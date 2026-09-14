Alapvetően csak két dolog miatt büntetnek, mégis másfél millió lejre osztottak ki bírságokat

Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság (ANSVSA) több mint 1,46 millió lejre szabott ki bírságokat augusztusban a nem állati eredetű élelmiszerek ágazatában végzett országos ellenőrzések nyomán.

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A hatóság hétfői közleménye szerint augusztusban 8104 ellenőrzést végeztek a malomipari termékek, kenyér- és pékáruk, valamint cukrászsütemények gyártására, üdítőitalok és alkoholos italok gyártására, valamint egyéb élelmiszeripari termékek előállítására szakosodott élelmiszeripari egységeknél.

Az ellenőrzések nyomán 164 bírságot szabtak ki összesen 1 464 200 lej értékben és 103 figyelmeztetést adtak ki.

Az ellenőrök a higiéniai és karbantartási követelmények betartását, a nyersanyagok és késztermékek feldolgozási és tárolási körülményeit, az egységek működési engedélyét, a termékek nyomon követhetőségének biztosítását, a helyes címkézést, a kártevőirtást és a személyzet egészségügyi állapotát, illetve az előírt védőöltözet és felszerelés használatát vizsgálták.

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Az ANSVSA hangsúlyozta, hogy az ellenőrzések preventív és tanácsadási szerepet egyaránt betöltenek,