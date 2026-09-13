Súlyos adatvédelmi incidens a Revolutnál: ügyfelek érzékeny adatai kerültek illetéktelenekhez

Fotó: Borbély Fanni
A Revolt ügyfeleinek érzékeny adatai kerültek egy illetéktelen harmadik félhez, miután a vállalat egy valós kormányzati ügynökség e-mail-domainjéről érkező csalárd megkereséseket kapott – közölte a brit fintechcég szóvivője a Reuters hírügynökséggel.
A Revolutnak több mint 4,5 millió ügyfele van Romániában, amely a vállalat egyik legnagyobb piaca. A cég épviselői nem árulták el, hogy melyik országot érintette az adatvédelmi incidens – számolt be a HotNews.
„Amint észleltük az incidenst, blokkoltuk a címet, és értesítettük az érintett kormányzati ügynökséget, valamint a bűnüldöző hatóságokat, az adatvédelmi hatóságokat és a pénzügyi felügyeleti szerveket” – mondta a szóvivő.
„A Revolut nemrég egy kifinomult személyazonosság-lopási csalást azonosított, amelynek során egy illetéktelen harmadik fél egy kormányzati ügynökséghez tartozó legitim e-mail-címet használt fel arra, hogy csalárd adatigényléseket küldjön” – közölte a cég képviselője.
– jelentette ki a szóvivő, ugyanakkor nem közölte, hogy hány személyt érintett a biztonsági incidens.
Az érintett adatok között az ügyfelek személyazonosító és kapcsolattartási adatai szerepeltek, köztük születési dátumuk, postai és e-mail-címük, valamint telefonszámuk. Emellett
– derül ki az érintett ügyfeleknek e-mailben küldött értesítésből – számolt be a TechCrunch.
A vállalat közlése szerint az adatok között ellenőrzés céljából készített szelfik, bankszámlakivonatok és tranzakciós előzmények is szerepelhettek.
A Revolut a TechCrunchnak azt mondta, hogy
A vállalat nem válaszolt arra a kérdésre, hogy az incidens egyetlen országra korlátozódott-e, és nem akarta megnevezni az érintett kormányzati ügynökséget.
A Revolut egy 2015-ben, az Egyesült Királyságban alapított multinacionális fintech/neobank szolgáltatás, amely világszerte több mint 80 millió ügyféllel rendelkezik. Ingyenes és fizetős pénzügyi szolgáltatásokat kínál, főleg mobilalkalmazáson keresztül. A fizikai bankfiókok nélküli fintechszektor egyik legsikeresebb európai vállalata.
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