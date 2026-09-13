Felvettek az egyetemre, de hol fogok lakni? – kollégium és albérlet között mérlegelnek a hallgatók

Fotó: Haáz Vince
A felvételi sikerét gyakran gyorsan felváltja egy új kihívás: hol és mennyiért lakjon a hallgató? Megnéztük, milyen lehetőségek várják a csíkszeredai egyetemistákat, és mennyibe kerül ma egy albérlet vagy kollégiumi férőhely.
2026. szeptember 13., 16:062026. szeptember 13., 16:06
2026. szeptember 13., 17:062026. szeptember 13., 17:06
A sikeres felvételi után sok fiatal számára nemcsak az egyetemi élet kezdődik el, hanem az önállósodás első komoly szakasza is. Az új város, az új közösség és az új kihívások mellett a lakhatás kérdése az egyik legfontosabb döntéssé válik.
A legtöbb család számára ez jelentős anyagi terhet jelent, hiszen az albérletárak az elmúlt években folyamatosan emelkedtek, így sok hallgató a tanulmányai mellett munkát vállalni is kényszerül. De vajon mennyibe kerül ma egy egyetemista lakhatása, és valóban olcsóbb-e a kollégium az albérletnél?
Bár Csíkszereda nem tartozik a nagy egyetemi központok közé, a város egyetemi szerepének erősödésével az albérletpiacon is érezhető változások történtek.
és gyakran arra kényszeríti a hallgatókat, hogy a rendelkezésre álló lehetőségek közül válasszanak, nem pedig az igényeik szerint. A lakáskeresést tovább nehezíti, hogy számos hirdetés hiányos információkat tartalmaz.
Fotó: Borbély Fanni
Nem ritka, hogy az érdeklődőket csak privát üzenetben tájékoztatják a részletekről, az árakat nem tüntetik fel, és kevés fotó áll rendelkezésre az ingatlanokról. A jelenlegi kínálat alapján
a legtöbb helyen pedig kéthavi lakbér árát kérik el kaució gyanánt. Egy teljesen felszerelt, bútorozott kétszobás lakás bérleti díja körülbelül 1400 lej, míg egy részben bútorozott háromszobás lakásért 1850 lejt kell fizetni.
Fotó: Borbély Fanni
A kedvezőbb árkategóriában találhatók a részben bútorozott kétszobás lakások, amelyek havi 1200 lejért bérelhetők, míg a bútorozott kétszobás lakások ára átlagosan 1300 lej körül mozog. A kínálatban szerepelnek különálló lakrészek is két nagyobb szobával, amelyekért akár 650 lejt is kérhetnek havonta.
míg egy saját udvarral rendelkező családi ház bérleti díja körülbelül 250 euró. Garzonlakást viszonylag nehéz találni a városban, a havi bérleti díj általában 1000 lej körül alakul, de előfordulnak 1200 lejes ajánlatok is. Minderre természetesen rá kell számolni a további havi kiadásokat, például a számlák ellenértékét.
Fotó: Borbély Fanni
A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem csíkszeredai bentlakása a 2026–2027-es tanévben összesen 325 férőhelyet biztosít a hallgatók számára.
a szobák elosztásáról pedig a Bentlakás Bizottság dönt az előzetes igénylések alapján.
A szobák saját fürdőszobával és előszobával rendelkeznek, emeletes vagy egyszemélyes ágyakkal felszereltek. A biztonságról füstérzékelők gondoskodnak, és igény szerint hűtőszekrény is elhelyezhető a szobákban. Az épület minden emeletén közös konyha és mosókonyha szolgálja a hallgatók kényelmét.
Fotó: Sapientia EMTE
A Bentlakás Bizottság egy előzetes kérdőív segítségével igyekszik a lehető legmegfelelőbb szobatársakat összeválogatni, és általában arra is van lehetőség, hogy a hallgatók jelezzék, ha egy barátjukkal szeretnének egy szobában lakni.
Pénzügyi szempontból a kollégium jelentős előnyt jelent az albérletekkel szemben.
Ez töredéke annak az összegnek, amelyet egy önálló albérletért vagy akár egy megosztott lakásrészért kellene kiadni havonta.
A választás természetesen minden hallgató számára egyéni döntés. Míg az albérlet nagyobb önállóságot és privát szférát biztosít, addig a kollégium kedvezőbb anyagi feltételeket és egy aktív közösségi élet lehetőségét kínálja. A csíkszeredai árakat figyelembe véve azonban egyértelműen látszik, hogy a kollégiumi férőhely továbbra is az egyik legkedvezőbb lakhatási forma az egyetemisták számára.
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