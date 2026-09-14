Kis távolság, nagy dugó: a közlekedés nehezíti meg leginkább az ingázást Romániában

Fotó: Borbély Fanni
A vizsgált európai államok közül a romániai alkalmazottak utaznak a legkevesebbet a munkahelyükre, mégis átlagosan közel 53 percet töltenek naponta ingázással – derül ki egy felmérés vasárnap közzétett eredményeiből, melyeket az Agerpres ismertet.
A kutatást január 27. és február 20. között végezték 16 európai országban: Belgiumban, Németországban, Finnországban, Franciaországban, Írországban, Olaszországban, Horvátországban, Hollandiában, Norvégiában, Lengyelországban, Romániában, Szerbiában, Szlovéniában, Spanyolországban, az Egyesült Királyságban és Svédországban. A felmérésben 5936 HR-döntéshozó és 16 500 alkalmazott vett részt.
A belgiumi SD Worx HR-cég elemzésének adatai szerint Románia az ingázás átlagos időtartama alapján a hatodik helyen áll, noha az átlagosan megtett távolság itt a legkisebb. A felmérés szerint
Az európai átlag ezzel szemben 45 kilométer. A 17 kilométer a vizsgált 16 ország közül a legalacsonyabb érték.
Ráadásul a tényleges 53 perc meghaladja azt az 51 percet is, amennyit legfeljebb a romániai alkalmazottak saját bevallásuk szerint hajlandók lennének naponta utazással tölteni. Európai szinten az elfogadhatónak tartott maximum 62 perc, ami 14 perccel haladja meg a tényleges átlagos ingázási időt.
A leghosszabb átlagos ingázási időt Belgiumban mérték: az alkalmazottak naponta átlagosan 64 kilométert utaznak oda-vissza, és 61 percet töltenek úton. Svédországban az átlag 53 kilométer és 57 perc, Írországban pedig 47 kilométer és 56 perc.
Ezzel szemben Horvátországban átlagosan 37 kilométert tesznek meg 41 perc alatt, Olaszországban 42 kilométert 35 perc alatt, Szlovéniában pedig ugyanekkora távolságot 32 perc alatt. A vizsgált országok közül tehát
A kutatás készítői szerint az utazás időtartama és a megtett távolság közötti különbség arra utal, hogy
A romániai válaszadók közel kétharmada, 63 százaléka naponta összesen 10–29 kilométert ingázik. Ez több mint kétszerese a 27 százalékos európai átlagnak. Ennek ellenére a romániai alkalmazottaknak mindössze 47 százaléka utazik 45 percnél kevesebbet. A válaszadók 16 százaléka legalább napi 90 percet tölt úton, szemben a 13 százalékos európai átlaggal, 11 százalékuk pedig legalább két órát.
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