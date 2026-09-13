Leállt az ANL-s tömbházak építése Szentegyházán

Fél éve jelentett csődöt a vállalkozó, azóta üresen áll a munkatelep
Fotó: Olti Angyalka
Csődbe ment a kivitelezéssel megbízott vállalat, így az alapozást követően leállt Szentegyházán az ifjúsági lakások építése. A városvezetés abban bízik, hogy az Országos Lakásügynökség (ANL) mielőbb talál megoldást a folytatásra.
A manzárdrésszel együtt két háromemeletes, összesen tizennégy ifjúsági lakást tartalmazó tömbház megépítése érdekében szerződött a szentegyházi önkormányzat az ANL-vel – tudtuk meg Lőrincz Csaba polgármestertől.
Mint mondta, azért nem szerettek volna magasabb épületeket, mert azok rontották volna a város arculatát.
A projekt célja, hogy lakhatást biztosíthassanak a település fejlődését és jövőjét jelentő fiataloknak.
Fotó: Olti Angyalka
Az építkezés helyszínén a szentegyházi önkormányzat finanszírozásával egyebek mellett elegyengették a talajt és támfalakat is építettek, hiszen ez előfeltétele volt az építkezés megkezdésének. Ezt követően látott munkához az ANL által lefolytatott közbeszerzési eljáráson nyertes moldvai kivitelező, amely az alapok megöntését követően, nagyjából fél éve csődöt jelentett és távozott az építőtelepről – vázolta a helyzetet a polgármester. Hozzátette,
Az eltelt időszakban az elöljáró folyamatosan arra kérte az ANL-t, hogy bontsák fel a szerződést a csődbe ment vállalkozóval és nevesítsenek új kivitelezőt, de ez egyelőre nem történt meg.
Nem is egyszerű a feladat, hiszen szakértőket bevonva pontosan fel kell mérni, hogy mi valósult meg, mekkora tartozások maradtak hátra.
– magyarázta.
Fotó: Olti Angyalka
Megjegyezte, bízik benne, hogy most már
aminek a végén újabb vállalkozót bíznak meg a beruházás kivitelezésével.
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