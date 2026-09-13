A Pamír tetejétől az Aral-tóig: bolyongás a Selyemúton

Terepjárós honfitársaink Mongólia után kissé megülték magukat Kazahsztánban. Azóta azonban megkerülték az Iszik-tavat, átkeltek a Pamíron, végigautóztak az afgán hegyek mentén, zongorakoncertet hallgattak Szamarkandban, és most hazafelé tartanak.
Fotó: Fekete István
Terepjárós honfitársaink Mongólia után kissé megülték magukat Kazahsztánban. Azóta azonban megkerülték az Iszik-tavat, átkeltek a Pamíron, végigautóztak az afgán hegyek mentén, zongorakoncertet hallgattak Szamarkandban, és most hazafelé tartanak.
Az eleve három hónaposra tervezett ázsiai túrájuknak egy HZJ 105-ös Land Cruiserrel nekivágó kézdiszárazpataki Fekete Istvánról és a szentkatolnai Zsigmond Lórántról, illetve a hozzájuk VW Transporterrel csatlakozó erdélyi házaspárról legutóbb augusztus elején adtunk hírt.
Mintegy húsz nappal ezelőtt, amikor legutóbb hírt adtunk róluk, a székely világjárók éppen Ázsia kapuja felé közeledtek. Azóta eljutottak a Bajkál-tóhoz, továbbá Mongólia fővárosába, Ulánbátorba, jelenleg Dzsingisz kán hajdani székhelyén pihennek.
Akkor éppen az orosz–mongol határ közelében jártak, Tashanta felé tartottak – a mongóliai Góbiból, Karakorum és az Altaj vidékéről érkezve itt hagyták maguk mögött az eddig általuk érintett országok közül a legelmaradottabbnak ítélt Mongóliát, hogy az orosz Altajon és Kazahsztánon keresztül folytassák útjukat dél felé.
Legutóbbi híradásunk óta mintegy 7500 kilométert tettek meg
Fotó: Kocsis Károly
Kazahsztánban előzetes számításaikhoz képest jóval hosszabbra nyúlt a bolyongásuk, olyannyira, hogy
WhatsAppon folytatott beszélgetésünk során próbáltam azzal bátorítani, hogy a karcagi birkafőző fesztiválon is a hungarikumnak számító karcagi birkapörköltbe – a belsőségek, a köröm, a farok és egyebek mellett – a félbevágott juhfej is belekerül, és azt a fővendégnek vagy a család fejének illik feltálalni a tisztelet és megbecsülés jeleként, de nem tudtam lelket verni bele.
Távolban az Iszik-köl. Majdnem tizenötször akkora, mint a Balaton
Fotó: Fekete István
Tashantától mostanig mintegy 7500 kilométert hagytak maguk mögött. Kirgizisztánon átvágva eljutottak a Tien-san hegyei között fekvő, a Balatonnál mintegy tizenötször nagyobb Iszik-kölig, melynek déli partja közelében a különleges Skazka, vagyis Mesekanyon várt rájuk vöröses-narancssárga szikláival, bizarr formáival. Innen az Alaj-völgyet és Sary-Tash térségét átszelve
Az Osh és Dusanbe közötti, több mint 1200 kilométeres Pamir Highway, vagyis az M41 jelentős része a Pamír magashegységi világán vezet keresztül, többnyire régebbi hegyi és karavánutak nyomvonalát követi.
A Mesekanyon lenyűgözte székely honfitársainkat
Fotó: Fekete István
A magashegyi átkelők évezredek óta fontos közlekedési folyosóknak számítottak Kína, Baktria, Afganisztán és Közép-Ázsia, illetőleg tulajdonképpen a keleti és nyugati világ között. Ám amíg a régi kereskedők lovakkal, szamarakkal és tevehátakon keltek át, honfitársaink terepjáróval kapaszkodtak a hegyek között.
A mai Pamir Highway története jóval fiatalabb. Az út első szakaszai még a 19. század végén, az orosz és brit birodalom közép-ázsiai vetélkedése, a Nagy Játszma idején épültek ki. A nagyobb, összefüggő hegyi út kiépítését azután a Szovjetunió végezte el az 1930-as években. Az Osh–Khorog közötti szakasz 1935-re készült el, ám korántsem idegenforgalmi megfontolásból: a nehezen megközelíthető, Afganisztánnal határos térség katonai és ellátási összeköttetését akarták biztosítani. Hosszú szakaszokon vezet 3800 méter fölött, a legmagasabb pontja az Ak-Baital-hágó, 4655 méteren. Az út egyes részei aszfaltozottak, másutt kavicsos, helyenként pedig az erózió, a lavinák, a földcsuszamlások és a hóolvadás alaposan próbára teszik az utazót.
Még mielőtt átkeltek volna az Ak-Baital-hágón, előbb megcsodálták a Karakul-tavat; aztán Alichur és Khargush környéke felé ereszkedtek be, majd letértek a Wakhan-völgy irányába.
