Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Barti: több tízmilliós fejlesztési pénz hiányzik Gyergyószékről

• Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az elakadt gyergyószéki fejlesztési projektek előmozdítását tűzte ki célul Barti Tihamér, aki közel másfél év eltiltás után térhetett vissza a tisztségeibe júniusban. A megyétől több tízmillió lejes finanszírozás jár még a térségnek – szögezi le.

Gergely Imre

2026. szeptember 11., 15:432026. szeptember 11., 15:43

2026. szeptember 11., 15:502026. szeptember 11., 15:50

A gyergyószéki fejlesztések jelenlegi lemaradásairól, a megyei források terén felhalmozódott hátrányról, gazdaságfejlesztési tervekről, a Gyergyói Hoki Klub támogatási lehetőségeiről és saját peres ügyének állásáról is beszélt Barti Tihamér pénteki sajtótájékoztatóján.

Amint elmondta, miután visszatért Hargita Megye Tanácsának alelnöki tisztségébe és amint visszaválasztották az RMDSZ Gyergyó területi szervezetének elnökévé,

elsőként a gyergyószéki fejlesztési projektek helyzetét mérte fel.

A térség polgármestereivel áttekintette, mely beruházások, megnyert pályázatok állnak szerződéskötés előtt, illetve hol akadtak el a folyamatok. Ugyancsak

átbeszélte a térséget érintő megyei projektek állását is

a megyei intézmények igazgatóival. Az így összeállított lista alapján az elmúlt hetekben több alkalommal tárgyalt Bukarestben a projektek előmozdítása érdekében. Azt tapasztalja, hogy az elmúlt másfél évben

Gyergyószék jóval kevesebb megyei forrást kapott, mint amennyit például a lakossági számarány indokolna.

Szerinte ezen a téren jelentős lemaradás halmozódott fel. Barti számításai szerint a mandátum hátralevő részében több tízmillió lej értékű megyei fejlesztési forrást kellene Gyergyószékre irányítani ahhoz, hogy

az elmúlt időszakban kialakult aránytalanságokat ledolgozzák.

A megyei tanács alelnökeként hatáskörök delegálását is kérte Biró Barna Botond elnöktől, hogy aktívabban bekapcsolódhasson a megyei munkába. Mint mondta, egyelőre nem kapott hivatalos hatáskört, de a következő időszakban előrelépést vár.

Nem kíván állást foglalni a Biró–Borboly-vitában

A Székelyhon egyebek mellett rákérdezett arra, hogy miként látja a Biró Barna Botond és Borboly Csaba között kialakult nyilvános konfliktust. Barti úgy vélekedett, hogy az

kedvezőtlenül hat a megyei tanács megítélésére.

Ő maga mindkét félnek elmondta a meglátásait a vitájukkal kapcsolatban, de úgy gondolja, ezt nem a nyilvánosság ellőtt kellene taglalni. Nem kíván állást foglalni egyik személy mellett sem.

Ipari parkok és logisztikai fejlesztés a cél

Barti a következő évek egyik legfontosabb feladatának a gazdaságfejlesztést és a munkahelyteremtést nevezte. Szerinte

az Erdélyt Moldvával összekötő autópálya megépítése alapjaiban változtathatja meg Gyergyószék gazdasági helyzetét,

hiszen itt lesznek a lehajtók, ahol Hargita megye kapcsolódik a sztrádához. Gyergyószék így Hargita megye gazdasági kapujává válhat. Az autópálya mellett a térségben található az egyetlen 220 kilovoltos transzformátorállomás, Hargita megyében és Kovászna megyében sincs másik ilyen.

Hirdetés

Az elindított gázhálózat fejlesztéseket is figyelembe véve a térség előtt nagy lehetőség nyílik befektetők bevonzására.

Még nem kezdődött el az érdemi tárgyalás

Saját peres ügyével kapcsolatban Barti Tihamér elmondta: a nyomozati szakasz lezárult, az ügy bírósági szakaszban van, de az alapfokú érdemi tárgyalás még nem kezdődött el. Jelenleg a vádirat formai megfelelőségét vizsgálják.

Önkormányzati támogatást szeretne a GYHK fiataljai számára

Barti Tihamér a Gyergyói Hoki Klub tiszteletbeli elnöke is. A jégkorongcsapatnál lényeges változások történtek a múlt szezon óta. Ennek kapcsán is kérdeztük. Úgy értékelte, hogy lendületes, fiatal csapat formálódik, és

örvendetes, hogy sok saját nevelésű játékos kap bizonyítási lehetőséget.

