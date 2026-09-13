Leállt az ANL-s tömbházak építése Szentegyházán

Csődbe ment a kivitelezéssel megbízott vállalat, így az alapozást követően leállt Szentegyházán az ifjúsági lakások építése. A városvezetés abban bízik, hogy az Országos Lakásügynökség (ANL) mielőbb talál megoldást a folytatásra.

Fülöp-Székely Botond 2026. szeptember 13., 11:102026. szeptember 13., 11:10

A manzárdrésszel együtt két háromemeletes, összesen tizennégy ifjúsági lakást tartalmazó tömbház megépítése érdekében szerződött a szentegyházi önkormányzat az ANL-vel – tudtuk meg Lőrincz Csaba polgármestertől. Hirdetés Mint mondta, azért nem szerettek volna magasabb épületeket, mert azok rontották volna a város arculatát. A projekt célja, hogy lakhatást biztosíthassanak a település fejlődését és jövőjét jelentő fiataloknak.

Fotó: Olti Angyalka

Csődöt jelentett, távozott Az építkezés helyszínén a szentegyházi önkormányzat finanszírozásával egyebek mellett elegyengették a talajt és támfalakat is építettek, hiszen ez előfeltétele volt az építkezés megkezdésének. Ezt követően látott munkához az ANL által lefolytatott közbeszerzési eljáráson nyertes moldvai kivitelező, amely az alapok megöntését követően, nagyjából fél éve csődöt jelentett és távozott az építőtelepről – vázolta a helyzetet a polgármester. Hozzátette,

a cég ráadásul jelentős tartozásokat hagyott maga mögött a helyi beszállítói irányába.

Az eltelt időszakban az elöljáró folyamatosan arra kérte az ANL-t, hogy bontsák fel a szerződést a csődbe ment vállalkozóval és nevesítsenek új kivitelezőt, de ez egyelőre nem történt meg. Nem is egyszerű a feladat, hiszen szakértőket bevonva pontosan fel kell mérni, hogy mi valósult meg, mekkora tartozások maradtak hátra.

Ezt a projektet ígyis-úgyis meg kell valósítani, csak nem mindegy, hogy mikor. Ez idő alatt ugyanakkor jelentősen meggyengül az embereknek a kormányba vetett hite

– magyarázta.

Fotó: Olti Angyalka

Megjegyezte, bízik benne, hogy most már

napokon belül megtörténik az említett szerződésbontás, ezt követően pedig ismét közbeszerzési eljárást indít az ANL,