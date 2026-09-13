Hétvégén is jár a busz a Somostetőre és az állatkertbe

Továbbra is közlekednek szombaton és vasárnap a Somostetőre és az állatkertbe tartó városi autóbuszjáratok Marosvásárhelyen.

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Marosvásárhelyen szombaton és vasárnap továbbra is közlekednek a Somostetőre és a Marosvásárhelyi Állatkertbe tartó autóbuszjáratok, így azok is kényelmesen eljuthatnak a helyszínre, akik nem szeretnék autóval megtenni az utat.

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A járatok a Iuliu Hossu Kardinális térről indulnak:

az 1-es busz óránként, 11 és 20 óra között,

míg a 2-es busz szintén óránként,10.30 és 19.30 között közlekedik.

Visszafelé, a Somostetőről ugyancsak váltott ütemben közlekednek a buszok:

az 1-es járat 11.30-tól 20.30-ig,

a 2-es pedig 11 órától 20 óráig szállítja vissza az utasokat a városba

– adta hírül a város polgármesteri hivatala.