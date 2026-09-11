Barti: több tízmilliós fejlesztési pénz hiányzik Gyergyószékről

Az elakadt gyergyószéki fejlesztési projektek előmozdítását tűzte ki célul Barti Tihamér, aki közel másfél év eltiltás után térhetett vissza a tisztségeibe júniusban. A megyétől több tízmillió lejes finanszírozás jár még a térségnek – szögezi le.

Gergely Imre 2026. szeptember 11., 15:432026. szeptember 11., 15:43 2026. szeptember 11., 15:502026. szeptember 11., 15:50

A gyergyószéki fejlesztések jelenlegi lemaradásairól, a megyei források terén felhalmozódott hátrányról, gazdaságfejlesztési tervekről, a Gyergyói Hoki Klub támogatási lehetőségeiről és saját peres ügyének állásáról is beszélt Barti Tihamér pénteki sajtótájékoztatóján. Amint elmondta, miután visszatért Hargita Megye Tanácsának alelnöki tisztségébe és amint visszaválasztották az RMDSZ Gyergyó területi szervezetének elnökévé,

elsőként a gyergyószéki fejlesztési projektek helyzetét mérte fel.

A térség polgármestereivel áttekintette, mely beruházások, megnyert pályázatok állnak szerződéskötés előtt, illetve hol akadtak el a folyamatok. Ugyancsak

átbeszélte a térséget érintő megyei projektek állását is

a megyei intézmények igazgatóival. Az így összeállított lista alapján az elmúlt hetekben több alkalommal tárgyalt Bukarestben a projektek előmozdítása érdekében. Azt tapasztalja, hogy az elmúlt másfél évben

Gyergyószék jóval kevesebb megyei forrást kapott, mint amennyit például a lakossági számarány indokolna.

Szerinte ezen a téren jelentős lemaradás halmozódott fel. Barti számításai szerint a mandátum hátralevő részében több tízmillió lej értékű megyei fejlesztési forrást kellene Gyergyószékre irányítani ahhoz, hogy

az elmúlt időszakban kialakult aránytalanságokat ledolgozzák.

A megyei tanács alelnökeként hatáskörök delegálását is kérte Biró Barna Botond elnöktől, hogy aktívabban bekapcsolódhasson a megyei munkába. Mint mondta, egyelőre nem kapott hivatalos hatáskört, de a következő időszakban előrelépést vár. Nem kíván állást foglalni a Biró–Borboly-vitában A Székelyhon egyebek mellett rákérdezett arra, hogy miként látja a Biró Barna Botond és Borboly Csaba között kialakult nyilvános konfliktust. Barti úgy vélekedett, hogy az

kedvezőtlenül hat a megyei tanács megítélésére.

Ő maga mindkét félnek elmondta a meglátásait a vitájukkal kapcsolatban, de úgy gondolja, ezt nem a nyilvánosság ellőtt kellene taglalni. Nem kíván állást foglalni egyik személy mellett sem. Ipari parkok és logisztikai fejlesztés a cél Barti a következő évek egyik legfontosabb feladatának a gazdaságfejlesztést és a munkahelyteremtést nevezte. Szerinte

az Erdélyt Moldvával összekötő autópálya megépítése alapjaiban változtathatja meg Gyergyószék gazdasági helyzetét,

hiszen itt lesznek a lehajtók, ahol Hargita megye kapcsolódik a sztrádához. Gyergyószék így Hargita megye gazdasági kapujává válhat. Az autópálya mellett a térségben található az egyetlen 220 kilovoltos transzformátorállomás, Hargita megyében és Kovászna megyében sincs másik ilyen. Hirdetés Az elindított gázhálózat fejlesztéseket is figyelembe véve a térség előtt nagy lehetőség nyílik befektetők bevonzására. Még nem kezdődött el az érdemi tárgyalás Saját peres ügyével kapcsolatban Barti Tihamér elmondta: a nyomozati szakasz lezárult, az ügy bírósági szakaszban van, de az alapfokú érdemi tárgyalás még nem kezdődött el. Jelenleg a vádirat formai megfelelőségét vizsgálják. Önkormányzati támogatást szeretne a GYHK fiataljai számára Barti Tihamér a Gyergyói Hoki Klub tiszteletbeli elnöke is. A jégkorongcsapatnál lényeges változások történtek a múlt szezon óta. Ennek kapcsán is kérdeztük. Úgy értékelte, hogy lendületes, fiatal csapat formálódik, és

örvendetes, hogy sok saját nevelésű játékos kap bizonyítási lehetőséget.

Elmondta, hogy a klub az elmúlt években főként a Bayer Construct és Balázs Attila támogatásának köszönhette a fejlődését, amely nélkül nem születtek volna meg azok a sikerek, amiket az utóbbi években elértek.

Amint fogalmazott,

gazdasági nehézségek érzékelhetők országos és európai szinten is, a vállalkozások szűkebb lehetőségei pedig erre is kihatnak.

Barti ezért kéri a gyergyószéki és országos szintű vállalkozókat, hogy támogatóként járuljanak hozzá a GYHK működéséhez. Úgy véli,

a helyi önkormányzatoknak és Hargita Megye Tanácsának is szerepet kell vállalnia a sportág támogatásában,