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Lassan halad a fogyatékkal élők intézményesített ellátásának leépítése, amit törvény ír elő

Át kell szervezni a fogyatékkal élő felnőtteket ellátó központokat. Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Át kell szervezni a fogyatékkal élő felnőtteket ellátó központokat. Képünk illusztráció

Fotó: Pinti Attila

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Krízisközponttá szervezik át a kézdivásárhelyi fogyatékkal élő felnőtteket önálló életre nevelő központot, a jelenlegi bentlakóknak pedig hivatásos személyi gondozókat keresnek.

Bodor Tünde

2026. szeptember 13., 18:082026. szeptember 13., 18:08

Európai direktíva írja elő, hogy bentlakó fogyatékkal élő felnőtteket fogadó intézmények nem lehetnek egymás szomszédságában, Kézdivásárhelyen pedig pont ez a helyzet, következésképpen meg kell szüntetni az egyiket.

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Az is uniós elvárás – aminek teljesítését Románia felvállalta az Országos Helyreállítási Programban –, hogy

az állandó gondozásra nem szoruló sérülteket az intézményesített ellátásból át kell helyezni valamilyen más közösségi szolgáltatásba, például védett lakásba, vagy személyi gondozót kell fogadni melléjük.

Mindezek szem előtt tartásával a Kovászna megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Igazgatóság alárendeltségében levő intézmények közül a Kézdivásárhelyi Közösségi Szolgáltatások Komplexumán belül jogi személyiség nélküli, Fogyatékkal Élő Felnőttek Önálló Életéért Felelős Kézdivásárhelyi Központját ugyanennek a célcsoportnak a krízisközpontjává szervezik át,

a jelenlegi bentlakók számára pedig keresik a személyi gondozókat.

Papp Adolf: lassan halad az intézménytelenítés • Fotó: Kovászna Megye Tanácsa Galéria

Papp Adolf: lassan halad az intézménytelenítés

Fotó: Kovászna Megye Tanácsa

Bár 15 állást hirdetett meg számukra a szociális ellátási igazgatóság, jelentkező a jó fizetés ígérete ellenére sem igen akad, igaz, az alkalmazási feltételek is elég szigorúak.

Így az átszervezés, vagyis

a fogyatékkal élők kihelyezése is elhúzódhat, noha erre a vonatkozó törvény megjelenése óta már régen lejárt a 60 napos határidő.

Viszont a központ átszervezése, mely a megyei tanács mai tanácsülésén is napirendere került, betömne egy rést a szociális szolgáltatások hálóján:

Kovászna megyében ugyanis nincs olyan intézmény, ahol krízishelyzetbe került, magáról gondoskodni képtelen személyt gyorsan, legalább átmenetileg el lehetne helyezni.

Ilyen helyzetek pedig elég sűrűn adódnak – árulta el Papp Adolf, a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Igazgatóság vezetője: előfordult már, hogy

egy hivatásos személyi gondozó meggondolta magát és „visszaadta” a gondjaira bízott személyt az államnak.

De szerinte szükség lehet a gyors intézkedésre akkor is, ha elhalálozik az illető hozzátartozója, esetleg más megyéből utalják vissza a lakcíme szerinti megyébe, ha a hatóságok felfedezik, hogy nem engedélyezett ellátásban van az illető, esetleg az utcáról viszik be.

• Fotó: Rédai Attila Galéria

Fotó: Rédai Attila

Tény az is, hogy a jelenlegi férőhelyszám – 14 a krízisközpontban és 36 a mellette levő, súlyosabb fogyatékkal élő bentlakókat gondozó intézményben – messze nem fedi le a megye szükségleteit, viszonylag sűrűn előfordul, hogy

vissza kell utasítani valakinek a felvételét, mert minden létszámon felüli személyért havi 1000 lej a büntetési tétel

– közölte az igazgató. Ilyen esetekben annak az önkormányzatnak kötelessége a fogyatékos személy lakhatását és ellátását megoldani.

Az önkormányzatok az utóbbi időkben nem fejlesztettek ilyen szociális szolgáltatásokat, mert ahhoz sem anyagi fedeztük, sem szakembereik nem voltak, ebben az esetben viszont felelősségre vonhatók törvényi kötelezettségük nem teljesítéséért – közölte Papp Adolf.

Háromszék Kézdivásárhely
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