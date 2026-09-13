Középkori/fantasy világban játszódó videójátékok, amikkel nem lehet egyhamar betelni

Sokan szeretjük a középkori világokban játszódó, fantasy elemekkel teletűzdelt videójátékokat, ezekből pedig nincs hiány a piacon. Sokunk kedvence a Witcher 3 ismét aktuális lett, ennek apropóján válogattunk össze hasonló játékokat az elmúlt időszakból. Ajánló.

Tamás Attila 2026. szeptember 13., 17:322026. szeptember 13., 17:32

Ismét „jól eszik” a videójátékos közösség, ráadásul a várva várt Grand Theft Auto 6 novemberi megjelenése is egyre jobban közeledik. Ezt megelőzően azonban a szeptemberre bezsúfol új játékmegjelenések mellett, Remastered kiadást kap a már 11 éves, a megjelenése óta páratlan akció/szerepjáték, a Witcher 3. Hirdetés Az ezt fejlesztő CD Projekt Red stúdióból évekkel ezelőtt kivált Rebel Wolves néven alakult csapat is most dobta piacra új játékát, a Blood of the Dawnwalkert, amit egyesek már a romániai Witchernek is elkereszteltek, és az egyik legjobb középkori/fantasy settingű szerepjáték lett, ami az utóbbi időben megjelent. Ennek apropóján gyűjtöttük most össze az elmúlt időszakból az általunk legjobbnak, vagy épp izgalmasnak tartott középkori/fantasy világban játszódó videójátékokat. The Blood of the Dawnwalker Az ex-Witcher-fejlesztők új játéka az 1300-as évek Közép Európájában, pontosabban a Kárpátokban, a kitalált Sangora-völgyben játszódik, ahol a parasztokat adókkal kizsákmányoló királyt élőhalott vámpírok „váltják fel”. A pestis által tizedelt falusiak havonta vérmisén kell részt vegyenek, ahol a Brencis nevű vámpír által vezetett uradalom csapolja meg őket, cserébe ők meggyógyítják vérükkel a betegeket. Az általunk irányított Coen egy vámpír-ember hibrid, akinek családját egy lázadás és egy balul elsült vérmise után túszul ejtik a vámpírok, nekünk pedig az a dolgunk, hogy harminc napon belül kiszabadítsuk őket, és legyőzzük a Brencis által vezetett vámpír-klánt. A Witcherhez hasonlóan

a meghozott döntéseink formálják a kibontakozó történetet, és az időlimit miatt lehetetlen minden mellékküldetést megcsinálni a mindent lezáró főküldetés előtt.

Ez a mechanika azonban nagyban növeli az újrajátszhatóságot, hiszen egy újabb játék esetén teljesen más történetet kaphatunk. A játék másik különlegessége a cseh Warhorse Studios által fejlesztett Kingdom Come Deliverance-játékokhoz hasonló, védekezéses-támadásos harcrendszer, amit kellőképpen elsajátítva a nehezebb ellenfelek sem számítanak kihívásnak a játék kezdeti szakaszában.

• Videó: Bandai Namco

The Witcher 3: Wild Hunt Hihetetlen hogy még mindig aktuális a CD Projekt Red 2015-ben megjelent akció-szerepjátéka, ráadásul annak tükrében, hogy a Vaják-regények sorozatfeldolgozása látványosan földbe állt a Netflixen miután Henry Cavill otthagyta a produkciót, amit a készítők tucatfantasy-sorozattá züllesztettek. Bár a lengyel székhelyű fejlesztőstúdiú már javában dolgozik a Cirilla főszereplésével érkező Witcher IV-en (ami a legutóbbi bejelentésük szerint 2028-ban érkezhet, és a stúdió eddigi legnagyobb és legambiciózusabb játékának ígérkezik), a korábbi epizódot sem hagyták új tartalmak nélkül.

• Videó: CD Projekt Red

A szeptember 29-én érkező Remastered-kiadás minden játékosnak ingyenes lesz, aki birtokolja a játék valamelyik korábbi változatát, emellett pedig a Nintendo Switch-port is érkezik, ami szintén megkapja a korszerű grafikai és játékmeneti újításokat, amik a fejlesztők ígérete szerint mondhatni láthatatlanul és rendkívül funkcionálisan emelik az eddigi játékélményt. Ehhez jön 2027 tavaszán egy új sztorikiegészítő, a Songs of the Past, ami egy újabb helyszínen meséli tovább a révbe ért Geralt történetét, és vezeti fel a Witcher 4-ben érkező Cirilla kalandját. A CD Projekt Rednél a Cyberpunk 2077 rendbeszedése óta nem lazsálnak, ráadásul ha minden igaz, minden évben egy új Witcher-játékot dobnának piacra a Witcher 4 után, amit egyébként egy új trilógia első részének szánnak. Mi, gamerek csak örülni tudunk mindennek, ami a Witcherek háza táján történik.

