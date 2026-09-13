Vasárnap még kitart a rossz idő, de hamarosan visszatér a meleg

Fotó: Tuchiluș Alex
Erős szél és mérsékelt záporok várhatók az ország országban vasárnap, a jövő hét közepén azonban felmelegszik az idő, a hőmérsékletek újra megközelíthetik a 30 Celsius-fokot.
2026. szeptember 13., 11:282026. szeptember 13., 11:28
2026. szeptember 13., 12:232026. szeptember 13., 12:23
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) előrejelzése szerint a nap első felében főként Dobrudzsában lesz eső. Helyenként 15–20 liter, elszórtan 30 liternél is több csapadék hullhat négyzetméterenként.
Délután, este és korahajnalban Munténiában, kisebb hegyvidéki területeken és helyenként Olténiában viharos széllökésekkel és villámlásokkal kísért záporokra, elszórtan jégesőre lehet számítani. A szél sebessége 40–60 kilométer/óra között alakul.
A szél átmenetileg megerősödik a Bánság déli részén, Olténia nyugati és déli térségeiben, a Bărăganon és Dobrudzsában, valamint a Déli-Kárpátokban és a Kárpátkanyarban. A záporokat kísérő széllökések rövid ideig tartanak, sebességük általában 40–50 kilométer/óra lesz – ismerteti az Agerpres.
Mihai Timu, az ANM meteorológusa a Digi24 hírtelevíziónak elmondta, vasárnap a megszokottnál hidegebb lesz az ország egész területén.
míg Olténiában 27 fok is lehet.
A szakember szerint a hideg légtömeg keddig marad térségünkben, ez idő alatt az évszakhoz képest hideg időre kell számítani, a csúcshőmérsékletek 18 és 27 fok között alakulnak. „A hét közepe táján felmelegedés kezdődik, délen és délkeleten ismét 30 fok körüli maximumok várhatók. Szeptember folyamán még biztosan számíthatunk Afrika északi része felől érkező meleg léghullámokra.
– hangsúlyozta Mihai Tinu.
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