Elmondta, hogy a klub az elmúlt években főként a Bayer Construct és Balázs Attila támogatásának köszönhette a fejlődését, amely nélkül nem születtek volna meg azok a sikerek, amiket az utóbbi években elértek.
Amint fogalmazott,

gazdasági nehézségek érzékelhetők országos és európai szinten is, a vállalkozások szűkebb lehetőségei pedig erre is kihatnak.

Barti ezért kéri a gyergyószéki és országos szintű vállalkozókat, hogy támogatóként járuljanak hozzá a GYHK működéséhez. Úgy véli,

a helyi önkormányzatoknak és Hargita Megye Tanácsának is szerepet kell vállalnia a sportág támogatásában,

különösen az utánpótlás miatt.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Amikor a gyógyító gáz életveszélyessé válik: ezt érdemes tudni a mofettázásról
Gázrobbanás történt egy csíkmindszenti húsüzemnél, két ember megsérült
Megütötte a játékvezetőt, egy évre eltiltották a játékost
Távozik Szász Jenő a Nemzetstratégiai Kutatóintézet éléről
Hazai pályán sem tudott javítani, kieső helyen áll az Udvarhely körzeti bajnoka
Kristály Sándor: A matematikában nincsenek hazugságok
Amikor a gyógyító gáz életveszélyessé válik: ezt érdemes tudni a mofettázásról
Székelyhon

Amikor a gyógyító gáz életveszélyessé válik: ezt érdemes tudni a mofettázásról
Gázrobbanás történt egy csíkmindszenti húsüzemnél, két ember megsérült
Székelyhon

Gázrobbanás történt egy csíkmindszenti húsüzemnél, két ember megsérült
Megütötte a játékvezetőt, egy évre eltiltották a játékost
Székely Sport

Megütötte a játékvezetőt, egy évre eltiltották a játékost
Távozik Szász Jenő a Nemzetstratégiai Kutatóintézet éléről
Krónika

Távozik Szász Jenő a Nemzetstratégiai Kutatóintézet éléről
Hazai pályán sem tudott javítani, kieső helyen áll az Udvarhely körzeti bajnoka
Székely Sport

Hazai pályán sem tudott javítani, kieső helyen áll az Udvarhely körzeti bajnoka
Kristály Sándor: A matematikában nincsenek hazugságok
Nőileg

Kristály Sándor: A matematikában nincsenek hazugságok
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. szeptember 14., hétfő

Nemcsak előadás lesz: kérdezni is lehet az orvosoktól

Interaktív egészségügyi panelbeszélgetéseket indít a gyergyószentmiklósi kórház és az Itthon Közösen a Holnapért Egyesület, hogy hiteles információkkal segítse a lakosságot a betegségek megelőzésében és az egészség megőrzésében.

Nemcsak előadás lesz: kérdezni is lehet az orvosoktól
Nemcsak előadás lesz: kérdezni is lehet az orvosoktól
2026. szeptember 14., hétfő

Nemcsak előadás lesz: kérdezni is lehet az orvosoktól
Hirdetés
2026. szeptember 13., vasárnap

Urmánczy Nándor-díjjal tüntették ki Bölöni Lászlót

Urmánczy Nándor-díjjal tüntették ki Maroshévízen Bölöni Lászlót. A legendás labdarúgó és edző sportpályafutását, emberi tartását, valamint magyarságához való ragaszkodását ismerték el.

Urmánczy Nándor-díjjal tüntették ki Bölöni Lászlót
Urmánczy Nándor-díjjal tüntették ki Bölöni Lászlót
2026. szeptember 13., vasárnap

Urmánczy Nándor-díjjal tüntették ki Bölöni Lászlót
2026. szeptember 13., vasárnap

Szemétszedési akciót szerveznek Gyergyószentmiklóson

Országos hulladékgyűjtési akcióhoz csatlakozik Gyergyószentmiklós önkormányzata: szeptember 18-án több helyszínen várják az önkénteseket, hogy közösen tisztítsák meg a város egyes részeit.

