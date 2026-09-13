Lassan halad a fogyatékkal élők intézményesített ellátásának leépítése, amit törvény ír elő

Át kell szervezni a fogyatékkal élő felnőtteket ellátó központokat. Képünk illusztráció
Fotó: Pinti Attila
Krízisközponttá szervezik át a kézdivásárhelyi fogyatékkal élő felnőtteket önálló életre nevelő központot, a jelenlegi bentlakóknak pedig hivatásos személyi gondozókat keresnek.
Európai direktíva írja elő, hogy bentlakó fogyatékkal élő felnőtteket fogadó intézmények nem lehetnek egymás szomszédságában, Kézdivásárhelyen pedig pont ez a helyzet, következésképpen meg kell szüntetni az egyiket.
Az is uniós elvárás – aminek teljesítését Románia felvállalta az Országos Helyreállítási Programban –, hogy
Mindezek szem előtt tartásával a Kovászna megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Igazgatóság alárendeltségében levő intézmények közül a Kézdivásárhelyi Közösségi Szolgáltatások Komplexumán belül jogi személyiség nélküli, Fogyatékkal Élő Felnőttek Önálló Életéért Felelős Kézdivásárhelyi Központját ugyanennek a célcsoportnak a krízisközpontjává szervezik át,
Papp Adolf: lassan halad az intézménytelenítés
Fotó: Kovászna Megye Tanácsa
Bár 15 állást hirdetett meg számukra a szociális ellátási igazgatóság, jelentkező a jó fizetés ígérete ellenére sem igen akad, igaz, az alkalmazási feltételek is elég szigorúak.
Így az átszervezés, vagyis
Viszont a központ átszervezése, mely a megyei tanács mai tanácsülésén is napirendere került, betömne egy rést a szociális szolgáltatások hálóján:
Ilyen helyzetek pedig elég sűrűn adódnak – árulta el Papp Adolf, a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Igazgatóság vezetője: előfordult már, hogy
De szerinte szükség lehet a gyors intézkedésre akkor is, ha elhalálozik az illető hozzátartozója, esetleg más megyéből utalják vissza a lakcíme szerinti megyébe, ha a hatóságok felfedezik, hogy nem engedélyezett ellátásban van az illető, esetleg az utcáról viszik be.
Fotó: Rédai Attila
Tény az is, hogy a jelenlegi férőhelyszám – 14 a krízisközpontban és 36 a mellette levő, súlyosabb fogyatékkal élő bentlakókat gondozó intézményben – messze nem fedi le a megye szükségleteit, viszonylag sűrűn előfordul, hogy
– közölte az igazgató. Ilyen esetekben annak az önkormányzatnak kötelessége a fogyatékos személy lakhatását és ellátását megoldani.
Az önkormányzatok az utóbbi időkben nem fejlesztettek ilyen szociális szolgáltatásokat, mert ahhoz sem anyagi fedeztük, sem szakembereik nem voltak, ebben az esetben viszont felelősségre vonhatók törvényi kötelezettségük nem teljesítéséért – közölte Papp Adolf.
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