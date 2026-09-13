Súlyos adatvédelmi incidens a Revolutnál: ügyfelek érzékeny adatai kerültek illetéktelenekhez

A Revolt ügyfeleinek érzékeny adatai kerültek egy illetéktelen harmadik félhez, miután a vállalat egy valós kormányzati ügynökség e-mail-domainjéről érkező csalárd megkereséseket kapott – közölte a brit fintechcég szóvivője a Reuters hírügynökséggel.

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A Revolutnak több mint 4,5 millió ügyfele van Romániában, amely a vállalat egyik legnagyobb piaca. A cég épviselői nem árulták el, hogy melyik országot érintette az adatvédelmi incidens – számolt be a HotNews.

„Amint észleltük az incidenst, blokkoltuk a címet, és értesítettük az érintett kormányzati ügynökséget, valamint a bűnüldöző hatóságokat, az adatvédelmi hatóságokat és a pénzügyi felügyeleti szerveket” – mondta a szóvivő.

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„A Revolut nemrég egy kifinomult személyazonosság-lopási csalást azonosított, amelynek során egy illetéktelen harmadik fél egy kormányzati ügynökséghez tartozó legitim e-mail-címet használt fel arra, hogy csalárd adatigényléseket küldjön” – közölte a cég képviselője.