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A Pamír tetejétől az Aral-tóig: bolyongás a Selyemúton Terepjárós honfitársaink Mongólia után kissé megülték magukat Kazahsztánban. Azóta azonban megkerülték az Iszik-tavat, átkeltek a Pamíron, végigautóztak az afgán hegyek mentén, zongorakoncertet hallgattak Szamarkandban, és most hazafelé tartanak. Kocsis Károly 2026. szeptember 13., 08:582026. szeptember 13., 08:58

Fotó: Fekete István

Terepjárós honfitársaink Mongólia után kissé megülték magukat Kazahsztánban. Azóta azonban megkerülték az Iszik-tavat, átkeltek a Pamíron, végigautóztak az afgán hegyek mentén, zongorakoncertet hallgattak Szamarkandban, és most hazafelé tartanak.

Kocsis Károly 2026. szeptember 13., 08:582026. szeptember 13., 08:58

Az eleve három hónaposra tervezett ázsiai túrájuknak egy HZJ 105-ös Land Cruiserrel nekivágó kézdiszárazpataki Fekete Istvánról és a szentkatolnai Zsigmond Lórántról, illetve a hozzájuk VW Transporterrel csatlakozó erdélyi házaspárról legutóbb augusztus elején adtunk hírt. korábban írtuk Székelyek Dzsingisz kán egykori fővárosában Mintegy húsz nappal ezelőtt, amikor legutóbb hírt adtunk róluk, a székely világjárók éppen Ázsia kapuja felé közeledtek. Azóta eljutottak a Bajkál-tóhoz, továbbá Mongólia fővárosába, Ulánbátorba, jelenleg Dzsingisz kán hajdani székhelyén pihennek. Hirdetés Akkor éppen az orosz–mongol határ közelében jártak, Tashanta felé tartottak – a mongóliai Góbiból, Karakorum és az Altaj vidékéről érkezve itt hagyták maguk mögött az eddig általuk érintett országok közül a legelmaradottabbnak ítélt Mongóliát, hogy az orosz Altajon és Kazahsztánon keresztül folytassák útjukat dél felé.

Legutóbbi híradásunk óta mintegy 7500 kilométert tettek meg Fotó: Kocsis Károly

Kazahsztánban előzetes számításaikhoz képest jóval hosszabbra nyúlt a bolyongásuk, olyannyira, hogy

Lóri a végén már rá sem tudott nézni a főtt és pergelt bárányfejekre, mert hiába számít ott nemzeti csemegének, ha a szemüket is benne hagyva készítik el.

WhatsAppon folytatott beszélgetésünk során próbáltam azzal bátorítani, hogy a karcagi birkafőző fesztiválon is a hungarikumnak számító karcagi birkapörköltbe – a belsőségek, a köröm, a farok és egyebek mellett – a félbevágott juhfej is belekerül, és azt a fővendégnek vagy a család fejének illik feltálalni a tisztelet és megbecsülés jeleként, de nem tudtam lelket verni bele.

Távolban az Iszik-köl. Majdnem tizenötször akkora, mint a Balaton Fotó: Fekete István

Az Iszik-tótól az afgán hegyekig Tashantától mostanig mintegy 7500 kilométert hagytak maguk mögött. Kirgizisztánon átvágva eljutottak a Tien-san hegyei között fekvő, a Balatonnál mintegy tizenötször nagyobb Iszik-kölig, melynek déli partja közelében a különleges Skazka, vagyis Mesekanyon várt rájuk vöröses-narancssárga szikláival, bizarr formáival. Innen az Alaj-völgyet és Sary-Tash térségét átszelve

a Kyzyl-Art-hágónál léptek be Tádzsikisztánba, és ezzel elérték a legendás Selyemutat.

Az Osh és Dusanbe közötti, több mint 1200 kilométeres Pamir Highway, vagyis az M41 jelentős része a Pamír magashegységi világán vezet keresztül, többnyire régebbi hegyi és karavánutak nyomvonalát követi.

A Mesekanyon lenyűgözte székely honfitársainkat Fotó: Fekete István

A magashegyi átkelők évezredek óta fontos közlekedési folyosóknak számítottak Kína, Baktria, Afganisztán és Közép-Ázsia, illetőleg tulajdonképpen a keleti és nyugati világ között. Ám amíg a régi kereskedők lovakkal, szamarakkal és tevehátakon keltek át, honfitársaink terepjáróval kapaszkodtak a hegyek között.

A mai Pamir Highway története jóval fiatalabb. Az út első szakaszai még a 19. század végén, az orosz és brit birodalom közép-ázsiai vetélkedése, a Nagy Játszma idején épültek ki. A nagyobb, összefüggő hegyi út kiépítését azután a Szovjetunió végezte el az 1930-as években. Az Osh–Khorog közötti szakasz 1935-re készült el, ám korántsem idegenforgalmi megfontolásból: a nehezen megközelíthető, Afganisztánnal határos térség katonai és ellátási összeköttetését akarták biztosítani. Hosszú szakaszokon vezet 3800 méter fölött, a legmagasabb pontja az Ak-Baital-hágó, 4655 méteren. Az út egyes részei aszfaltozottak, másutt kavicsos, helyenként pedig az erózió, a lavinák, a földcsuszamlások és a hóolvadás alaposan próbára teszik az utazót.

Még mielőtt átkeltek volna az Ak-Baital-hágón, előbb megcsodálták a Karakul-tavat; aztán Alichur és Khargush környéke felé ereszkedtek be, majd letértek a Wakhan-völgy irányába.

