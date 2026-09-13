Tizenhat évesen már harmadik kiállítását nyitják meg Marosvásárhelyen

Fotó: Haáz Vince
A 16 éves Bodoni Renáta Szidónia harmadik önálló kiállítása nyílik meg Marosvásárhelyen, a Vár Vargák bástyájában szeptember 21–27. között. A tárlat minden nap 10 és 20 óra között várja a látogatókat.
A Marosvásárhelyi Református Kollégium tizedik osztályos tanulója, Bodoni Renáta Szidónia ismét bemutatja alkotásait, amelyre szeretettel várja a művészet iránt érdeklődőket.
A tehetséges lánynak már harmadik alkalommal nyílik tárlata, és azt vallja, számára a művészet nem munka, megtanulta élvezni az alkotás folyamatát.
Amikor csak leülök a szobám közepére, bekapcsolom a zenét, magam elé teszem a vásznat, és egyszerűen kizárom a külvilágot. Nincs elvárás, nincs határidő, nincs megfelelési kényszer. Csak én vagyok, és amit éppen létre szeretnék hozni” – vallja Bodoni Renáta Szidónia, akinek a rajzait és festményeit, bárki megtekintheti szeptember 21–27. között a marosvásárhelyi Vár Vargák bástyájában, ahol ő maga is jelen lesz.
Fotó: Bodoni Renáta Szidónia
Tiltakoznak a marosvásárhelyi George Coșbuc iskola diákjainak szülei amiatt, hogy az ideiglenes székhelyre, a város másik felébe induló iskolabuszok miatt csak 9 órakor kezdődik a tanítás. A polgármesteri hivatalhoz fordultak korábbi járatot kérve.
Zajlik a Reggeli a kerékpárosoknak elnevezésű rendezvény, amely keretében Marosvásárhelyen kávézni, beszélgetni lehet a rendőrökkel.
Marosvásárhelyen rendezik meg a TERMOSZ – Természettudományok Oktatásmódszertani Szemléjét október 24-én, ahol az élményszerű természettudomány-oktatásról és gyakorlatias módszerek tapasztalatcseréjéről lesz szó, két ismert főelőadó közreműködésével.
Verekedéshez riasztották a rendőröket szeptember 14-én, hétfőn este egy szászrégeni kórházi egységhez. A helyszínen egy 29 éves férfit vettek őrizetbe, aki a gyanú szerint két másik férfit is bántalmazott.
Több Maros megyei településen nem lesz vízszolgáltatás a keddi nap folyamán – tájékoztat közleményében az Aquaserv vízszolgáltató.
A marosvásárhelyi diákok szeptember 15-től igényelhetik a 2026–2027-es tanévre érvényes utazási kártyákat, de október végéig még a régiek is érvényesek.
Jóváhagyták két kövesdombi tömbház hőszigeteléséhez szükséges iratokat a marosvásárhelyi tanácsosok rendkívüli ülésen, hogy a szeptember 15-i határidőig benyújthassák a pályázatot. A beruházás értéke 9,69 millió lej.
Nyolc hónapja nincs tömegközlekedés biztosítva a Marosvásárhelytől tíz kilométerre levő településekre, jelenleg a diákoknak sincs mivel iskolába ingázniuk – panaszolják a szülők. A polgármester szerint ősz végére megoldódik a gond.
Kigyulladt és leégett egy lakóház tetőszerkezete Dédán vasárnap délután. A tulajdonos lányát pánikroham miatt kellett ellátni.
Közúti baleset történt Gernyeszegen vasárnap délután. Két személygépkocsi ütközött, több utas is a járművekbe szorult. A forgalmat lezárták az érintett útszakaszon.
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