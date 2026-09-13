Közúti baleset történt Gernyeszegen vasárnap délután. Két személygépkocsi ütközött, több utas is a járművekbe szorult. A forgalmat lezárták az érintett útszakaszon.

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A szászrégeni tűzoltóságot riasztották szombat délután egy Gernyeszegen történt közúti balesethez, amelyben két személygépkocsi volt érintett. A Maros megyei tűzoltóság tájékoztatása szerint

A helyszínre két, roncsvágó felszereléssel ellátott beavatkozó gépjármű, valamint két SMURD-rohammentőautó – az egyik mobil intenzív terápiás egység – érkezett.

A szászrégeni tűzoltók munkáját a marosvásárhelyi tűzoltóegység roncsvágó gépkocsija és SMURD-motorosa is segíti, emellett a Maros Megyei Mentőszolgálat két mentőautója is a helyszínre sietett.

A 15-ös országúton a baleset miatt lezárták a forgalmat vasárnap délután.