• Videó: CD Projekt Red

A Plague Tale-játékok A francia Asobo Studios által fejlesztett Plague Tale-kalandok ugyan visszafogottabb költségvetésű, AA-játékok, a minőségük és a különleges atmoszférájuk és az egyedi játékmenetük miatt megtalálták az útjukat a mainstreambe, és bár Amicia és Hugo történetét elmesélték a 2019-ben megjelent: A Plague Tale: Innocence és a 2022-ben kiadott Requiem alcímet viselő játékokban, a fejlesztők idén egy mellékkarakter, Sophia történetét is elhozták a Resonance nevet kapó spin-off kalandban, ami egy görög szigeten játszódik és a pestisjárványt maga mögött hagyva, mitologikus elemeket szőve a történetbe, a de Rune-testvéreket segítő fiatal harcosnő, Sophia előtörténetét meséli el, akció-orientáltabb harcrendszer és egy újabb szívszorító, logikai feladványokkal teletűzdelve. A középkorban, mitikus elemekkel átszőtt játékok mondhatni kötelezőek a sztoriközpontú videójátékok rajongóinak.

• Videó: Ahsobo Studios

Kingdom Come Deliverance I-II. A cseh Warhorse Studios eddig két korszakalkotó játékkal rukkolt elő, amiket nemes egyszerűséggel középkor-szimulátornak titulál a gaming-közösség. Az általunk a középkori Red Dead Redemptionként hivatkozott franchise két epizódot ért meg, és Henry történetét meséli el a középkori Bohemia világában, aki egy kovács fiaként küzdi fel magát a semmiből a fiktív történelem egyik alakítójává. korábban írtuk Egy cseh stúdiónak köszönhetjük a középkori Red Dead Redemption-t és annak folytatását Videójátékos berkekben „lovagszimulátorként” is hivatkoznak rájuk, ám a cseh fejlesztők által készített Kingdom Come Deliverance és annak folytatása az egyik legjobb középkori szerepjátékok, amik elérhetőek a játékpiacon. Ajánló. Az egyedi harcrendszerű, az elején meglehetősen nehéz irányítású Kingdom Come Deliverance első és második része egy-egy több mint száz órát kínáló, belső nézetes akció-kalandjáték, amit úgy játszhatunk végig ahogy csak szeretnénk, hiszen a küldetések sorrendjét mi választjuk meg. Aki tényleg szeretne elmerülni egy realista középkori miliőben, annak ez a két játék erősen ajánlott, ráadásul az első rész megkapta a folytatás grafikai megjelenítését is, így már senkit nem tántoríthat el a 2018-ban megjelent videójáték „elavultsága”.

• Videó: Warhorse Studios

Crimson Desert Az idén márciusban megjelent Crimson Desert az a videójáték, aminek a grandiózussága egy új léptéket képvisel. A dél-koreai Pearl Abyss által fejlesztett középkori és feudális, valamint steampunk elemeket is tartalmazó nyílt világú kalandja egy hatalmas nyílt világú játszótér, amit három hőst irányítva fedezhetünk fel, több száz órán keresztül.

• Videó: Pearl Abyss

Az idei Gamescom óta Enhanced kiadást kapó játék a megjelenése óta folyamatosan egészül ki javításokkal és új tartalmakkal a fáradhatatlan fejlesztőknek köszönhetően a legutóbbi State of Play-en pedig egy új kiegészítőt is bejelentettek hozzá, amivel tovább bővítik az egyébként is terjedelmes kalandot. A Charting the Unknown nevet kapó, 25 dollárba kerülő és október 15-én megjelenő sztori DLC felfedezhető víz alatti világgal, hajózással, új fegyverekkel és a karmazsin sivatagon túli világgal bővíti a meglevő játékot, amiben a legtöbben még a sztori és a világ felfedezésének feléig sem jutottak el. 2026 legnagyobb nyílt világú játéka tehát tovább bővül, ám csak addig lesz érdekes a játékosok többsége számára, amíg meg nem jelenik a GTA 6, ami minden szempontból nagyobb lesz a Pearl Abyss produkciójához képest.

• Videó: Pearl Abyss

Elden Ring Minden idők egyik legjobb játékának tartott, a soulslike formulát a nyílt világgal ötvöző Elden Ring a 2022-es megjelenése óta ismét aktuális lett, hiszen augusztus végén jelent meg a játék Nintendo Switch-konzolokra. Ezzel egyidőben egy újabb tartalmakkal, pontosabban két új induló karakterrel, a hátasunk testreszabásának lehetőségével és új fegyverekkel bővült a barátságos árazású Tarnished Pack kiegészítő révén, ami azért megosztja a játékosokat, hiszen ez ingyenes update is lehetett volna.

