Barti: több tízmilliós fejlesztési pénz hiányzik Gyergyószékről

Fotó: Gergely Imre
Az elakadt gyergyószéki fejlesztési projektek előmozdítását tűzte ki célul Barti Tihamér, aki közel másfél év eltiltás után térhetett vissza a tisztségeibe júniusban. A megyétől több tízmillió lejes finanszírozás jár még a térségnek – szögezi le.
2026. szeptember 11., 15:432026. szeptember 11., 15:43
2026. szeptember 11., 15:502026. szeptember 11., 15:50
A gyergyószéki fejlesztések jelenlegi lemaradásairól, a megyei források terén felhalmozódott hátrányról, gazdaságfejlesztési tervekről, a Gyergyói Hoki Klub támogatási lehetőségeiről és saját peres ügyének állásáról is beszélt Barti Tihamér pénteki sajtótájékoztatóján.
Amint elmondta, miután visszatért Hargita Megye Tanácsának alelnöki tisztségébe és amint visszaválasztották az RMDSZ Gyergyó területi szervezetének elnökévé,
A térség polgármestereivel áttekintette, mely beruházások, megnyert pályázatok állnak szerződéskötés előtt, illetve hol akadtak el a folyamatok. Ugyancsak
a megyei intézmények igazgatóival. Az így összeállított lista alapján az elmúlt hetekben több alkalommal tárgyalt Bukarestben a projektek előmozdítása érdekében. Azt tapasztalja, hogy az elmúlt másfél évben
Szerinte ezen a téren jelentős lemaradás halmozódott fel. Barti számításai szerint a mandátum hátralevő részében több tízmillió lej értékű megyei fejlesztési forrást kellene Gyergyószékre irányítani ahhoz, hogy
A megyei tanács alelnökeként hatáskörök delegálását is kérte Biró Barna Botond elnöktől, hogy aktívabban bekapcsolódhasson a megyei munkába. Mint mondta, egyelőre nem kapott hivatalos hatáskört, de a következő időszakban előrelépést vár.
A Székelyhon egyebek mellett rákérdezett arra, hogy miként látja a Biró Barna Botond és Borboly Csaba között kialakult nyilvános konfliktust. Barti úgy vélekedett, hogy az
Ő maga mindkét félnek elmondta a meglátásait a vitájukkal kapcsolatban, de úgy gondolja, ezt nem a nyilvánosság ellőtt kellene taglalni. Nem kíván állást foglalni egyik személy mellett sem.
Barti a következő évek egyik legfontosabb feladatának a gazdaságfejlesztést és a munkahelyteremtést nevezte. Szerinte
hiszen itt lesznek a lehajtók, ahol Hargita megye kapcsolódik a sztrádához. Gyergyószék így Hargita megye gazdasági kapujává válhat. Az autópálya mellett a térségben található az egyetlen 220 kilovoltos transzformátorállomás, Hargita megyében és Kovászna megyében sincs másik ilyen.
Az elindított gázhálózat fejlesztéseket is figyelembe véve a térség előtt nagy lehetőség nyílik befektetők bevonzására.
Saját peres ügyével kapcsolatban Barti Tihamér elmondta: a nyomozati szakasz lezárult, az ügy bírósági szakaszban van, de az alapfokú érdemi tárgyalás még nem kezdődött el. Jelenleg a vádirat formai megfelelőségét vizsgálják.
Barti Tihamér a Gyergyói Hoki Klub tiszteletbeli elnöke is. A jégkorongcsapatnál lényeges változások történtek a múlt szezon óta. Ennek kapcsán is kérdeztük. Úgy értékelte, hogy lendületes, fiatal csapat formálódik, és
Elmondta, hogy a klub az elmúlt években főként a Bayer Construct és Balázs Attila támogatásának köszönhette a fejlődését, amely nélkül nem születtek volna meg azok a sikerek, amiket az utóbbi években elértek.
Amint fogalmazott,
Barti ezért kéri a gyergyószéki és országos szintű vállalkozókat, hogy támogatóként járuljanak hozzá a GYHK működéséhez. Úgy véli,
különösen az utánpótlás miatt.
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