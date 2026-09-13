Szemétszedési akciót szerveznek Gyergyószentmiklóson

Országos hulladékgyűjtési akcióhoz csatlakozik Gyergyószentmiklós önkormányzata: szeptember 18-án több helyszínen várják az önkénteseket, hogy közösen tisztítsák meg a város egyes részeit.

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A Let’s Do It, Romania! Elnevezésű kezdeményezéshez kapcsolódó akció szeptember 18-án, pénteken 9 órakor kezdődik a Központi Parkban.

A résztvevők többek között a 4-es és 6-os kilométernél, a Hóvirág utcában, a Kőbánya utca és a vasút környékén, a Régigyár utcában, valamint a Békény-patak környékén gyűjtik majd a hulladékot.

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Az önkormányzat szemeteszsákot, kesztyűt, ivóvizet, meleg ebédet, illetve a kijelölt helyszínekre szállítást biztosít az önkénteseknek.

A szervezők előzetes jelentkezést kérnek a 0743 132 420-as vagy a 0366 733 007-es telefonszámon – olvasható a polgármesteri hivatal közösségi oldalán.