A karakoli (Kirgizisztán) Szentháromság-székesegyház (Holy Trinity Cathedral) Fotó: Fekete István

A Pamír egyik ősi kereskedelmi útvonala ugyanis ezen keresztül vezetett, ahol ma is állnak a karavánutakat ellenőrző ókori és középkori erődök. Ezek egyikét, a yamchunit fel is keresték, miközben a Tádzsikisztán és Afganisztán határát jelölő Panj folyó mentén haladva a túloldalon az afgán hegyek kísérték őket. Zongorakoncerten Szamarkandban Ishkashim után Khorog következett. Az út keskeny völgyekben, meredek sziklafalak között vezetett tovább Qalai-Khumb felé, ahonnan elérték a több mint két és fél évezredes múltra visszatekintő, napjainkban félmillió lakosú üzbég nagyvárost, Szamarkandot, az egykori Selyemút egyik legfontosabb megállóhelyét. Ennek megfelelően

itt a székely világjárók is több időt töltöttek.

A Bibi-Hanim mecsetet természetesen nem hagyhatták ki, miután monumentális kapuzata és hatalmas türkiz kupolája már messziről uralja a környéket. Timur Lenk, azaz Tamerlán parancsára 1399-ben kezdték építeni, és korának egyik legnagyobb mecsetének szánták.

A Pamir Highway Tadzsikisztán előtt Fotó: Fekete István

Innen nem messze esik a Gúr-e Emír mauzóleum, amelynek bordázott türkiz kupolája alatt maga Tamerlán nyugszik. Az épület eredetileg az unokája, Muhammad Sultan számára készült, ám annak korai halála után maga a hódításairól híres türk–mongol uralkodó kapott benne végső nyughelyet, és a mauzóleum később Timur dinasztiájának egyik legfontosabb emlékművévé vált. A Timurida Birodalom alapítójáról nekünk annyit mindenképp érdemes tudni, hogy 1396 januárjában

szinte földig romboltatta a Kuma-menti magyarok Magyar vagy Madjar nevű városát (most Budjonovszk),

a nikápolyi csatát követően pedig Zsigmond magyar király több követet is menesztett hozzá egy I. Bajazid oszmán szultán elleni szövetség gondolatával.

A kirgizisztáni Taldyk-hágó (3615 m) szerpentinjei Fotó: Fekete István

István és Loránd számára azonban innen a Registan tér marad a legemlékezetesebb. Nemcsak három monumentális medresze révén, hanem azért is, mert

éppen ottjártukkor adott szabadtéri koncertet Lang Lang világhírű kínai zongoraművész,

Beethoven és Gershwin műveit játszva az Üzbegisztáni Nemzeti Szimfonikus Zenekarral. És ráadásul végre normális ételt is kóstolhattak a szamarkandi piláf formájában. Ez üzbégül Samarqand palovi vagy egyszerűen palov, jellemzően rizsből, bárány- vagy marhahúsból, sárgarépából, hagymából és zsiradékból készül, gyakran köménnyel és más fűszerekkel.

A Pamir tetején Fotó: Fekete István

A szamarkandi változat egyik jellegzetessége, hogy az összetevőket rétegesen készítik és tálalják, nem keverik teljesen össze: alul a rizs, rajta a sárgarépa, felül pedig a nagyobb húsdarabok. Óriási különbség ez a kazahsztáni bárányfejekhez képest. Még több mint 5000 kilométer vár rájuk Szamarkand után nyugat felé indultak, és nem egészen 300 kilométer után megérkeztek Buharába. Itt is tettek egy sétát a mecsetek, medreszék, bazárok és türkiz csempével díszített épületek között – egyik fényképükön egy 17. századi diákcella is látható, amely megmutatja, hogy ezek az épületek egykor nemcsak vallási és oktatási központokként, hanem a diákok mindennapi életének helyszíneiként is szolgáltak.

Fotó: Fekete István

Amikor az Üzbegisztán nyugati felében, a Kizil-kum sivatag szélén található Chiva felé tartottak,

az induláskor nullázott kilométer-számlálójuk már közel 20 ezret mutatott.

Ám mielőtt elérték volna a régi központja révén a világörökség listájára is felkerült várost, megtudták, hogy a Daut-Ata–Tazhen üzbég–kazah határátkelő személyautóval nem járható, ezért kénytelenek voltak visszamenni Szamarkandba.

Az Ak-Baital-hágó, az M41 Pamir Highway legmagasabb pontja (4655 m) Fotó: Fekete István

Öröm az ürömben, hogy így – hatalmas kerülővel, Yalamán át – legalább

abba a Bajkonurba is eljutottak, ahonnan 1961. április 12-én Jurij Gagarin elindult a világűrbe,

vasárnap pedig Lóri az Aral-tóban is kipróbálhatja a pecabotját. Légvonalban onnan mintegy 2700 kilométer lenne hazáig, és nem valószínű, hogy a viccbéli góbé módjára ennél rövidebb utat találnak. Inkább kétszer ekkorát!

Az egykori Selyemúton a Panj folyó völgyében Fotó: Fekete István

Yamchun erődje a Wakhan-völgyben Fotó: Fekete István

Érkezés a tádzsikisztáni Khorogba Fotó: Fekete István

A Gúr-e Emír mauzóleum Szamarkandban Fotó: Fekete István

A 17. században épült Tilla-Kari medresze a Registan tér északi oldalán Fotó: Fekete István

A Bibi-Hanum mecset (Bibi-Khanym Mosque) Timur Lenk uralkodása alatt, 1399–1405 között épült, Szamarkand egyik legfontosabb műemléke Fotó: Fekete István

A Registan tér este Fotó: Fekete István

Lang Lang világhírű kínai zongoraművész koncertjét is elkapták Fotó: Fekete István

17. századi diákszoba Buharában Fotó: Fekete István