A karakoli (Kirgizisztán) Szentháromság-székesegyház (Holy Trinity Cathedral)
Fotó: Fekete István
A Pamír egyik ősi kereskedelmi útvonala ugyanis ezen keresztül vezetett, ahol ma is állnak a karavánutakat ellenőrző ókori és középkori erődök. Ezek egyikét, a yamchunit fel is keresték, miközben a Tádzsikisztán és Afganisztán határát jelölő Panj folyó mentén haladva a túloldalon az afgán hegyek kísérték őket.
Ishkashim után Khorog következett. Az út keskeny völgyekben, meredek sziklafalak között vezetett tovább Qalai-Khumb felé, ahonnan elérték a több mint két és fél évezredes múltra visszatekintő, napjainkban félmillió lakosú üzbég nagyvárost, Szamarkandot, az egykori Selyemút egyik legfontosabb megállóhelyét. Ennek megfelelően
A Bibi-Hanim mecsetet természetesen nem hagyhatták ki, miután monumentális kapuzata és hatalmas türkiz kupolája már messziről uralja a környéket. Timur Lenk, azaz Tamerlán parancsára 1399-ben kezdték építeni, és korának egyik legnagyobb mecsetének szánták.
A Pamir Highway Tadzsikisztán előtt
Fotó: Fekete István
Innen nem messze esik a Gúr-e Emír mauzóleum, amelynek bordázott türkiz kupolája alatt maga Tamerlán nyugszik. Az épület eredetileg az unokája, Muhammad Sultan számára készült, ám annak korai halála után maga a hódításairól híres türk–mongol uralkodó kapott benne végső nyughelyet, és a mauzóleum később Timur dinasztiájának egyik legfontosabb emlékművévé vált. A Timurida Birodalom alapítójáról nekünk annyit mindenképp érdemes tudni, hogy 1396 januárjában
a nikápolyi csatát követően pedig Zsigmond magyar király több követet is menesztett hozzá egy I. Bajazid oszmán szultán elleni szövetség gondolatával.
A kirgizisztáni Taldyk-hágó (3615 m) szerpentinjei
Fotó: Fekete István
István és Loránd számára azonban innen a Registan tér marad a legemlékezetesebb. Nemcsak három monumentális medresze révén, hanem azért is, mert
Beethoven és Gershwin műveit játszva az Üzbegisztáni Nemzeti Szimfonikus Zenekarral. És ráadásul végre normális ételt is kóstolhattak a szamarkandi piláf formájában. Ez üzbégül Samarqand palovi vagy egyszerűen palov, jellemzően rizsből, bárány- vagy marhahúsból, sárgarépából, hagymából és zsiradékból készül, gyakran köménnyel és más fűszerekkel.
A Pamir tetején
Fotó: Fekete István
A szamarkandi változat egyik jellegzetessége, hogy az összetevőket rétegesen készítik és tálalják, nem keverik teljesen össze: alul a rizs, rajta a sárgarépa, felül pedig a nagyobb húsdarabok. Óriási különbség ez a kazahsztáni bárányfejekhez képest.
Szamarkand után nyugat felé indultak, és nem egészen 300 kilométer után megérkeztek Buharába. Itt is tettek egy sétát a mecsetek, medreszék, bazárok és türkiz csempével díszített épületek között – egyik fényképükön egy 17. századi diákcella is látható, amely megmutatja, hogy ezek az épületek egykor nemcsak vallási és oktatási központokként, hanem a diákok mindennapi életének helyszíneiként is szolgáltak.
Fotó: Fekete István
Amikor az Üzbegisztán nyugati felében, a Kizil-kum sivatag szélén található Chiva felé tartottak,
Ám mielőtt elérték volna a régi központja révén a világörökség listájára is felkerült várost, megtudták, hogy a Daut-Ata–Tazhen üzbég–kazah határátkelő személyautóval nem járható, ezért kénytelenek voltak visszamenni Szamarkandba.
Az Ak-Baital-hágó, az M41 Pamir Highway legmagasabb pontja (4655 m)
Fotó: Fekete István
Öröm az ürömben, hogy így – hatalmas kerülővel, Yalamán át – legalább
vasárnap pedig Lóri az Aral-tóban is kipróbálhatja a pecabotját. Légvonalban onnan mintegy 2700 kilométer lenne hazáig, és nem valószínű, hogy a viccbéli góbé módjára ennél rövidebb utat találnak. Inkább kétszer ekkorát!
Az egykori Selyemúton a Panj folyó völgyében
Fotó: Fekete István
Yamchun erődje a Wakhan-völgyben
Fotó: Fekete István
Érkezés a tádzsikisztáni Khorogba
Fotó: Fekete István
A Gúr-e Emír mauzóleum Szamarkandban
Fotó: Fekete István
A 17. században épült Tilla-Kari medresze a Registan tér északi oldalán
Fotó: Fekete István
A Bibi-Hanum mecset (Bibi-Khanym Mosque) Timur Lenk uralkodása alatt, 1399–1405 között épült, Szamarkand egyik legfontosabb műemléke
Fotó: Fekete István
A Registan tér este
Fotó: Fekete István
Lang Lang világhírű kínai zongoraművész koncertjét is elkapták
Fotó: Fekete István
17. századi diákszoba Buharában
Fotó: Fekete István
Ahonnan Gagrin az űrbe repült
Fotó: Fekete István
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