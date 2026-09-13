Fotó: Maros megyei tűzoltóság
Közúti baleset történt Gernyeszegen vasárnap délután. Két személygépkocsi ütközött, több utas is a járművekbe szorult. A forgalmat lezárták az érintett útszakaszon.
2026. szeptember 13., 15:372026. szeptember 13., 15:37
2026. szeptember 13., 17:472026. szeptember 13., 17:47
A szászrégeni tűzoltóságot riasztották szombat délután egy Gernyeszegen történt közúti balesethez, amelyben két személygépkocsi volt érintett. A Maros megyei tűzoltóság tájékoztatása szerint
A helyszínre két, roncsvágó felszereléssel ellátott beavatkozó gépjármű, valamint két SMURD-rohammentőautó – az egyik mobil intenzív terápiás egység – érkezett.
Fotó: Maros megyei tűzoltóság
A szászrégeni tűzoltók munkáját a marosvásárhelyi tűzoltóegység roncsvágó gépkocsija és SMURD-motorosa is segíti, emellett a Maros Megyei Mentőszolgálat két mentőautója is a helyszínre sietett.
A 15-ös országúton a baleset miatt lezárták a forgalmat vasárnap délután.
A baleset következtében a járművekbe szorult két sérült életét vesztette. Hárman másik személy – köztük egy kiskorú – súlyosan megsérült, egy további utas enyhébb sérülést szenvedett. Az összes sérültet a marosvásárhelyi megyei kórház sürgősségi osztályra szállították – közölte a Maros megyei tűzoltóság.
A Maros megyei rendőrség helyszínen végzett első vizsgálatai szerint egy 71 éves csíkfalvi férfi, aki Szászrégen felől Marosvásárhely irányába vezetett, átsodródott a szembejövő sávba, ahol frontálisan összeütközött egy 56 éves szászrégeni férfi által vezetett autóval. Az eset pontos körülményeit még vizsgálja a rendőrség.
Az ütközés következtében a 71 éves sofőr és a jobb első ülésen utazó 69 éves nő életét vesztette. A balesetben emellett négy személy sérült meg, akiket kórházba szállítottak orvosi ellátásra: egy 8 éves kiskorú, aki a 71 éves férfi által vezetett autóban utazott, valamint a másik autóban utazó további három személy.
A rendőrség gondatlanságból elkövetett emberölés és gondatlanságból elkövetett testi sértés gyanújával indított büntetőeljárás keretében folytatja a nyomozást.
Fotó: Maros megyei tűzoltóság
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