• Videó: Bandai Namco

A George R. R. Martin által is írt történet és a From Software atyaúristene, Hidetaka Miyazaki víziója, a hatalmas bejárható világ és a rengeteg legyőzhető ellenség már a megjelenését követően klasszikussá tette a játékot amihez 2024 nyarán az első és egyetlen sztorikiegészítő, a Shadow of Erdtree is megjelent, ami tovább mélyíti az amúgy is masszív játékot, amit úgy játszhatunk végig ahogy csak szeretnénk. korábban írtuk Rendesen próbára teszi a játékosokat az Elden Ring nemrég megjelent kiegészítője Az alapjátéknál jóval nehezebb kihívást nyújt, mégis játékosok milliói vetették bele magukat, hogy az „árnyak világában szenvedjenek”. Az egy hete megjelent Shadow of the Erdtree új tartalmakkal egészíti ki a From Software minőségi videójátékát. Ghost of Tsushima/Yotei A belsős japán Sony-stúdió maradandót alkotott a 2020-ban, a Covid-járvány első hullámában piacra dobott Ghost of Thushimával. A szamuráj-kódexet feladó Jin Sakai története a mongol invázió idején játszódik Japán Tshushima nevű szigetén, a mi dolgunk pedig a játékban a szigeteggyüttes felfedezése és visszafoglalása. A szamurájkardos összecsapást és a lopakodós rajtaütéseket ötvöző nyílt világú játék a japán Assassin’s Creed lett, mielőtt a Ubisoft tényleg megcsinálta volna a szintén középkori japán settingű Assassin’s Creed Shadowst, a Ghost of Thushima pedig a mai napig az egyik legjobban kinéző akciójáték. korábban írtuk Ghost of Tsushima, a monumentalitás eposza Ékes példája a videójáték és a film közötti párhuzamnak, illetve a videójátékok egyre inkább komoly és mély üzenetet hordozó mivoltának a Playstation 4 (PS4) exkluzív Ghost Of Tsushima. Tavaly ősszel megjelent a 300 évvel később játszódó Ghost of Yotei, amiben mindent továbbgondoltak, amitől a Tshushima működött, ebben viszont egy női protagonistával kaszaboljuk az ellent, akinek a szamurájkard mellett az odachi és a kusarigama, valamint lőfegyverek is találhatóak az eszköztárában. A két játék rajongói most örülhetnek, hiszen október elsején jelenik meg a Ghost of Yotei új kiegészítője, ami újabb sztorival és több játékmóddal is bővítik a tavaly megjelent kalandot, ráadásul a Complete Edition DLC-ben a Tshushima protagonostája, Jin Sakai is játszható karakter lesz a játék Survival-módjában, annak ellenére, hogy a Yotei sztorijának idején már 300 éve halott.

• Videó: Sucker Punch

Final Fantasy XVI A Square Enyx 2023-ban megjelent új IP-je egy középkorira hajazó fantasyvilágban, Valisteában játszódik. A megjelenésekor Playstation 5-exkluzív játékban Cliff Rosfieldet irányítjuk, egy letaszított uralkodó fiát, aki különleges képességgel bíró öccsét próbálja felkutatni és megmenteni, ami természetesen a világuk megmentésének terhével társul. A végére kissé repetitívvé váló játék egyedi atmoszférájú, amihez hozzájárul a sokszor andalító zene, és a dark-fantasy körítés, a harcok pedig a Devil May Cry-t idézik, a Final Fantasy-játékok grandiózusságával. A mára már több platformra is elérhető játék állandó leárazással vehető meg, és sok játékórára lekötheti azt, aki úgy dönt, hogy ebben a világban töltene el időt.

• Videó: Square Enix

Assassin’s Creed: Valhalla/Mirage Nem a legjobb játékok között szokott felmerülni az Assassin’s Creed Valhalla neve, de kétségtelen, hogy ez az a játék, ami kimaxolja a viking-életérzést. A leghosszabb és legtöbb – meglehetősen repetitív – tartalmat kínáló Assassin’s Creed játékban Eivort, egy viking harcost irányíthatunk, aki Angliában, a későbbi sztori-kiegészítőkben pedig Írországban és Franciaországban is portyázik, de asztrális révületeiben Asgardba és Svartalfheimbe is eljut, szóval nem lehet panasz arra, hogy a mára már rendkívül barátságos áron kapható játékban nincs amit csinálni.

• Videó: Ubisoft

Ebből ágazott le az önálló játékként megjelent Mirage, amiben a Valhalla egyik mellékkarakterét, Basimet irányíthatjuk, aki a viking hódítás történetébe való bekerülése előtt Bagdad utcáin tanulta ki és hasznosította az „assassin-létet”. Az eredetileg DLC-nek indult Mirage egy rövidebb és fókuszáltabb Assassin’s Creed kaland lett, ami játékstílusában visszatért a klasszikusokhoz, vagyis nem egy nyílt világú szerepjáték, hanem egy akció-kalandjáték lett, amiben hősünk nem mészárolhatta halomra a katonákat, hanem inkább a rendelkezésére álló trükkökkel kellett legyőznie őket. Ehhez nemrégiben egy ingyenes sztorikiegészítő is megjelent Valley of Memory címmel, a játék pedig a visszafogott hossza miatt nem kér nagy elköteleződést, cserébe kellően izgalmas benne a kora középkori Bagdad utcáin és épületein rohangálni és parkourozni.