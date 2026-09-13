Felvettek az egyetemre, de hol fogok lakni? – kollégium és albérlet között mérlegelnek a hallgatók

Héra: hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen! A felvételi sikerét gyakran gyorsan felváltja egy új kihívás: hol és mennyiért lakjon a hallgató? Megnéztük, milyen lehetőségek várják a csíkszeredai egyetemistákat, és mennyibe kerül ma egy albérlet vagy kollégiumi férőhely.

Nagy Lilla 2026. szeptember 13., 16:062026. szeptember 13., 16:06 2026. szeptember 13., 17:062026. szeptember 13., 17:06

A sikeres felvételi után sok fiatal számára nemcsak az egyetemi élet kezdődik el, hanem az önállósodás első komoly szakasza is. Az új város, az új közösség és az új kihívások mellett a lakhatás kérdése az egyik legfontosabb döntéssé válik. Hirdetés A legtöbb család számára ez jelentős anyagi terhet jelent, hiszen az albérletárak az elmúlt években folyamatosan emelkedtek, így sok hallgató a tanulmányai mellett munkát vállalni is kényszerül. De vajon mennyibe kerül ma egy egyetemista lakhatása, és valóban olcsóbb-e a kollégium az albérletnél? Szűkök kínálat, emelkedő árak Bár Csíkszereda nem tartozik a nagy egyetemi központok közé, a város egyetemi szerepének erősödésével az albérletpiacon is érezhető változások történtek.

A kínálat viszonylag korlátozott, ami az árak emelkedéséhez vezetett,

és gyakran arra kényszeríti a hallgatókat, hogy a rendelkezésre álló lehetőségek közül válasszanak, nem pedig az igényeik szerint. A lakáskeresést tovább nehezíti, hogy számos hirdetés hiányos információkat tartalmaz.

Fotó: Borbély Fanni

Nem ritka, hogy az érdeklődőket csak privát üzenetben tájékoztatják a részletekről, az árakat nem tüntetik fel, és kevés fotó áll rendelkezésre az ingatlanokról. A jelenlegi kínálat alapján

egy bútorozatlan kétszobás lakásért átlagosan 200 eurót kérnek havonta,

a legtöbb helyen pedig kéthavi lakbér árát kérik el kaució gyanánt. Egy teljesen felszerelt, bútorozott kétszobás lakás bérleti díja körülbelül 1400 lej, míg egy részben bútorozott háromszobás lakásért 1850 lejt kell fizetni.

Fotó: Borbély Fanni

A kedvezőbb árkategóriában találhatók a részben bútorozott kétszobás lakások, amelyek havi 1200 lejért bérelhetők, míg a bútorozott kétszobás lakások ára átlagosan 1300 lej körül mozog. A kínálatban szerepelnek különálló lakrészek is két nagyobb szobával, amelyekért akár 650 lejt is kérhetnek havonta.

A modernebb lakóparkokban található kétszobás lakások ára már eléri a 350 eurót,

míg egy saját udvarral rendelkező családi ház bérleti díja körülbelül 250 euró. Garzonlakást viszonylag nehéz találni a városban, a havi bérleti díj általában 1000 lej körül alakul, de előfordulnak 1200 lejes ajánlatok is. Minderre természetesen rá kell számolni a további havi kiadásokat, például a számlák ellenértékét.

Fotó: Borbély Fanni

Mit kínál a kollégium? A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem csíkszeredai bentlakása a 2026–2027-es tanévben összesen 325 férőhelyet biztosít a hallgatók számára.

A bentlakásban 55 négyágyas és 35 háromágyas szoba áll rendelkezésre,

a szobák elosztásáról pedig a Bentlakás Bizottság dönt az előzetes igénylések alapján. A szobák saját fürdőszobával és előszobával rendelkeznek, emeletes vagy egyszemélyes ágyakkal felszereltek. A biztonságról füstérzékelők gondoskodnak, és igény szerint hűtőszekrény is elhelyezhető a szobákban. Az épület minden emeletén közös konyha és mosókonyha szolgálja a hallgatók kényelmét.

Fotó: Sapientia EMTE

A Bentlakás Bizottság egy előzetes kérdőív segítségével igyekszik a lehető legmegfelelőbb szobatársakat összeválogatni, és általában arra is van lehetőség, hogy a hallgatók jelezzék, ha egy barátjukkal szeretnének egy szobában lakni. Pénzügyi szempontból a kollégium jelentős előnyt jelent az albérletekkel szemben.

A négyágyas szobák havi díja 370 lej, míg a háromágyas szobákért 400 lejt kell fizetni.