Szemétszedési akciót szerveznek Gyergyószentmiklóson
Szemétszedési akciót szerveznek Gyergyószentmiklóson
2026. szeptember 13., vasárnap

Szemétszedési akciót szerveznek Gyergyószentmiklóson
2026. szeptember 09., szerda

Gőzerő a Hargita megyében épülő első autópálya-szakaszon – videóval

Több mint háromszáz ember és 240 munkagép, illetve berendezés dolgozik az Erdélyt Moldvával összekötő A8-as autópálya első hegyvidéki szakaszán, kevesebb mint egy hónappal a munkálatok tényleges megkezdése után.

Gőzerő a Hargita megyében épülő első autópálya-szakaszon – videóval
Gőzerő a Hargita megyében épülő első autópálya-szakaszon – videóval
2026. szeptember 09., szerda

Gőzerő a Hargita megyében épülő első autópálya-szakaszon – videóval
Hirdetés
2026. szeptember 09., szerda

Áramszünet lesz több gyergyószentmiklósi utcában

Javítási munkálatok miatt szünetel az áramszolgáltatás szeptember 9-én, szerdán Gyergyószentmiklós több utcájában. A tervezett áramszünet 8 és 17 óra között tart.

Áramszünet lesz több gyergyószentmiklósi utcában
Áramszünet lesz több gyergyószentmiklósi utcában
2026. szeptember 09., szerda

Áramszünet lesz több gyergyószentmiklósi utcában
2026. szeptember 02., szerda

Csütörtöktől Gyergyói Ifinapok

Négy napig a fiataloké lesz a főszerep Gyergyószentmiklóson, csütörtökön kezdődik a 22. Gyergyói Ifinapok. Elsősorban nyilván a fiatalokat várják a programokra, de számos esemény minden érdeklődő számára nyitott.

Csütörtöktől Gyergyói Ifinapok
Csütörtöktől Gyergyói Ifinapok
2026. szeptember 02., szerda

Csütörtöktől Gyergyói Ifinapok
2026. szeptember 02., szerda

Jön a 16. Örmény Művészeti Fesztivál

Tizenhatodik alkalommal rendezik meg Gyergyószentmiklóson az Örmény Művészeti Fesztivált, amely kiállításokkal, koncertekkel, gasztronómiai programokkal, előadásokkal várja az érdeklődőket.

Jön a 16. Örmény Művészeti Fesztivál
Jön a 16. Örmény Művészeti Fesztivál
2026. szeptember 02., szerda

Jön a 16. Örmény Művészeti Fesztivál
Hirdetés
2026. szeptember 02., szerda

Kiköltöztek a felnőtt sérültek az eddigi otthonukból, de valószínűleg nem véglegesen

Kiköltözött a sérült fiatalokkal foglalkozó gyergyószentmiklósi Napsugár az Esőben Egyesület az eddigi otthonából. Közben az önkormányzat elindította azt a folyamatot, amellyel a szervezet megkapja az általa kért helyiségeket.

Kiköltöztek a felnőtt sérültek az eddigi otthonukból, de valószínűleg nem véglegesen
Kiköltöztek a felnőtt sérültek az eddigi otthonukból, de valószínűleg nem véglegesen
2026. szeptember 02., szerda

Kiköltöztek a felnőtt sérültek az eddigi otthonukból, de valószínűleg nem véglegesen
2026. szeptember 02., szerda

Pályázat a kulturális programokat szervező gyergyószentmiklósi szervezetek számára

Kiírta Gyergyószentmiklós önkormányzata a kulturális programok támogatására vonatkozó pályázatot. A civil szervezetek szeptember 18-ig nyújthatják be támogatási kérelmeiket.

Pályázat a kulturális programokat szervező gyergyószentmiklósi szervezetek számára
Pályázat a kulturális programokat szervező gyergyószentmiklósi szervezetek számára
2026. szeptember 02., szerda

Pályázat a kulturális programokat szervező gyergyószentmiklósi szervezetek számára
2026. szeptember 01., kedd

Elektronikai hulladékgyűjtés lesz Gyergyószentmiklóson

Elektromos és elektronikai hulladékgyűjtést szerveznek szombaton Gyergyószentmiklóson. A feleslegessé vált készülékeket a művelődési ház parkolójában lehet leadni, de igény esetén az otthonoktól is elszállítják azokat.

Elektronikai hulladékgyűjtés lesz Gyergyószentmiklóson
Elektronikai hulladékgyűjtés lesz Gyergyószentmiklóson
2026. szeptember 01., kedd

Elektronikai hulladékgyűjtés lesz Gyergyószentmiklóson
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!