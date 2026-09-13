Pánikrohamot kapott, miután kigyulladt a házuk

Kigyulladt és leégett egy lakóház tetőszerkezete Dédán vasárnap délután. A tulajdonos lányát pánikroham miatt kellett ellátni.

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A dédai tűzoltók egy tűzoltóautóval vonultak ki, hogy eloltsanak egy helyi lakóházban keletkezett tüzet vasárnap délután. Segítségükre siettek a dédai és a marosoroszfalui önkéntes tűzoltók, ugyanakkor a helyszínre érkezett egy SMURD-mentőegység is.

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A Maros megyei tűzoltóság tájékoztatása szerint a lángok a ház tetőszerkezeténél lobbantak fel.