíró méltatta. Laudációjában hangsúlyozta, hogy Bölöni pályafutása jóval túlmutat a stadionokon, az eredményeken és a futballstatisztikákon.
– hangzott el a méltatásban.
Fotó: Antal Gabriella
Bölöni életútját egyszerre nevezte erdélyi és európai történetnek: egy magyar fiú történetének, aki Romániában lett válogatott labdarúgó, Bukarestben Európa legrangosabb klubtrófeáját hódította el, majd Franciaországban, Portugáliában és Belgiumban is maradandót alkotott edzőként.
A laudációban elhangzott: Puskás Ferenc után Bölöni László a magyar futballtörténet azon kiemelkedő alakjai közé tartozik, akik játékosként felemelhették Európa legrangosabb klubtrófeáját.
Külön hangsúlyt kapott Bölöni ragaszkodása nevéhez és magyar identitásához. Külföldön is ügyelt arra, hogy nevét helyesen, magyar ékezetekkel írják.
– fogalmazott Dobos László.
Székelyföld Bölöni számára sem csupán földrajzi fogalom. Korábban úgy fogalmazott, kapcsolata Székelyfölddel már azelőtt kialakult, hogy futballozni kezdett volna. Amikor a román válogatottban vagy a Steauával nemzetközi mérkőzésen szerepelt, érezte, hogy Székelyföld vele tart.
Fotó: Antal Gabriella
Pályafutása során több országban dolgozott, több nyelven beszélt, de – mint a laudációban elhangzott – mindenekelőtt azt a nyelvet beszélte, amelyet minden futballista megért: a szakmai hitelesség nyelvét. Kemény, következetes edző hírében állt, aki sokat követelt játékosaitól, mert számára az edző feladata elsősorban nem az volt, hogy szeressék, hanem hogy jobbá tegye a futballistát.
– hangzott el a méltatásban.
Bölöni László életútja ezért több egyszerű sporttörténetnél: tehetségről, munkáról, fegyelemről, veszteségről és talpra állásról, bátorságról, hűségről és identitásról is szól. Olyan ember története, aki bejárta a futballvilágot, miközben biztos pontként mindvégig megmaradt számára az otthon, Erdély és a magyar szó.
Az Izabella vendéglőben megtartott ünnepségen Fodor Tamás, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának vezető konzulja, valamint Kántor Boglárka parlamenti képviselő is beszédet mondott.
Az emléknap kulturális programmal folytatódott. A Márton Áron-emlékévhez kapcsolódva Márton Áron 130, illetve Márton Áron püspök Maroshévízen és környékén címmel dokumentumképeket vetítettek. A jelenlévők emellett a Gyergyói Digitális Archívum régi maroshévízi fényképeiből összeállított válogatását is megtekinthették Régi fotók nyomában a Gyergyói-medencében – Maroshévíz címmel, a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeum munkatársainak közreműködésével.
A 19. Dr. Urmánczy Nándor Emléknap Magyar bállal zárult, amelynek szervezője a helyi RMDSZ volt.
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