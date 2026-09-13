Vasárnap még kitart a rossz idő, de hamarosan visszatér a meleg

Erős szél és mérsékelt záporok várhatók az ország országban vasárnap, a jövő hét közepén azonban felmelegszik az idő, a hőmérsékletek újra megközelíthetik a 30 Celsius-fokot.

Székelyhon 2026. szeptember 13., 11:282026. szeptember 13., 11:28 2026. szeptember 13., 12:232026. szeptember 13., 12:23

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) előrejelzése szerint a nap első felében főként Dobrudzsában lesz eső. Helyenként 15–20 liter, elszórtan 30 liternél is több csapadék hullhat négyzetméterenként. Hirdetés Délután, este és korahajnalban Munténiában, kisebb hegyvidéki területeken és helyenként Olténiában viharos széllökésekkel és villámlásokkal kísért záporokra, elszórtan jégesőre lehet számítani. A szél sebessége 40–60 kilométer/óra között alakul.

Rövid idő alatt 15–25 liter csapadék hullhat négyzetméterenként.

A szél átmenetileg megerősödik a Bánság déli részén, Olténia nyugati és déli térségeiben, a Bărăganon és Dobrudzsában, valamint a Déli-Kárpátokban és a Kárpátkanyarban. A záporokat kísérő széllökések rövid ideig tartanak, sebességük általában 40–50 kilométer/óra lesz – ismerteti az Agerpres. Még nincs itt az ősz Mihai Timu, az ANM meteorológusa a Digi24 hírtelevíziónak elmondta, vasárnap a megszokottnál hidegebb lesz az ország egész területén.

A leghűvösebb Erdély keleti részén, Molvában és Dobrudzsában lesz, ahol csupán 16 Celsius-fok körüli csúcsértékekre lehet számítani,

míg Olténiában 27 fok is lehet. A szakember szerint a hideg légtömeg keddig marad térségünkben, ez idő alatt az évszakhoz képest hideg időre kell számítani, a csúcshőmérsékletek 18 és 27 fok között alakulnak. „A hét közepe táján felmelegedés kezdődik, délen és délkeleten ismét 30 fok körüli maximumok várhatók. Szeptember folyamán még biztosan számíthatunk Afrika északi része felől érkező meleg léghullámokra.

Egyelőre még nem érkezett meg az ősz”