„Itt az ideje a döntéseknek” – Bolojan szerint mielőbb hiteles kormányra van szüksége Romániának

Ilie Bolojan szerint egy ügyvivő kormány miniszterelnökének vagy minisztereinek lemondása csak elmélyítené a válságot és a kormányzati tevékenységeket is megbénítaná.

Székelyhon 2026. szeptember 13., 09:232026. szeptember 13., 09:23

Az ügyvivő kormányfő szombat este a Facebook-oldalán közölte, hogy az új miniszterelnök kinevezéséig el kívánja látni feladatait.

Nem hagyom cserben az országot”

– írta Bolojan, hozzátéve, hogy a napi nehézségektől függetlenül teljesíti vállalt kötelezettségeit, amíg át nem adhatja mandátumát utódjának. Az Agerpres által idézett bejegyzés szerint

Romániának a költségek elkerülése érdekében mielőbb hiteles kormányra van szüksége.

A patthelyzet feloldásának első lépése szerinte az lenne, hogy az államfő hiteles miniszterelnök-jelöltet bízzon meg kormányalakítással, aki ezután tárgyalna a parlamenti többségről. Hirdetés Az ügyvivő miniszterelnök szerint a politikai patthelyzet elhúzódása, a demokratikus légkör romlása és a dezinformációk csak fokozzák az idegességet és a bizalmatlanságot.

Bolojan hangsúlyozta, hogy „itt az ideje a döntéseknek”, mert az átmeneti állapot költségei egyre nagyobbak lehetnek a romániai lakosság számára.

A korlátozott jogkörű kormány négy hónapon át teljesítette kötelességét, és ezt a végéig megteszi – tette hozzá. Szerinte az ügyvivő kormányzás folytatódhat ugyan, de ennek ára lehet. Elsőként a Románia finanszírozásához továbbra is szükséges hitelek drágulását említette. „A kormány pénzügyi eredményei jók, de a politikai instabilitás növeli a kamatokat, és minden egyes százalékpont évente milliárdos többletköltséget jelenthet” – magyarázta. Bolojan szerint szükség van költségvetés-kiigazításra is. Emlékeztetett, hogy

a rendelkezésre álló források kimerülőben vannak egyes területeken, például az egészségügyben és a szállításügyben.