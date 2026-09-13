Tizenhat évesen már harmadik kiállítását nyitják meg Marosvásárhelyen

A 16 éves Bodoni Renáta Szidónia harmadik önálló kiállítása nyílik meg Marosvásárhelyen, a Vár Vargák bástyájában szeptember 21–27. között. A tárlat minden nap 10 és 20 óra között várja a látogatókat.

A tehetséges lánynak már harmadik alkalommal nyílik tárlata, és azt vallja, számára a művészet nem munka, megtanulta élvezni az alkotás folyamatát.

Amikor csak leülök a szobám közepére, bekapcsolom a zenét, magam elé teszem a vásznat, és egyszerűen kizárom a külvilágot. Nincs elvárás, nincs határidő, nincs megfelelési kényszer. Csak én vagyok, és amit éppen létre szeretnék hozni” – vallja Bodoni Renáta Szidónia, akinek a rajzait és festményeit, bárki megtekintheti szeptember 21–27. között a marosvásárhelyi Vár Vargák bástyájában, ahol ő maga is jelen lesz.