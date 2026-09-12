Román egyházi vezetők részvételével emlékeztek Márton Áronra Gyulafehérváron

Fotó: Cziple Hanna-Gerda/Romkat.ro
Római katolikus, görögkatolikus és ortodox egyházi méltóságok vettek részt szombaton Gyulafehérváron a Márton Áron emlékére szervezett rendezvényen. A püspök a múlt századi erdélyi közélet egyik meghatározó szellemi vezetője volt.
2026. szeptember 12., 20:312026. szeptember 12., 20:31
2026. szeptember 13., 10:242026. szeptember 13., 10:24
Az Erdélyi Fejedelmek Palotájában tartott, Ismerjük meg tiszteletreméltó püspökünket című konferenciát a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség szervezte. A rendezvény része a 2026-ra meghirdetett Márton Áron-emlékév programsorozatának.
A résztvevők között volt Giampiero Gloder, Románia és a Moldovai Köztársaság apostoli nunciusa, Kovács Gergely gyulafehérvári római katolikus érsek, Claudiu-Lucian Pop fogarasi és gyulafehérvári görögkatolikus nagyérsek, Irineu gyulafehérvári ortodox érsek, valamint több görögkatolikus és római katolikus püspök – számolt be az Agerpres.
Ferenc pápa 2024-ben ismerte el Márton Áron püspök életszentségét, ezzel megkapta a tiszteletreméltó címet. Boldoggá avatási eljárása jelenleg is folyamatban van.
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