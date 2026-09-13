„Itt az ideje a döntéseknek” – Bolojan szerint mielőbb hiteles kormányra van szüksége Romániának

Fotó: Haáz Vince
Ilie Bolojan szerint egy ügyvivő kormány miniszterelnökének vagy minisztereinek lemondása csak elmélyítené a válságot és a kormányzati tevékenységeket is megbénítaná.
Az ügyvivő kormányfő szombat este a Facebook-oldalán közölte, hogy az új miniszterelnök kinevezéséig el kívánja látni feladatait.
– írta Bolojan, hozzátéve, hogy a napi nehézségektől függetlenül teljesíti vállalt kötelezettségeit, amíg át nem adhatja mandátumát utódjának. Az Agerpres által idézett bejegyzés szerint
A patthelyzet feloldásának első lépése szerinte az lenne, hogy az államfő hiteles miniszterelnök-jelöltet bízzon meg kormányalakítással, aki ezután tárgyalna a parlamenti többségről.
Az ügyvivő miniszterelnök szerint a politikai patthelyzet elhúzódása, a demokratikus légkör romlása és a dezinformációk csak fokozzák az idegességet és a bizalmatlanságot.
A korlátozott jogkörű kormány négy hónapon át teljesítette kötelességét, és ezt a végéig megteszi – tette hozzá.
Szerinte az ügyvivő kormányzás folytatódhat ugyan, de ennek ára lehet. Elsőként a Románia finanszírozásához továbbra is szükséges hitelek drágulását említette. „A kormány pénzügyi eredményei jók, de a politikai instabilitás növeli a kamatokat, és minden egyes százalékpont évente milliárdos többletköltséget jelenthet” – magyarázta.
Bolojan szerint szükség van költségvetés-kiigazításra is. Emlékeztetett, hogy
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöki tisztségét is betöltő politikus ismét egy „semleges”, valódi technokrata kormány megalakítását szorgalmazta, amelynek minisztereit „nem a PSD irodáiból irányítják”. Szerinte egy ilyen kormány feladata
a költségvetés-kiigazítás elfogadása,
az országos helyreállítási tervhez (PNRR) kapcsolódó eljárások lezárása
és a 2027-es költségvetés kidolgozása lenne, a Románia partnereivel és hitelezőivel egyeztetett korrekciós pálya fenntartásával.
Közölte azt is, hogy PNL nem sértődésből vagy makacsságból utasítja el egy olyan kormány támogatását, amelyben a Szociáldemokrata Párt (PSD) is részt vesz. „Ez a korábbi koalíció tanulsága, mert a PSD nem Románia érdekét tartja szem előtt, hanem saját klientúraérdekeit követi” – írta Bolojan.
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